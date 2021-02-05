FAIR: «кто такой Навальный?» — New York Times знала, но забыла

После истории с отравлением Алексея Навального, его госпитализацией в Германии и задержанием по возвращении в Москву газета The New York Times задалась вопросом: что же это за человек. Как отмечает редактор FAIR Джим Норекас, вероятно, журналисты издания забыли посмотреть в собственные архивы, где в статье от 2011 года упоминается о связях Навального с неонацистами и скинхедами и его сравнениях кавказских боевиков с тараканами.

В печатной версии газеты The New York Times от 1 февраля 2021 года вышла статья под заголовком «Кто такой Алексей Навальный?». «Это хороший вопрос, учитывая, что этот российский активист упоминался в издании более 300 раз и стал неоспоримым олицетворением оппозиции российскому президенту Владимиру Путину», — пишет в своей статье редактор FAIR Джим Норекас.

Как отметила автор колонки и подкаста The New York Times Лорен Джексон, многим из её коллег Навальный был известен по «кинематографичной истории, которая включает в себя предполагаемое отравление, организованное государственными агентами, самолёт, развернувшийся в полёте для экстренной посадки, и авиатранспортировку в немецкую больницу». Из последующих новостей журналисты газеты узнали, что россиянин также является «критиком Кремля».

«Но мы не знали, что за человек стоит за всеми этими заголовками. Поэтому когда в январе господин Навальный по своему желанию вернулся в Россию и вскоре после этого был задержан, один из редакторов нашей команды спросил: «А кто такой Алексей Навальный?» — цитирует Норекас сотрудницу The New York Times.

Коллега Джексон заявил, что их команда хотела глубже изучить личность россиянина и понять, «как он стал такой влиятельной фигурой на международной арене». Для этого журналисты позвонили московскому корреспонденту The New York Times Антону Трояновскому. Но он заверил, что «определяющему моменту в жизни Навального только предстоит произойти — и случится это в субботу». Речь шла о протестах, к которым призвал задержанный россиянин — придут ли люди, какие будут последствия.

«Мы записали большую часть выпуска для подкаста в пятницу и, получается, остановились на самом напряжённом моменте, не зная, чем закончится история», — вспоминает Лорен Джексон. «Спойлер: несмотря на холод, пришло много народа», — отвечает ей в своей статье Норекас.

И, конечно, сам факт, что люди вышли на улицы поддержать Навального, ничего не говорит о том, что это за человек, подчёркивает редактор FAIR. Чтобы найти ответ на этот вопрос, по словам Норекаса, журналистам The New York Times лучше было бы заглянуть в собственные архивы. Там, в статье от 9 декабря 2011 года, предшественница Трояновского на посту московского корреспондента Эллен Бэрри описывает россиянина «как человека с приятной нордической внешностью, желчным чувством юмора и без политической организации».

Затем журналист переходит к «более важной характеристике»: «Он дал о себе знать как представитель движения, вокруг которого были неонацисты и скинхеды, и однажды снялся в видео, в котором кавказские боевики со смуглой кожей сравниваются с тараканами. Но если таракана можно прихлопнуть тапком, то в случае человека Навальный «рекомендует пистолет».

«Это не столь напряжённый момент, но, оказывается, The New York Times вот уже десять лет знает, кто такой Навальный», — резюмирует Норекас.