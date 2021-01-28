Tysol: Польше не следует вслепую поддерживать деструктивную деятельность Навального

Не стоит себя обманывать: у Навального нет никаких шансов победить на демократических выборах в России, он не сможет бросить вызов Путину, пишет польский журналист Гжегож Кучиньский. В статье для Tysol он критикует Польшу за безоговорочную поддержку россиянина — не рыцаря на белом коне, а лишь источника дестабилизации российского режима, который по непонятным причинам вернулся в Россию.

«Стоит ли бросаться в бой за свободу Алексея Навального? Именно сейчас и только потому, что он способствует ослаблению режима Путина?» — задаётся вопросом на портале Tysol польский журналист Гжегож Кучиньский. В статье он призывает польские власти быть предельно острожными, вовлекаясь в борьбу за Навального, который «отнюдь не рыцарь на белом коне».

По его мнению, Польша поступает опрометчиво, защищая Навального, только потому, что он представляет собой угрозу для Кремля и выступает в качестве источника дестабилизации российского режима. Этого недостаточно. Никто из поляков не поддерживает Навального как политика, который хочет войти в Кремль, хотя бы по той причине, что о его политических взглядах практически ничего не известно. Несмотря на то что в Twitter и Facebook уже промелькнули посты, в которых Навальный положительно отзывался о Польше, на их основании питать иллюзии о том, что, получив власть, Навальный не будет преследовать традиционные цели российского государства, не стоит.

Кучиньский также обращает внимание на то, что «Россия Навального» без путинского режима непременно превратилась бы в идеального партнёра Германии, Франции, а может, даже США. В случае новой «перезагрузки» Москва, безусловно, выдвинула бы ряд определённых требований в обмен на сближение с Западом. В этом случае в первую очередь пострадала бы Украина, Белоруссия и Кавказ, но вторая волна пришлась бы в том числе на Польшу. Уже сегодня из заявлений Навального понятно, что если бы даже он встал во главе России, то не отдал бы Крым Украине.

Кучиньский уверен, что Навальный способствует интересам Польши, но только в краткосрочной перспективе, ослабляя Россию изнутри. Сегодняшняя ситуация, по его мнению, напоминает 1918—1920 годы, когда польский лидер Юзеф Пилсудский решил, что не будет помогать белым в борьбе с красными, так как «белая» Россия представляла собой угрозу польским интересам, в основном из-за позиции Франции и Англии. «Это был выбор между большим и меньшим злом. То же самое происходит в случае с Путиным и Навальным. Но, отступая от этих исторических параллелей, не следует забывать о том, каков настоящий уровень популярности Навального в России и каковы его взгляды, которые он, кстати, постоянно меняет», — разъясняет автор.

Он считает, что субботние протесты были направлены против режима и коррупции, но это вовсе не значит, что они были прозападными, либеральными или продемократическими. Он обращает внимание на то, что ни Навальный, ни те, кто вышел на улицы в субботу, не представляют собой либеральных демократов в западном понимании этого слова. Их протест не был во имя демократии и свободы, они просто-напросто требовали освобождения Навального и выражали некоторое сопротивление нынешнему режиму.

И хоть сегодня Навальный не сходит с уст западных политиков, экспертов, активистов и журналистов, в России он точно не популярнее Путина. Даже если сегодня россияне больше противники, чем сторонники Путина, это вовсе не говорит о том, что они поддерживают других политиков или вообще оппозицию, не говоря о самом Навальном.

По опросам общественного мнения, проведенным независимым «Левада-Центром», поддержка Навального весьма незначительная и колеблется в районе 10%, и в основном его поддерживает Москва — главный центр демократической оппозиции. «Не стоит себя обманывать, в масштабах всей России у Навального сегодня нет шансов победить на демократических выборах. Он не сможет бросить вызов Путину. Но не в этом заключается его роль. Навальному была отведена роль разложения системы изнутри. И он будет делает это, даже находясь в колонии строгого режима. Он уже превращается в символ сопротивления режиму. Но стоит подчеркнуть, что роль Навального сегодня чисто деструктивная: она заключается в ослаблении нынешнего режима. Ему скорее всего не будет суждено когда-нибудь засесть в Кремле», — объясняет польский журналист.

По его мнению, наиболее вероятным сценарием будет тот, в котором Навальный в будущем поспособствует смене хозяина Кремля. Однако он, как и большинство протестующих россиян, станет не более чем инструментом. Автор не исключает, что однажды мир узнает, что являлось настоящей причиной такого смелого или прямо-таки гибельного решения Навального вернуться в Россию.