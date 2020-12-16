NoonPost: пандемия укрепляет альянс России и Китая против Запада

За время пандемии Китай и Россия сформировали новые принципы международных отношений и укрепляют двустороннее сотрудничество на фоне враждебности к Западу, пишет египетский информационный портал NoonPost. Президент США Дональд Трамп попытался обвинить Пекин в распространении коронавируса. Однако Китай воспользовался ситуацией в своих интересах и привлёк Россию к разработке системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которая представляет «колоссальную угрозу» для стран Запада, подчёркивается в статье.

Китай и Россия «знают, как извлечь выгоду из внешнего давления», полагает египетский информационный портал NoonPost. «Они разработали стратегию, способную предотвратить любой кризис, и смогли обратить ситуацию в свою пользу», — отмечается в статье. По мнению автора, обе страны «сформировали новые принципы международных отношений» во время пандемии, причём развитие российско-китайского сотрудничества происходит «на фоне враждебности к Западу» и не ограничивается оборонной сферой.



Президент США Дональд Трамп попытался возложить на Пекин вину за распространение коронавируса. Во время пандемии Трамп не раз делал громкие заявления и продвигал новые стратегии конфронтации с Китаем, подчёркивает автор. В частности, он анонсировал разработку различных вооружений, введение новых санкций и таможенных сборов.



В результате Трампу удалось убедить своих сторонников, что Китай представляет угрозу для настоящего и будущего США, говорится в статье: «Он подготовил их к принятию любого решения, независимо от последствий, включая нанесение ядерного удара по Китаю, если он того захочет, хотя реальность показывает, что американский президент ведёт провальную политику в отношении Китая».



Попытки Вашингтона жёстко заставить Пекин открыть свой рынок для американских товаров посредством санкций и словесных войн принесли определённые плоды, о чём говорят результаты первых девяти месяцев 2020 года. За этот период Китай закупил американских товаров почти на $60 млрд, что позволило США выйти на третье место по объёму экспорта в Китай, сообщается в статье. Торговля развивается даже несмотря на политическую и дипломатическую напряжённость в американо-китайских отношениях: закрытие консульств, жёсткую риторику, исходящую от официальных СМИ, популистскую войну в Twitter и преследование китайских исследователей, пишет NoonPost.



В то же время Китай «умело воспользовался ситуацией» и привлёк Россию к разработке системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которая «представляет колоссальную угрозу для Запада», говорится в статье. В начале пандемии Китай использовал «атмосферу страха» и жёсткий политический курс Трампа, чтобы заключить союз с Россией «под предлогом научно-технического сотрудничества в борьбе с эпидемией и укрепления связей в научной сфере», сообщает NoonPost.



«Но у Путина были другие планы. Он внезапно объявил, что Россия помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которая кардинально повысит обороноспособность страны. Кстати говоря, СПРН есть только у России и США», — говорится в статье.



Российско-китайские отношения уже давно выходят за рамки культуры, экономики и международных институтов, констатирует автор. Пекин и Москва стремятся создать параллельные структуры, такие как Новый банк развития, который будет финансировать строительство инфраструктуры и различных проектов стран БРИКС и составит конкуренцию Всемирному банку. Кроме того, они планируют создать аналог Международного валютного фонда (МВФ) с активами в $100 млрд.

Китай и Россия успешно наладили сотрудничество против США, подчёркивается в статье: «Они преодолели новые преграды, ослабив власть американцев, и продолжили строить новый мировой порядок, в котором представлены различные силы, поддерживающие ту или иную сторону, связанные идеологическим, политическим и юридическим пониманием».



В частности, Пекин и Москва подписали договор в области безопасности, предусматривающий отказ сторон от ракетных атак, обмен информацией о крупномасштабных военных действиях на границе, а также осуществление воздушных, морских и наземных учений и поставки Пекину передовых оборонных технологий, в том числе военных самолётов и ракет класса «земля — воздух», благодаря которым Китай стал крупнейшим импортёром российского вооружения.

Система предупреждения о ракетном нападении лидирует в перехвате и уничтожении межконтинентальных ракет, поскольку у неё есть специальный радар для выполнения этой задачи, поясняется в статье. Такие системы сейчас активно развиваются и повышают эффективность в раннем обнаружении ракет, в том числе баллистических, поскольку радары СПРН действуют в радиусе 5 тыс. километров. Кроме того, они способны быстро производить мониторинг пространства, пишет NoonPost.



Благодаря таким характеристикам данные системы за несколько минут позволяют любой стране предупредить ракетную атаку, поэтому они являются крайне ценными в сфере обороны и приводят «в ужас» потенциальных противников, отмечает автор. Китай и Россия уже объявили о сотрудничестве в области систем раннего предупреждения, однако не уточнили всех деталей. Достоверно известно только то, что сотрудничество будет включать системы предупреждения о нападении баллистических ракет большой дальности, сообщает NoonPost.

Страны Запада обеспокоены российско-китайским сотрудничеством, поскольку точно не знают, будет ли оно распространяться и на ракеты малой дальности, говорится в статье: «Ранее они были запрещены в соответствии с ДРСМД, от которого Трамп по своей глупости отказался в феврале 2020 года. Россия также приостановила участие в ДРСМД и стала сотрудничать с Китаем в области систем раннего предупреждения».



Создание совместной системы раннего предупреждения, по мнению автора, означает «катастрофу» для Запада, начиная с передачи оборонных технологий Пекину и заканчивая созданием российско-китайского оперативного штаба, который позволит им сообща контролировать азиатский континент. Стоит напомнить, что это и стало основной причиной выхода Трампа из ДРСМД, отмечается в статье.



А контроль над Азией означает контроль над Ближним Востоком, Центральной и Западной Африкой, поясняет NoonPost. В этих районах, где часто вспыхивают вооружённые конфликты, определённые этнические группы проникают сразу в несколько стран, развивают там сеть организованной преступности и ведут политику, отличную от западной. Иными словами, они практически полностью вытесняют Запад из этих регионов, говорится в статье.



Но проблема не только в этом, поясняет автор: «Китай и Россия могут занять более жёсткие позиции по глобальным вопросам и привлечь новых союзников, которые отвергаются Западом, в том числе Северную Корею». Следует отметить, что эти страны не ожидают каких-либо улучшений в отношениях с США при новой администрации Байдена.



Американская политическая элита понимает масштаб угрозы, которая сейчас исходит со стороны России и Китая, поэтому не щадит дипломатических усилий, чтобы продемонстрировать свою приверженность «миру во всём мире», сообщается в статье. Другие страны Запада придерживаются аналогичной позиции — и отсутствие фундаментального прорыва в отношениях между Россией и ЕС, особенно в отношении Украины, это тоже доказывает, подчёркивает NoonPost.



При этом революции «арабской весны» также показали остроту международного соперничества и несостоятельность дипломатии перед языком силы в Сирии, Ливии, Йемене и других странах, проблемы которых лишь усугубились из-за конфликта интересов между различными центрами силы, подчёркивается в статье. «Можно сказать, что это сотрудничество в области СПНР станет огромным испытанием для международной системы, а также для крупных держав и региональных игроков, которые противостоят друг с другу после того, как дипломатия доказала свою неспособность разрешить глобальные проблемы», — заключает NoonPost.