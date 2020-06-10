Обозреватель WSJ призвал Россию и Китай не путать протесты в США со слабостью

Глядя на охватившие США беспорядки, иностранные лидеры вроде Владимира Путина и Си Цзиньпина могут увидеть в них признак ослабления Америки и предпринять «импульсивные» шаги, пишет обозреватель The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид. Но не стоит обманываться: американское общество сильно и протестующие хотят не разрушить систему, а укрепить демократию, утверждает аналитик.

Пока Белый дом не слишком успешно пытается что-то сделать с самыми массовыми народными волнениями в США со времён войны во Вьетнаме, а американское общество спорит о проблемах межрасовых отношений, внешние силы думают, как же интерпретировать происходящее.

Как считает политолог, эксперт по международным отношениям и обозреватель The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид, некоторые страны могут решить, что текущая ситуация в США — «признак дальнейшего ослабления», и будут ждать, что Вашингтон, разрываемый внутриполитическими проблемами, ретируется от дел внешнеполитических. Это, по мнению аналитика, ошибка.

Таких лидеров, как Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Ким Чен Ын и Си Цзиньпин не слишком заботят взгляды их американского коллеги Дональда Трампа на угнетённые меньшинства или тонкости американской демократии. Эти люди не считают США «воплощением демократии для всего мира, на чьи успехи возлагает надежды страдающее человечество». Им всё равно, сможет ли глава Белого дома приблизить свою страну к высочайшим стандартам и главным ценностям.

Прежде всего они хотят знать, чего хочет Трамп, что он будет делать, чтобы это получить, как долго он продержится у власти и кто придёт после него. Их волнуют не позитивные изменения, которые могут принести протесты в давно назревшую расовую проблему в США, а то, как эти беспорядки скажутся на действиях Вашингтона за рубежом.

«Начиная от самих Путина и Си и идя дальше по рангам дипломатов по прозвищу «волки-воины» и высокопоставленных пропагандистов, вплоть до самых низко стоящих стажёров на самых ужасных фабриках троллей — везде строятся холодные расчёты относительно геополитических последствий американских беспорядков», — пишет Мид.

«Одурманивающий запах слабости Америки» может толкнуть некоторых иностранных лидеров на импульсивные поступки. Так, в период Гражданской войны в США император Франции Наполеон III совершил военную интервенцию в Мексику. В 1930-е Германия, Италия и Япония воспользовались американским изоляционизмом. В 2008 году, когда по Соединённым Штатам сильно ударил финансовый кризис, Россия, по словам аналитика, «напала на Грузию». Переход Китая от «мирного подъёма к угрожающему притеснению» тоже был совершён с расчётом на ослабленные позиции США.

Однако, как утверждает политолог, иностранные лидеры зачастую не понимают политических процессов, происходящих в Америке. Си, Путин и им подобные считают, что демократия — неэффективный способ управления страной и воспринимают протесты как угрозу власти. Они будут убеждены, что страна, раздираемая внутренними противоречиями, не в состоянии сконцентрировать силы, чтобы поддерживать существующий миропорядок.

Эти люди не понимают, насколько сильно американское общество, подчёркивает политолог. Несмотря на агрессивные действия некоторых участников выступлений, подавляющая часть протестующих хочет укрепить демократию США, а не разрушить систему. На сторону недовольных становятся избранные демократические лидеры, а не выскочки, стремящиеся силой захватить власть. И как бы в это ни хотели верить Москва, Анкара или Пекин, то, что против подхода Трампа к урегулированию ситуации выступили высокопоставленные представители вооружённых сил, ещё не означает, что грядёт военный переворот.

В протестах есть плохое и хорошее, уверен Мид. Ноябрьские выборы покажут, что решат избиратели. Но застой и бездействие никогда не были в стиле американцев. Именно в спорах и заключается природа столь ценимой в США свободы, только так возможно её поддерживать и продвигать.

«Недооценивать Америку — самая опасная ошибка, которую могут сделать иностранные лидеры. Будем надеяться, что господа Си и Путин будут это учитывать, анализируя последние новости из США», — заключает аналитик.