Sky: Путин назвал разработку гиперзвукового оружия реакцией на новую гонку вооружений

На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что страна работает над новыми видами гиперзвукового вооружения, передаёт Sky News. Отвечая на вопросы журналистов, он, однако, подчеркнул, что это происходит в рамках гонки вооружений, развязанной Америкой.

Российский президент Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия ведёт разработку нового гиперзвукового оружия, реагируя таким образом на действия США. Те, по его словам, начали новую гонку вооружений, передаёт Sky News.



Как пишет сайт канала, российский лидер также отметил, что Москва желает договориться с Вашингтоном о продлении на один год договора СНВ-III, который «сохраняет баланс ядерных сил между двумя странами» и должен будет прекратить своё действие в феврале. Путин добавил, что, по его мнению, избранный президент США Джо Байден готов обсудить возможность начать переговоры по этому вопросу, однако Москве хотелось бы видеть больше шагов навстречу со стороны Вашингтона.

На пресс-конференции президент России затронул множество тем. Среди прочего, он опроверг уже давно распространяющиеся заявления о том, что Кремль вмешался в ход американских президентских выборов 2016 года, чтобы помочь уходящему президенту Дональду Трампу.

Российский лидер много говорил о пандемии коронавируса, пишет сайт Sky. Подчеркнув, что Россия стала первой страной в мире, одобрившей вакцину от COVID-19, он вместе с тем признался, что сам пока не прошёл вакцинацию. «Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определённой возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю ещё раз, я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным», — цитирует президента британский телеканал. По данным Sky News, Путин вместе с тем признал, что у России пока нет оборудования для массового производства вакцины и что для наращивания производственных мощностей в этом отношении понадобится время.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина зачастую продолжается много часов. Это один из немногих способов для российских журналистов задать президенту вопрос, отмечается в материале Sky.