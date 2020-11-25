Guardian: российские пранкеры от лица Греты Тунберг призвали Трюдо вывести Канаду из НАТО

Канадский премьер Джастин Трюдо стал очередной жертвой российских пранкеров Лексуса и Вована, сообщает The Guardian. Они пообщались с политиком, представившись экоактивисткой Гретой Тунберг. Глава правительства Канады догадался, что его разыгрывают лишь после того, как лже-Грета попросила его познакомить её с Терренсом и Филлипом — персонажами мультсериала «Южный парк».

Российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, которые называют себя Лексус и Вован, «вновь нанесли удар», пишет The Guardian. На этот раз они разыграли канадского премьера Джастина Трюдо, который посчитал, что общается с экоактивисткой Гретой Тунберг.



Пранкеры опубликовали запись телефонного разговора на этой неделе, хотя сам звонок был совершён ещё в январе этого года, за несколько дней до того, как «иранские власти» сбили украинский пассажирский самолёт, в результате чего 176 человек, находившихся на его борту, погибли.



В ходе 10-минутного разговора сторонний человек, играющий роль Тунберг, заявил Трюдо, что её беспокоит «растущий международный кризис и ожидание мировой войны».



«Это уже приводит к катастрофе, — заявила лже-Грета. — Это очень страшно».

На что Трюдо ответил: «Да, это так».



«Вы взрослые, но ведёте себя как дети, — отметила она. — Мы можем создать мир, в котором есть место каждому. Для белых и чёрных. Христиан и мусульман. Трампа и Путина. Для вас и меня. Для Бориса Джонсона. Для Корбина. Для Терренса и Филлипа, которые также известны в вашей стране».



Как напоминает The Guardian, Терренс и Филлип — это персонажи, изображающие канадцев в мультсериале «Южный парк».



«Именно так и должно быть», — ответил Трюдо.



Лже-Тунберг также призвала Трюдо выйти из НАТО, сложить оружие, «взять цветы и улыбнуться природе».



После некоторой паузы он ответил, что также мечтает о мире, в котором солдаты не нужны.



«Но мы, к сожалению, ещё не живём в таком мире», — подчеркнул канадский премьер.



Фальшивая Грета в ходе телефонного разговора обвинила Меган Маркл в «манипулировании» принцем Гарри, а затем спросила Трюдо, не может ли он познакомить её с Терренсом и Филлипом.



«Я был бы счастлив — я попрошу свою команду попытаться выяснить, как мы можем наладить между вами контакт, — заявил он. — Потому что сейчас у меня нет их прямых координат».



Канадский премьер понял, что его разыгрывают уже после того, как лже-Грета вновь попросила его познакомить её с Терренсом и Филлипом.



«Подождите, Терренс и Филипп, это же из «Южного парка»? Я лично их не знаю, но, по-моему, это пародия на канадцев из «Южного парка», — заявил он, прежде чем вежливо завершить разговор.



Как отмечает The Guardian, Трюдо стал уже не первой жертвой розыгрыша российских пранкеров. Ранее, например, они пообщались с Элтоном Джоном, выдавая себя за Владимира Путина, который якобы хотел обсудить с певцом права секс-меньшинств.