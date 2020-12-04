Глава Нацразведки США: Китай — угроза №1 для США

Китай стремится занять доминирующее положение в мире и готовится к продолжительной конфронтации с США, пишет глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф в своей статье для The Wall Street Journal. Как отмечает Рэтклифф, Китай уже разворачивает масштабную кампанию против Вашингтона, массово воруя американские технологии, осуществляя кибератаки и наращивая военный потенциал. Как следствие, американские спецслужбы должны уделять КНР гораздо больше внимания.

Китай является самой главной угрозой современности для США и для глобального мира и демократии, пишет глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф в своей статье для The Wall Street Journal.

Китай намерен добиться экономического, военного и технологического глобального доминирования, пишет Рэтклифф. Поднебесная осуществляет тактику экономического шпионажа: Китай ворует технологии у американских компаний, воспроизводит их у себя, а затем вытесняет американских игроков с рынка. В качестве примера Рэтклифф приводит китайскую компанию Sinovel, укравшую технологию производства ветряных турбин у американской фирмы American Superconductor, акции которой в результате резко подешевели.

Рэтклифф отмечает, что ФБР достаточно часто арестовывает китайцев, промышлявших кражей технологических секретов. Согласно оценкам американского правительства, кража интеллектуальной собственности со стороны Китая ежегодно обходится США в $500 млрд.

При этом КНР также ворует важную оборонную информацию, стимулируя планы главы Китая Си Цзиньпина по превращению Поднебесной в ведущую военную державу мира. Как отмечает Рэтклифф, у Пекина нет моральных границ: ссылаясь на разведданные американских спецслужб, он пишет, что Китай даже проводил опыты на солдатах своей армии, пытаясь получить биологически модифицированных бойцов.

Кроме того, китайские спецслужбы пользуются своим доступом к таким фирмам, как Huawei, с целью повысить эффективность своей деятельности. По мнению Рэтклиффа, стремление КНР доминировать в сфере 5G кроет под собой желание ещё активнее воровать интеллектуальную собственность и вторгаться в личное пространство пользователей по всему миру. Как пишет Рэтклифф, Китай уже запускает массивные киберкампании против США.

Для борьбы с угрозами, исходящими от Китая, Рэтклифф предпринял пересмотр бюджета американских спецслужб с большим фокусом на китайское направление. Рэтклифф пишет, что этот курс должен сохраняться и в дальнейшем.

Как отмечает Рэтклифф, весь мир сейчас встаёт перед выбором двух несопоставимых идеологий. «Китайские лидеры стремятся подчинить индивидуальные свободы воле коммунистической партии», — пишет Рэтклифф.

По мнению Рэтклиффа, Китай готовится к неограниченной по времени конфронтации с США, к чему необходимо готовиться. В частности, Рэтклифф призывает американских политиков оставить в данном вопросе межпартийные разногласия, осознать угрозу и принять меры по её предотвращению. «Это вызов нашего поколения. Американцы всегда показывали себя с лучшей стороны в решающий момент, начиная от победы над фашизмом и заканчивая разрушением железного занавеса», — пишет Рэтклифф.