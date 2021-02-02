DM: Блинкен поддержал несанкционированные акции в России, но назвал вызовом протесты в США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что «глубоко встревожен жестоким подавлением» митингов в России, однако подчеркнул, что Вашингтон не имеет к ним отношения, сообщает Daily Mail. При этом Блинкен счёл штурм Капитолия «вызовом» для деятельности США по продвижению демократии за рубежом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил подавление несанкционированных акций протеста против задержания блогера Алексея Навального в России, отметив, что США рассматривают возможность санкций за действия Кремля. Тем не менее, как пишет Daily Mail, политик предупредил, что штурм Капитолия сторонниками бывшего президента Дональда Трампа усложняет попытки США укреплять демократию и продвигать права человека в других странах.

Ситуацию, сложившуюся вокруг процесса передачи власти новой администрации президента Джо Байдена, Блинкен счёл вызовом для деятельности США за рубежом. Тем не менее он подчеркнул, что страна всё ещё подаёт пример другим государствам, так как «решает свои проблемы на глазах у всего мира», ничего не скрывая.

При этом Блинкен заявил, что «глубоко встревожен жестоким подавлением» протестов в России и арестами людей, требующих освобождения Навального.

«Мы глубоко встревожены этим жестоким подавлением людей, реализующих свои права на мирный протест против правительства, права, которые гарантированы российской конституцией», — приводит издание слова госсекретаря.

Однако Блинкен опроверг информацию о причастности Вашингтона к несанкционированным акциям в городах России.

«Правительство России совершает большую ошибку, если верит, что дело в нас. Это не так. Дело в них, в правительстве, разочаровании российского народа в коррупции и автократии. Я думаю, им нужно искать причины внутри страны, а не за её пределами», — заявил политик.



Блинкен также подчеркнул, что в Белом доме намерены пересмотреть позицию об отравлении Алексея Навального и о кибератаках на американское правительство, о сообщениях, будто Россия объявляет награду за головы американских солдат в Афганистане, и о «вмешательстве» России в выборы в США в 2020 году.



В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не готова прислушиваться к заявлениям из Вашингтона по поводу митингов, а также предостерёг Белый дом от введения новых санкций.

Кроме того, как пишет Daily Mail, Блинкен также выразил недовольство «вопиющими» действиями Пекина в Гонконге. Политик отметил, что Соединённые Штаты должны предоставить убежище тем, кто стал жертвой репрессий со стороны китайских властей. Новый госсекретарь США также осудил отсутствие прозрачности в отношении коронавируса в Китае, обвинив Поднебесную в том, что там не предоставляет экспертам доступ к местам, где был обнаружен COVID-19.