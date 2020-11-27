Dagens Nyheter: для безопасности Европы нужны и деньги, и американцы
После распада Советского Союза российская армия лежала в руинах, однако после мощного наращивания вооружений и модернизации войск вооружённые силы России сегодня действуют слаженно и быстро. Как пишет Dagens Nyheter, Владимир Путин показал, что не принимает установившийся после Второй мировой войны миропорядок, согласно которому границы стран не передвигаются силой, и это будет иметь последствия для всех европейских стран.
Как отмечают журналисты издания в редакционной статье, после того как американские избиратели отстранили от власти «гробовщика оборонного альянса» Дональда Трампа, у европейцев появилась надежда, что Джо Байден их не оставит в беде. Однако, уверены авторы материала, к сожалению, не всё так однозначно.
Ссылки по теме
-
National Interest советует Байдену «перезагрузить» НАТО — и сделать США его последним резервом
-
Guardian: российские пранкеры от лица Греты Тунберг призвали Трюдо вывести Канаду из НАТО
-
Столтенберг: ЕС не сможет защитить Европу в одиночку
-
Le Point: Арктика до сих пор остаётся почти что монополией России