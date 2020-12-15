GT: не верьте политикам Запада — у него с Китаем конфликт интересов, а не ценностей

Лидеры некоторых западных стран любят описывать трения в отношениях с Пекином как «конфликт ценностей». Но, как настаивает Global Times, ценности — вещь универсальная, они не сильно различаются у китайцев и жителей Запада. Реальный конфликт, по мнению издания, происходит в сфере идеологии и интересов, где в первую очередь США ведут наступление на КНР, стремясь сохранить свою позицию гегемона.

Говоря о напряжённости в отношениях между Китаем и западными странами, лидеры некоторых из этих государств часто описывают её как «конфликт ценностей». Они подчёркивают, что «антикитайский фронт, который они пытаются построить», основан именно на ценностях, пишет в своей редакционной статье Global Times.

Однако, как настаивает издание, жителям КНР не стоить верить подобным утверждениям. «Китайские ценности не противоречат западному обществу», — считает газета. В современном мире с его глобализацией наряду с укреплением экономических взаимосвязей и повсеместным распространением информации постепенно стираются различия и между культурами и цивилизациями. Люди используют одни и те же технологии и всё чаще ведут схожий образ жизни, концентрируясь на одних и тех же вопросах.

По словам Global Times, Пекин неоднократно обращал внимание на важность «общих человеческих ценностей», которые не так уж и сильно отличаются от западных. Отличие лишь в том, что западные «универсальные ценности» нередко идут рука об руку с «экспансионистскими подвижками» — там это не просто концепция, а нечто, тесно связанное с политикой.

С другой стороны, выражение «общие ценности» более нейтральное и объективное, считает издание. «Разница между китайской и западной системами ценностей преувеличена. Ценности, которые продвигает Запад, — демократия, свобода, верховенство права и равенство — произрастают из тех же корней, что и ценности китайского социализма, и являются тем, к чему стремится и китайское правительство», — отмечает Global Times.

Как объясняет газета, из-за различных политических систем и путей развития ценности Китая и Запада проявились по-разному и в разных направлениях вели свои общества. Однако было бы неверно описывать напряжённость между Китаем и Западом, а в особенности между Китаем и США, как противостояние двух различных систем ценностей. Это «серьёзнейшая ошибка западноцентристской ментальности».

По мнению издания, в наибольшей степени расхождения между Китаем и Западом просматриваются на идеологическом уровне. Хотя определения понятия «идеология» разнятся, в целом можно свести их к тому, что это — система концепций, следующих интересам страны. На неё оказывают влияние не только упомянутые ценности, но и политика.

Сила влияния идеологии зачастую зависит от государственной мощи — распространение идеологии нередко происходит при помощи военных, экономических и культурных инструментов, рассуждает Global Times. И за последние несколько десятилетий Запад, несомненно, был главной силой, продвигающей свою идеологию. Значительные попытки распространять незападную идеологию в новейшей истории, напротив, узреть проблематично.

По сравнению с Западом в плане военного, экономического и культурного влияния Китай находится в достаточно слабой позиции, продолжает газета. По мере того как образ жизни китайского народа становится всё более схожим с западным, различия между ценностями двух культур уменьшаются. Однако, с точки зрения идеологического соперничества, Китаю явно приходится держать оборонительную позицию. «Другими словами, нам просто удаётся противостоять идеологическим атакам Запада, но сами мы далеки от того, чтобы суметь осуществить контратаку в его отношении. В этом плане и желания так сделать у китайского народа особо не наблюдается», — уверяет Global Times.

На взгляд газеты, соперничество между Китаем и США главным образом крутится не вокруг ценностей, а вокруг интересов. Реальная цель идеологического наступления США на КНР — стремление удержать свой статус гегемона. Глупо говорить, что сейчас столкнулись две разные политические системы с различными принципами управления обществом, которые не могут сосуществовать на Земле. Достаточно посмотреть на китайско-европейские отношения — хотя и там есть свои трения, в основе этих взаимосвязей лежит принцип сотрудничества.

«Вашингтон продолжает обострять идеологические конфликты между Китаем и США и выдаёт их за противостояние между китайскими и западными ценностями. Но КНР не должна поддаваться на эту уловку. Мы должны и дальше продвигать общие человеческие ценности и спокойно разбираться с идеологическими трениями между Китаем и США, а также Китаем и Западом», — резюмирует издание. Важно дать понять, что идеологическое противостояние строится на конфликте интересов, а не ценностей.