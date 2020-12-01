Столтенберг: Россия и Китай окружают разделённый Запад от Арктики до Африки
Китай и Россия превращаются во всю большую угрозу для Запада в то время, как НАТО пытается преодолеть внутренние разногласия с США и Турцией. Именно такую картину обрисовали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, пишет EUobserver.
«Китай вкладывает огромные средства в новые вооружения. Он движется к нам везде от Арктики до Африки, — сообщил Столтенберг. — Он не уважает основополагающие права человека и пытается запугать другие страны».
Между тем Россия, по его словам, «развёртывает всё больше сил рядом с нами от Крайнего Севера до Сирии и Ливии». К этому, как считает генсек, привели в том числе и «кризисы в Белоруссии и Нагорном Карабахе».
«Мы видим, что Китай и Россия гораздо чаще активно действуют кораблями, подводными лодками, а также пересекают границы», — отметила по этому поводу Хатчисон, добавив также, что китайские военные ведут весьма активную деятельность в космосе.
По её мнению, Китай пытается ограничить свободу судоходства для коммерческих судов и занимается скупкой стратегических активов в Европе.
«Мы стали свидетелями хищнического кредитования, особенно в области инфраструктуры, когда Китай приходит в страны ради строительных проектов, а затем, когда ему не возвращают кредиты, Китай эти объекты забирает. Мы видели, как Китай захватывает порты по всей Европе», — заявила Хатчисон.
Между тем, с подобными угрозами НАТО столкнулось в непростые времена. В частности, уходящий с поста президента США Дональд Трамп не так давно принял решение вывести войска с территории Германии, а также пригрозил вообще выйти из альянса. При этом Турция закупила российские системы ПВО, а её военно-морской флот провоцирует греческие и французские корабли в Восточном Средиземноморье.
Тем не менее и Столтенберг, и Хатчисон считают, что администрация президента США Джо Байдена будет настроена к НАТО более дружелюбно, чем Трамп. «Я знаю Джо Байдена как очень верного сторонника сотрудничества и сохранения уз между Северной Америкой и Европой, — подчеркнул генсек. — Мы зависим от гарантий безопасности со стороны США, но в то же время сильное НАТО важно также и для самих США, особенно сейчас, когда с расцветом Китая мы наблюдаем за изменением баланса сил в мире».
Что же касается Турции, то Столтенберг заявил, что даже в случае столкновения союзников по НАТО в Средиземном море членство Анкары в альянсе «предотвратит выход ситуации из-под контроля».
Тем не менее США со своей стороны всё же пригрозили Турции санкциями в том случае, если она начнёт пользоваться российскими комплексами С-400.
«Размещение российской системы ПРО посреди нашего альянса выходит за всякие границы и повредит оперативной совместимости её техники с техникой альянса, — напомнила Хатчисон. — Я надеюсь, что они откажутся от этого решения, и мы просим Турцию снова стать тем отличным союзником, которым она была до последнего времени».
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