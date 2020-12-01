Столтенберг: Россия и Китай окружают разделённый Запад от Арктики до Африки

Китай и Россия наращивают своё влияние повсюду от Арктики до Африки, превращаясь во всю большую угрозу для НАТО, которое переживает не самые простые времена, пишет EUobserver со ссылкой на слова генсека альянса Йенса Столтенберга и постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. Тем не менее, по словам чиновников, новая администрация Джо Байдена будет настроена к блоку более дружелюбно, чем Трамп, так как избранный президент США всегда был сторонником сотрудничества между Европой и Америкой.

Китай и Россия превращаются во всю большую угрозу для Запада в то время, как НАТО пытается преодолеть внутренние разногласия с США и Турцией. Именно такую картину обрисовали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, пишет EUobserver.

«Китай вкладывает огромные средства в новые вооружения. Он движется к нам везде от Арктики до Африки, — сообщил Столтенберг. — Он не уважает основополагающие права человека и пытается запугать другие страны».

Между тем Россия, по его словам, «развёртывает всё больше сил рядом с нами от Крайнего Севера до Сирии и Ливии». К этому, как считает генсек, привели в том числе и «кризисы в Белоруссии и Нагорном Карабахе».

«Мы видим, что Китай и Россия гораздо чаще активно действуют кораблями, подводными лодками, а также пересекают границы», — отметила по этому поводу Хатчисон, добавив также, что китайские военные ведут весьма активную деятельность в космосе.

По её мнению, Китай пытается ограничить свободу судоходства для коммерческих судов и занимается скупкой стратегических активов в Европе.

«Мы стали свидетелями хищнического кредитования, особенно в области инфраструктуры, когда Китай приходит в страны ради строительных проектов, а затем, когда ему не возвращают кредиты, Китай эти объекты забирает. Мы видели, как Китай захватывает порты по всей Европе», — заявила Хатчисон.

Между тем, с подобными угрозами НАТО столкнулось в непростые времена. В частности, уходящий с поста президента США Дональд Трамп не так давно принял решение вывести войска с территории Германии, а также пригрозил вообще выйти из альянса. При этом Турция закупила российские системы ПВО, а её военно-морской флот провоцирует греческие и французские корабли в Восточном Средиземноморье.

Тем не менее и Столтенберг, и Хатчисон считают, что администрация президента США Джо Байдена будет настроена к НАТО более дружелюбно, чем Трамп. «Я знаю Джо Байдена как очень верного сторонника сотрудничества и сохранения уз между Северной Америкой и Европой, — подчеркнул генсек. — Мы зависим от гарантий безопасности со стороны США, но в то же время сильное НАТО важно также и для самих США, особенно сейчас, когда с расцветом Китая мы наблюдаем за изменением баланса сил в мире».

Что же касается Турции, то Столтенберг заявил, что даже в случае столкновения союзников по НАТО в Средиземном море членство Анкары в альянсе «предотвратит выход ситуации из-под контроля».

Тем не менее США со своей стороны всё же пригрозили Турции санкциями в том случае, если она начнёт пользоваться российскими комплексами С-400.

«Размещение российской системы ПРО посреди нашего альянса выходит за всякие границы и повредит оперативной совместимости её техники с техникой альянса, — напомнила Хатчисон. — Я надеюсь, что они откажутся от этого решения, и мы просим Турцию снова стать тем отличным союзником, которым она была до последнего времени».