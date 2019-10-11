Independent: «просочились» — Лексус и Вован подшутили над сенатором Грэмом

Сенатор США Линдси Грэм попался на телефонный розыгрыш российских пранкеров Лексуса и Вована, которые притворились министром обороны Турции Хулуси Акаром, пишет The Independent. Как отмечает издание, несмотря на то что на протяжении последних дней Грэм выступал против отказа от поддержки сирийских курдов, в ходе беседы с «министром» он высказал совсем другое мнение, посочувствовав борьбе Анкары против их заклятых врагов.

Сенатор США Линдси Грэм попался на телефонный розыгрыш российских пранкеров, которые притворялись министром обороны Турции Хулуси Акаром, пишет The Independent.

Голос республиканца, который является одним из ключевых союзников президента Дональда Трампа, можно услышать на записи разговора, который произошёл в августе. В ходе беседы Грэм сообщил о том, что с сочувствием относится к позиции турецкого правительства по курдам. Эти слова, судя по всему, противоречат позиции, которой политик придерживался в последнее время.

«Ваша курдская проблема с РПК — это крупная проблема», — заявил Грэм, имея в виду Рабочую партию Курдистана, которая на протяжении последних четырёх лет сражалась против ИГ* в составе Сирийских демократических сил (СДС).

В последние несколько дней после решения Трампа вывести американские войска из Северной Сирии — что поставило курдов под удар — Грэм выступал против такого шага, указывая на опасность, грозящую СДС, а также на тот факт, что со стороны США было бы неправильно бросать курдов, так как те показали себя сильными союзниками против ИГ.

Юмористы, которые разыграли Грэма, — это пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, которые, по некоторым данным, «имеют связи с российскими разведслужбами» и действуют под псевдонимами Лексус и Вован, отмечает The Independent.

Сенатор-республиканец стал их далеко не первой жертвой: ранее пранкеры подшутили в том числе и над конгрессменом Адамом Шиффом, который является одной из ключевых фигур в процедуре импичмента Трампа.

«Мы успешно отражаем множество попыток разыграть сенатора Грэма и его офис, однако данный розыгрыш просочился через брешь. Они подловили его», — признал официальный представитель сенатора Кевин Бишоп.

В ходе разговора Грэм также обсудил возможность возвращения Турции в программу по развитию F-35, а также попросил «министра» не использовать российские комплексы С-400, которые, несмотря на сопротивление со стороны США и НАТО, закупила Анкара.