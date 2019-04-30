Вован и Лексус: «Мы просто оставили свой номер, и Макрон нам позвонил»

Известные русские пранкеры Вован и Лексус уже давно собирались разыграть Эммануэля Макрона и воспользовались выборами на Украине, сообщает France Info. Как рассказал в интервью изданию один из юмористов, они заранее оставили телефон якобы Зеленского в администрации французского президента, а после его победы раздался звонок из Франции.

«Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, господин президент! Поздравляю с победой!» — приводит France Info начало разговора. Как пишет французский сайт, говорящий по голосу похож на Макрона и думает, что обращается к Владимиру Зеленскому. Однако на другом конце провода не новоизбранный президент Украины, а два русских пранкера: Вован и Лексус.

В среду, 24 апреля, они опубликовали на своём YouTube-канале запись 15-минутного телефонного розыгрыша президента Франции. Тот, кого представляют как французского лидера, поздравляет нового президента с ошеломительной победой. Фальшивый Зеленский с помощью переводчика (разговор идёт на русском и французском) шутит: «73% украинцев, это просто невозможно... Я чувствую себя просто как Владимир Путин, у него такие же результаты». Его собеседник поддерживает шутливый тон: «Мне кажется, что, по крайней мере на данном этапе, твоя система менее организованна, и поэтому всё более естественно. Ты ещё не отправил всех оппозиционеров за решётку».

В интервью France Info Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что они «уже давно» задумали разыграть французского президента. Выборы на Украине стали отличной возможностью для пранкеров, которые до этого шутили над Жан-Клодом Юнкером, Элтоном Джоном и Борисом Джонсоном. «Когда мы увидели, что Эммануэль Макрон до выборов встречался с Владимиром Зеленским, однако они общались всего 20 минут, мы поняли, что у них ещё нет установленной дипломатической связи, — объяснил Лексус французскому сайту. — Поэтому мы решили позвонить в администрацию Макрона. Мы были первые, кто так сделал. Мы просто сообщили наш телефонный номер администрации, а после победы Зеленского они нам сами позвонили».

Как пишет французское издание, двое пранкеров не скрывают, что кроме юмора они преследуют политическую цель. Так, в 2016 году в интервью новостному агентству AFP Лексус рассказал, что они устраивают розыгрыши «только в интересах своей страны», а их высокопоставленные жертвы в основном избираются из числа русских или зарубежных противников Кремля. «Мы хотим сорвать политические маски, — признался он журналисту France Info. — Мы разыгрываем настоящие телефонные звонки, чтобы показать, как политики ведут себя на самом деле».

Автор статьи отмечает, что разговор с предполагаемым Макроном быстро сосредоточился на напряжённости между Россией и Украиной. Лже-Зеленский спросил, готово ли французское правительство выдать Порошенко, если его приговорит суд и он попытается сбежать во Францию. Тот, кто мог быть Макроном, ловко выкрутился: «Я не думаю, что он в первую очередь отправится во Францию».

Новостной сайт сообщает, что Елисейский дворец отказался прокомментировать запись диалога, однако заверил, что разговор Эммануэля Макрона с настоящим Зеленским всё-таки состоялся.