Guardian: российские пранкеры от лица Греты Тунберг призвали Трюдо вывести Канаду из НАТО
Пранкеры опубликовали запись телефонного разговора на этой неделе, хотя сам звонок был совершён ещё в январе этого года, за несколько дней до того, как «иранские власти» сбили украинский пассажирский самолёт, в результате чего 176 человек, находившихся на его борту, погибли.
В ходе 10-минутного разговора сторонний человек, играющий роль Тунберг, заявил Трюдо, что её беспокоит «растущий международный кризис и ожидание мировой войны».
«Вы взрослые, но ведёте себя как дети, — отметила она. — Мы можем создать мир, в котором есть место каждому. Для белых и чёрных. Христиан и мусульман. Трампа и Путина. Для вас и меня. Для Бориса Джонсона. Для Корбина. Для Терренса и Филлипа, которые также известны в вашей стране».
Как напоминает The Guardian, Терренс и Филлип — это персонажи, изображающие канадцев в мультсериале «Южный парк».
«Именно так и должно быть», — ответил Трюдо.
Лже-Тунберг также призвала Трюдо выйти из НАТО, сложить оружие, «взять цветы и улыбнуться природе».
После некоторой паузы он ответил, что также мечтает о мире, в котором солдаты не нужны.
«Но мы, к сожалению, ещё не живём в таком мире», — подчеркнул канадский премьер.
Фальшивая Грета в ходе телефонного разговора обвинила Меган Маркл в «манипулировании» принцем Гарри, а затем спросила Трюдо, не может ли он познакомить её с Терренсом и Филлипом.
«Я был бы счастлив — я попрошу свою команду попытаться выяснить, как мы можем наладить между вами контакт, — заявил он. — Потому что сейчас у меня нет их прямых координат».
Канадский премьер понял, что его разыгрывают уже после того, как лже-Грета вновь попросила его познакомить её с Терренсом и Филлипом.
«Подождите, Терренс и Филипп, это же из «Южного парка»? Я лично их не знаю, но, по-моему, это пародия на канадцев из «Южного парка», — заявил он, прежде чем вежливо завершить разговор.
Как отмечает The Guardian, Трюдо стал уже не первой жертвой розыгрыша российских пранкеров. Ранее, например, они пообщались с Элтоном Джоном, выдавая себя за Владимира Путина, который якобы хотел обсудить с певцом права секс-меньшинств.
Ссылки по теме
-
TOK FM: в разыгравших Дуду пранкерах заподозрили ставленников российских спецслужб
-
Польский эксперт о телефонном розыгрыше Дуды: новый элемент гибридной войны с Россией
-
Independent: «просочились» — Лексус и Вован подшутили над сенатором Грэмом
-
Вован и Лексус: «Мы просто оставили свой номер, и Макрон нам позвонил»