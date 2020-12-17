ZDF: на онлайн пресс-конференции Путина коронавирус и вакцина станут центральными темами

Президент России Владимир Путин выступит на традиционной пресс-конференции в конце года, сообщает ZDF. Но в этот раз из-за пандемии COVID-19 он будет отвечать на вопросы журналистов и граждан страны не напрямую, а по видеотрансляции. Тема коронавируса наверняка будет играть большую роль и глава Кремля воспользуется этой «сценой» для того, чтобы прорекламировать российскую вакцину «Спутник V», уверен корреспондент немецкого телеканала Кристан Зем.

А теперь из Китая мы перемещаемся в Россию. В конце года в Москве всегда проходит крупная пресс-конференция. Но в этот раз российский президент Путин будет отвечать на вопросы российских и иностранных журналистов не напрямую. Коронавирус и здесь вынуждает прибегнуть к формату видеотрансляции. По данным университета Джонса Хопкинса, в России на данный момент официально зарегистрировано семь миллионов случаев заражения. Вакцинация уже идёт, а именно с помощью разработанной в России вакцины «Спутник V». С нами на связи наш московский корреспондент Кристиан Зем. Доброе утро. Насколько сильно тема коронавируса будет доминировать на ежегодной пресс-конференции Путина?

КРИСТИАН ЗЕМ, корреспондент ZDF: Да, доброе утро. Это ежегодная пресс-конференция традиционно станет большой сценой, на которой Путин будет отвечать на всевозможные вопросы. На мероприятие в Москву приезжает больше тысячи журналистов из регионов. И Путин отвечает на их вопросы.

Но в этот раз это будет выглядеть по-другому. Путин будет общаться и отвечать на вопросы по видеотрансляции. Тема коронавируса наверняка будет играть большую роль, особенно её экономические последствия. Выросла безработица, реальные доходы упали, также поднялись цены на продукты питания. У журналистов будет по этому поводу много вопросов. Но на этой пресс-конференции вопросы смогут задать и граждане России. И можно быть уверенным, что Владимир Путин воспользуется этой сценой, чтобы в очередной раз прорекламировать вакцину «Спутник V» и другие российские вакцины.

Дата выхода в эфир 17 декабря 2020 года.