Франции нет места в НАТО, а Россия — более надёжный партнёр, чем США: Меланшон раскрыл свой взгляд на военную доктрину

Франция сможет добиться более серьёзных результатов в плане контроля над ядерными вооружениями, если будет сотрудничать с Москвой, а не с Вашингтоном, поскольку последнего заботят только собственные интересы, убеждён известный французский политик и лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон. Как заявил Меланшон в интервью L’Opinon, Парижу «нечего делать» и в НАТО, поскольку альянс занимается в основном поддержанием американской экономики, нисколько не помогая Франции защищать свой суверенитет.

Россия является более надёжным партнёром для Франции в вопросах контроля над вооружениями и ядерного сдерживания, чем США, заявил в интервью L’Opinion лидер партии «Непокорённая Франция» и бывший кандидат в президенты страны Жан-Люк Меланшон.

«Россия — надёжный партнёр, а вот США такими не являются. Они не подписали практически ни одного соглашения, в котором мы были заинтересованы, и это касается не только военной сферы, — констатировал Меланшон в беседе с журналистом L’Opinion. — И хватит уже твердить, что у нас с Северной Америкой общие ценности! Мы выступаем отнюдь не за одни и те же принципы. США прежде всего защищают своё право делать то, что им заблагорассудится. Эта страна из 244 лет своей истории 222 года находилась в состоянии войны. Это одно из немногих государств, которое отобрало у своего соседа — Мексики — больше половины территории».

Как подчеркнул французский политик, у Парижа в области ядерного оружия пока нет альтернатив кроме курса на сдерживание: несмотря на то что одобренный Генассамблеей ООН Договор о запрещении ядерного оружия является, по мнению Меланшона, крайне привлекательным соглашением для Франции, разоружаться в первую очередь должна не она, а страны, которые обладают крупнейшими арсеналами, — то есть США и Россия, — однако ядерные державы больше не предлагают никаких дипломатических инициатив в плане разоружения. Более того, в настоящий момент мир находится в ещё более опасном положении, чем было даже во времена холодной войны, когда хотя бы шло обсуждение соглашений о контроле над вооружениями — ведь из-за отказа Вашингтона от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) многие страны вновь стали наращивать свои арсеналы, добавил Меланшон.

По мнению политика, ядерное сдерживание может потерять свой «незаменимый» характер для Франции лишь в том случае, если космическое оружие в ближайшем будущем сведёт на нет возможность применения межконтинентальных ракет — ведь, поскольку страна способна вывести на орбиту «сколько угодно» спутников, она тогда сможет создать систему обороны, полностью защищающую свою территорию. Милитаризация космоса до недавних пор была под запретом, однако США это недавно изменили, обзаведясь космическими силами, — а французский президент Эммануэль Макрон вскоре, даже не вынося этот вопрос на обсуждение законодателей, создал аналогичное военное командование, напомнил лидер «Непокорённой Франции». Как подчеркнул Меланшон, несмотря на то что Франция по-прежнему выступает против милитаризации космического пространства, многие страны — включая Китай, те же США и Индию — уже сейчас имеют в своём распоряжении средства уничтожения спутников на орбите, а потому Парижу следует заявить о том, что он оставляет за собой право на «демилитаризацию космоса силой» в случае необходимости.

«Когда речь идёт о национальной обороне, на мой взгляд, никаких ограничений быть не должно. Суверенитет Франции — тотален, полон, абсолютен и обсуждению не подлежит. Если у нас не будет таких средств, мы больше не будем независимой страной, а значит, наш народ не будет иметь суверенитета. Такова наша доктрина», — приводит L’Opinion слова Меланшона.

В своём интервью французский политик также высказался за выход Франции из НАТО. «Нам там делать нечего! Во-первых, потому, что это ненадёжный альянс — знать наверняка, что обязаны делать союзники, вы не можете, поскольку Пятая статья (Устава НАТО. — ИноТВ) даёт каждому члену свободу выбирать степень участия по своему усмотрению. Второй момент: в альянсе состоят люди, которые могут оказаться противниками или врагами; до недавних пор такие гипотезы считались нелепыми, но, как мы увидели на примере Турции, ничего нелепого в них не было. Турция совершила два крайне агрессивных демарша в отношении французской армии — во-первых, она нанесла бомбовый удар по военной базе в Сирии, где находились наши спецподразделения, а во-вторых, предприняла агрессивные шаги против французского судна у берегов Ливии. Третий момент: войсками в Средиземноморье командуют американцы, и они вовсе не собираются эти обязанности с кем-то делить. Там, конечно, есть французский генерал, который отвечает за «стратегические исследования», к которым США отношения не имеют. Но с точки зрения конкретных и предметных вещей, мы в НАТО не представляем из себя ничего», — пояснил лидер «Непокорённой Франции».

По мнению Меланшона, установленный в НАТО порог военных расходов в размере не менее 2% от ВВП страны по существу является лишь «кредитной линией для американцев», предназначенной для поддержания экономики США. Вместе с тем, как отметил политик, чтобы сохранять независимость, Франция должна сама обеспечивать свою оборону, а значит ей нужно самостоятельно производить необходимые вооружения, не рассчитывая на импорт из стран — членов НАТО.

Как признался Меланшон в беседе с журналистом L’Opinion, он также выступает за возвращение военного призыва — даже несмотря на то, что с такой позицией согласны не все его соратники. «Нужно исходить из того, чем по сути является призыв, а он является налогом в виде времени, которое посвящается службе родине. Сегодня в плане обороны нам просто не нужно, чтобы у нас постоянно было мобилизовано 700 тысяч молодых людей. Решение президента Жака Ширака (об отмене призыва в 1996 году. — ИноТВ) можно понять, в нём была своя логика, пусть я и высказывался против него. И всё же система пассивной и вооружённой народной обороны, на мой взгляд, нам до сих пор необходима», — цитирует его издание. По мысли Меланшона, призывники в числе прочего смогут выполнять задачи по охране правопорядка, что поможет изменить отношение граждан к полиции и сократить масштабы расизма и насилия в её рядах.