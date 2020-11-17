Экс-глава МИД Франции: в отношениях с США Европа не должна быть «плюшевым мишкой»

Для того чтобы на равных вести переговоры с американцами, Европе нужно стать мировой державой и обзавестись своей собственной системой санкций, заявил в интервью Die Welt бывший министр иностранных дел Франции Юбер Вердин. А то сейчас европейцы продолжают жить «в своеобразном пузыре» и ведут себя как «плюшевые мишки в Парке юрского периода». Таких никто уважать не будет, подчеркнул экс-дипломат.

Европейцам нужно «меньше истерить» по поводу выборов в США и перестать вести себя как «фанаты или критики» американцев, заявил в интервью Die Welt бывший министр иностранных дел Франции Юбер Вердин. По его словам, Америка уже давно не та, какой представляют её себе жители Евросоюза: «Трансатлантические отношения, которые казались неразрушимыми, продержались три поколения, но взаимовыгодная любовь закончилась. Происходил медленный дрейф материков, мы начали отчуждаться. Сейчас же американцы и европейцы ведут себя как дальние родственники: вроде бы из одной семьи, но ругаются всё чаще».

И с приходом нового президента Джо Байдена ничего не изменится, уверен Вердин. После первой «вспышки энтузиазма» европейцы быстро поймут, что проблемы никуда не делись: «США уже 30 лет проводят санкционную политику, которую изобрёл вовсе не Дональд Трамп». «Мы, европейцы, должны стать свободными в своём сознании, — настаивает бывший министр иностранных дел. — Некоторые европейцы всё ещё считают, что нам не нужно становиться мировой державой, что мы сможем добиться своего благодаря нашим ценностям и нормам. Это, к сожалению, серьёзное заблуждение».

Мы бы до сих пор находились в состоянии холодной войны, если бы все вели себя с Россией так, как ведёт себя с ней Польша, продолжил экс-дипломат. «Не успели они выйти из Советского Союза, как тут же сбежали в другой полицейский участок, а именно в НАТО, — добавил он. — Мы сегодня существуем в состоянии исторической десинхронизации с Восточной Европой и Прибалтикой». По его словам, у этой модели «нет будущего».

«Европа должна пробудиться от летаргического сна. Если мы не встанем на защиту нашей цивилизации, её не станет. Мы должны понять, что сможем сохранить наш завидный образ жизни, только если добьёмся уважения. И для этого необходимо противостояние. Мы, европейцы, должны создать систему санкций, причём необязательно для того, чтобы её использовать, а для того, чтобы вести переговоры с американцами на равных».

Вердин предлагает сказать Байдену, что, если он не прекратит санкционную политику и не вернётся к здоровым трансатлантическим отношениям, ЕС примет свои собственные штрафные меры: «Европа должна стать рациональной державой, которую будут уважать Путин, китайцы, Эрдоган и саудовцы». «Мы должны не выбирать между Китаем или США, а проводить собственную политику, сотрудничая то с американцами, то с китайцами. Но для этого нужно изменить сознание: до сих пор же мы живём в своеобразном пузыре. Мы ведём себя как плюшевые мишки в Парке юрского периода», — заключил бывший министр иностранных дел Франции.