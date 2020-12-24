CNN: Госдеп США впервые жёстко отреагировал на ситуацию с Навальным

Государственный департамент США в официальном заявлении впервые строго заговорил с Москвой в связи с отравлением Алексея Навального, прямо указав на причастность к нему ФСБ и обвинив российские власти в попытке скрыть этот факт при помощи «теорий заговора», сообщает CNN. Обозреватель канала подчёркивает, что администрация Дональда Трампа ранее избегала настолько жёсткой риторики в адрес Москвы. К тому же до сих пор не ввела в действие санкции против российских чиновников, которые, по мнению Запада, несут ответственность за отравление.

Госдеп США в среду опубликовал «самое решительное до сей поры заявление от администрации президента Дональда Трампа» в адрес Москвы по поводу отравления Алексея Навального, обвинив в нём российскую ФСБ, передаёт CNN.

«Соединённые Штаты полагают, что господина Навального отравили офицеры российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), применившие для этого нервно-паралитическое вещество «Новичок». Других правдоподобных версий, объясняющих отравление господина Навального, за исключением причастности к нему российского правительства, нет, — приводит сайт CNN слова официального представителя Госдепа. — Но президент Путин и российское правительство, разумеется, пытаются убедить нас в обратном».

Как сообщает американский телеканал, чиновник также отметил, что Москва так и не смогла вразумительно ответить на вопросы по поводу отравления Навального, а это «говорит о многом». «Россия выдвинула многочисленные — и зачастую противоречащие друг другу — теории заговора, — добавил представитель Госдепа. — Заявим со всей прямотой: теории заговора такого рода являются не чем иным, как способом отвлечь внимание от серьёзных вопросов к российскому правительству, на которые оно пока так и не ответило».

Жёсткое заявление Госдепа по поводу Навального прозвучало спустя несколько дней после того, как CNN сообщил о «первых прямых свидетельствах» того, что за отравлением блогера стоят российские спецслужбы — притом что журналисты телеканала за это время неоднократно успели обратиться в ведомство с просьбой прокомментировать ситуацию, подчёркивает обозреватель CNN. При этом почему США не сделали никаких заявлений ранее и не стали никак «наказывать» Россию за отравление, представитель Госдепа не пояснил, пишет журналист.

Как напоминает CNN, в сентябре Совет национальной безопасности США опубликовал заявление, в котором говорилось, что Вашингтон «будет в сотрудничестве с союзниками и международным сообществом предпринимать усилия, чтобы призывать российских граждан к ответу за любые преступления, которые будут подтверждаться свидетельствами, а также ограничивать средства, на которые эти люди организуют свои зловредные действия».

По данным CNN, тогда как Великобритания и Европейский союз наложили в связи с отравлением Навального санкции на российских чиновников ещё более двух месяцев назад, США, подготовив аналогичные меры, пока так и не ввели их в действие, поскольку они сначала должны будут одобрены рядом ведомств и подписаны президентом Трампом. Последний, между тем, пока ни разу не обвинил в отравлении российское правительство прямым текстом, а кроме того — пытался «преуменьшить подозрения» по поводу причастности Москвы к недавней масштабной кибератаке, затронувшей «как минимум полдюжины американских ведомств, а также до нескольких сотен частных компаний», пишет сайт телеканала.

Глава Госдепа Майк Помпео в сентябре уже говорил о «значительной вероятности» того, что в отравлении Навального замешаны российские власти, в опубликованном в среду заявлении не только содержатся более прямые обвинения в адрес Москвы и прямо упоминается ФСБ, но и говорится, что США поддерживают выводы по результатам расследования инцидента Организацией по запрещению химоружия (ОЗХО), эксперты которой установили, что россиянин был отравлен с применением «Новичка», сообщает CNN. Вместе с тем, заявление было опубликовано не от имени самого Помпео, отмечается в материале канала.