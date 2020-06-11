Боррель: Европа не собирается ввязываться в холодную войну с Китаем

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что несмотря на дезинформацию по вопросам здравоохранения, поступающую из китайских источников, Евросоюз не намерен ввязываться в противостояние с Китаем. Хотя китайские дипломаты настаивают на отсутствии у страны военных амбиций, Боррель подчеркнул, что Европа хорошо осведомлена о наращивании Пекином военной мощи, сообщает Ouest-France.

В среду 10 июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не намерен ввязываться в противостояние с Китаем, пишет Ouest-France.

Как рассказывает издание, во время презентации стратегии по борьбе с дезинформацией в вопросах здравоохранения Боррелю задали вопрос по итогам прошедшей накануне видеоконференции с министром иностранных дел Китая Ван И, на которой обсуждалась подготовка совместного саммита. Представитель ЕС по внешней политике ответил, что попросил своего коллегу не волноваться, потому что «Европа не собирается ввязываться в какую-либо холодную войну с Китаем».

Кроме того, Жозеп Боррель объяснил, что работа по выявлению недостоверных сведений началась уже пять лет назад, однако в последние годы «дезинформация затрагивает источники из Китая, но она не направлена против него». По словам Веры Йоуровой, европейского комиссара по вопросам юстиции, у Евросоюза «достаточно доказательств», что за этой кампанией по подрыву усилий ЕС в борьбе с COVID-19 стоят Россия и Китай. Йоурова предупреждает, что такие действия ослабляют принятые меры в области здравоохранения, а в дальнейшем они затронут кампанию по вакцинации.

В то же время Жозеп Боррель признал, что у ЕС нет «возможности для принуждения», тем более что «китайские и российские власти утверждают, что не несут ответственность» за заведомо ложную информацию. По их словам, транслирующие их СМИ являются частными предприятиями.

Также глава европейской дипломатии отметил, что Ван И заверил его в отсутствии у Китая «военных амбиций», хотя Европа «в полной мере осведомлена» о наращивании Пекином военных расходов. «В дипломатии ценятся слова, но факты, возможно, (ценятся. — ИноТВ) больше», — приводит Ouest-France слова Борреля.