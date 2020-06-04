Jerusalem Post: Россия, Китай, Турция и Иран пользуются слабостью США

После распада СССР США были самой могущественной страной в мире, а Россия, Китай, Иран и в последнее время Турция ждали, когда мир станет многополярным. Как пишет The Jerusalem Post, похоже, что этот час настал: из-за протестов и кризиса, вызванного пандемией коронавируса, США стремительно сдают позиции и приходят в упадок, чем и пользуются противники.

После распада Советского Союза и его государств-сателлитов США стали самой могущественной страной в мире и глобальной гегемонистской сверхдержавой. Как пишет The Jerusalem Post, Россия, Китай, Иран и в последнее время всё чаще и Турция ждали того часа, когда мир вновь станет многополярным. И похоже, что это время пришло.

Политика этих стран состоит в том, чтобы постепенно, шаг за шагом подрывать позиции США и выжидать моменты слабости Америки, чтобы продвигать свои повестки. Из-за протестов в США и кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Вашингтон стремительно сдаёт позиции и приходит в упадок, и этим воспользовались его противники.

Цель Турции, Ирана, Китая и России во время кризиса, охватившего США, состоит в том, чтобы использовать его в своих интересах ради выгоды. Во время кризиса Турция направляет в Ливию потоки оружия. Китай «сцепился» с Индией в пограничном конфликте. Иран играет мускулами внутри страны и отправляет танкеры в Венесуэлу. Россия направляет военные самолёты в Ливию и Сирию.

Эти страны хотят использовать в своих интересах вызванный пандемией экономический кризис. Турция разрабатывает новый истребитель, который российские СМИ называют возможной заменой американского истребителя F-16. Россия проталкивает свои системы обороны, а Турция хочет взаимодействовать с Ираном, Малайзией и Пакистаном для улучшения экономических отношений и расширения своей роли в Средиземноморье.

Беспокойство по поводу роста влияния этих стран привело к тому, что другие страны пытаются найти противовес. Египет, Греция, Кипр, ОАЭ и Франция стремятся противостоять и растущей роли Турции в Средиземноморье. В глобальном масштабе союзники США обеспокоены тем, что хаос в США, где сейчас дислоцируются американские военные, может привести к снижению способности США сосредоточивать свои силы и средства за рубежом. Это будет означать, что все те, кто ждал, что США сократят своё присутствие, будут пытаться заполнить образовавшийся вакуум.

«Гонка продолжается, идёт борьба за то, чтобы захватить «имущество и ценности», пока США, похоже, теряют почву под ногами. Везде, где США могут проявить слабость — от восточной Ливии до Афганистана, Азии и Африки — противники ждут наготове. Большая четвёрка — Китай, Россия, Турция и Иран — приготовились использовать ситуацию в своих интересах и стать сильнее», — подводит итог автор материала.