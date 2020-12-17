Guardian: «легализация материалов американских спецслужб» — Путин опроверг обвинения в отравлении Навального

Владимир Путин назвал расследования, утверждающие, что ФСБ причастна к отравлению Алексея Навального, «легализацией материалов американских спецслужб», сообщает The Guardian. Во время ежегодной пресс-конференции президент опроверг обвинения в нападении на россиянина, отметив: «Кому он нужен-то? Если бы уж хотели, наверное, довели бы до конца».

В ходе своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин опроверг утверждения о том, что Москва стоит за отравлением блогера Алексея Навального, сообщает The Guardian.

«Кому он нужен-то? Если бы уж хотели, наверное, довели бы до конца», — заявил глава Кремля. Это первые публичные комментарии президента относительно обвинений в нападении на россиянина и расследования инцидента, подчёркивает газета.

Путин отметил, что ему известно о расследовании группы Bellingcat, которая, отслеживая биллинги телефонных разговоров, пришла к выводу, что к отравлению Навального веществом, «схожим с «Новичком», причастны сотрудники ФСБ. Президент, впрочем, подчеркнул, что эти выводы больше похожи на попытку добиться всеобщего признания для материалов спецслужб США: «Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб».

Российский президент предположил, что Навальный пользуется поддержкой этих спецслужб, и, на взгляд издания, попытался «отшутиться» от расследования: «А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это. И знают сотрудники ФСБ и других специальных органов, и пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать своего места пребывания и так далее. Но если это так — а это так, я вас уверяю, — это значит, что вот этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб, США в данном случае».

По данным The Guardian, Путин обвинил Америку в организации и других расследований в отношении его семьи и сторонников. «Это Госдеп и спецслужбы США, они и являются авторами, на самом деле. То есть, во всяком случае, по их заданию это сделано, это совершенно очевидная вещь», — приводит газета слова российского лидера.

Во время своей пресс-конференции Путин также уделил внимание теме пандемии коронавируса. По словам главы Кремля, сам он пока не «ставил» себе вакцину отечественного производства, потому что для его возрастной группы, людей старше 65 лет, это пока не рекомендуется. «Я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным», — объяснил президент.

The Guardian обращает внимание: ещё до начала мероприятия пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что традиционная телевизионная пресс-конференция в этом непростом году будет «длинной и информативной». В результате лидер отвечал на вопросы журналистов в течение более четырёх часов.

Как подчёркивает британское издание, с начала пандемии Путин редко появляется на публике и на связь выходит только по видео — из «комнаты без окон, которую критики окрестили его «бункером». Некоторые утверждают, что президент работает из Сочи, но Кремль это отрицает.