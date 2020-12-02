Эксперт: Трамп «минирует» отношения с Китаем — чтобы создать Байдену больше проблем
США и Китай по-прежнему ведут борьбу за влияние, и тот факт, что они не стремятся к взаимодействию и сотрудничеству друг с другом, тревожит, приводит CNBC слова эксперта по энергетике и лауреата Пулицеровской премии Дэна Ергина.
Подобный комментарий он дал каналу на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп собирается включить китайскую национальную шельфовую компанию CNOOC в чёрный список Министерства обороны.
По словам Йергина, данный шаг Вашингтона вписывается в концепцию «разъединения» двух стран. «Это тревожно, мы сейчас скатываемся в ситуацию, в которой вместо того, чтобы говорить о взаимодействии, сотрудничестве и конструктивных отношениях, речь идёт о великодержавной конкуренции и стратегическом соперничестве равных конкурентов», — предупредил он.
«Я думаю, что прямо сейчас администрация Трампа занимается тем, что ставит целое минное поле, которое затруднит работу администрации Байдена», — добавил эксперт. По мнению Ергина, работа над стабильными американо-китайскими отношениями будет «самой крупной геополитической проблемой» избранного президента Джо Байдена.
«Чтобы и Пекин, и Вашингтон захотели двигаться в этом направлении, нужны действия обеих этих стран, и, как мне кажется, в последние год-полтора это стало намного сложнее», — признал он, напомнив, что другие страны также пострадают от напряжённости в отношениях двух держав.
Ссылки по теме
-
Daily Express: ЕС предложит США при Байдене создать альянс для противостояния Китаю
-
Столтенберг: Россия и Китай окружают разделённый Запад от Арктики до Африки
-
Французский эксперт: при Байдене американская дипломатия изменит форму, но не содержание
-
Military: «всё дело в деньгах» — Пентагон едва ли готов к войне с Россией и Китаем