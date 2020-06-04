Sabah: США сегодня пожинают плоды своих же злодеяний в прошлом
Волна насилия, которая продолжает охватывать Соединённые Штаты Америки, в некотором смысле представляет собой сведение счётов между этой страной и её собственной историей. Как пишет Sabah, в самой природе США, созданных белыми европейцами и в итоге ставших самой развитой и могущественной страной мира, было очень много крови и слёз.
Как пишет издание, работорговля, коснувшаяся в первую очередь чернокожего населения Африки, больше всего обслуживала Соединённые Штаты Америки. К концу XVIII века на африканском континенте почти не осталось мужчин в возрасте от 12 до 40 лет. Сначала европейские работорговцы доставляли их на Кубу. В конечном счёте невольников продавали режимам белых господ в Северной и Южной Америке.
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