El País: глава европейской дипломатии уверен — при Байдене Европа и США будут друзьями

При Джо Байдене Евросоюз и США будут «друзьями, союзниками и партнёрами», заявил в интервью El País глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он также выразил уверенность в том, что новый американский лидер не будет рассматривать Европу как противника.

Избранный президент Джо Байден не будет рассматривать Европу как противника, заявил в интервью El País верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.



«Мы будем друзьями, союзниками и партнёрами», — подчеркнул он.



Между тем глава европейской дипломатии заявил о необходимости быть реалистами.



«За эти годы в основе американского общества произошли большие изменения, которые останутся и после Трампа. Линия фронта Соединённых Штатов больше не в Европе, она в Тихом океане. При этом США стали гораздо активнее присматриваться к происходящему внутри страны. Это означает, что наша роль должна будет полностью отличаться от той, которую мы играли после Второй мировой войны, чтобы нацелиться на, как мы это называем, стратегическую автономию», — отметил Боррель.



Он пояснил, что эта автономия не является чем-то экстраординарным.



«Это просто взрослая жизнь Евросоюза, который долго спал под защитным зонтиком Соединённых Штатов. Но ошибкой было бы полагать, что данная автономия имеет только военное измерение. Европа должна уметь защищать свои интересы и ценности. По возможности вместе со своими союзниками. Но когда это невозможно, то своими силами. Ведь многие угрозы находятся за рамками компетенций НАТО. Европа должна быть автономной в таких областях, как технологии, торговля, валютный курс, контроль над миграционными потоками», — уточнил глава европейской дипломатии.



На вопрос о том, не настал ли сейчас момент выработать вместе с Вашингтоном общую стратегию в отношении Пекина, Боррель заявил: «Мы не хотим торговых войн, поскольку мы также должны сотрудничать с Китаем. Трамп совершил ошибку, начав торговую войну, которую он не выиграл, потому что дефицит у них увеличился. Я думаю, что будут изменения по форме, но на глубинном уровне отношение к Китаю — это вопрос консенсуса в США», — заявил он.