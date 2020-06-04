Sabah: США сегодня пожинают плоды своих же злодеяний в прошлом

Массовые беспорядки, охватившие США, представляют собой сведение счётов между этой страной и её собственной историей, в которой было много крови и насилия. Как пишет издание Sabah, у истории тоже есть память, и приходит время, когда история призывает к ответу.

Волна насилия, которая продолжает охватывать Соединённые Штаты Америки, в некотором смысле представляет собой сведение счётов между этой страной и её собственной историей. Как пишет Sabah, в самой природе США, созданных белыми европейцами и в итоге ставших самой развитой и могущественной страной мира, было очень много крови и слёз.

Как пишет издание, работорговля, коснувшаяся в первую очередь чернокожего населения Африки, больше всего обслуживала Соединённые Штаты Америки. К концу XVIII века на африканском континенте почти не осталось мужчин в возрасте от 12 до 40 лет. Сначала европейские работорговцы доставляли их на Кубу. В конечном счёте невольников продавали режимам белых господ в Северной и Южной Америке.

Не стоит забывать, что до второй половины XX века чернокожие американцы продолжали считаться гражданами второго сорта. В 1960 году, когда Джон Кеннеди был избран президентом, чернокожие жители южных штатов не имели права голоса.

Ещё одной постыдной страницей в истории США было то, что белые европейцы, прибывшие на континент, подвергли американское коренное население геноциду. «Краснокожих», коих сейчас осталось чисто символическое количество, истребляли, заключали в лагеря и превращали в рабов.

Автор материала надеется, что акты насилия, развернувшиеся сейчас в американских городах, не приведут к ещё большему количеству жертв. Он также желает, чтобы эти события не повлияли на благополучный ход президентских выборов, которые состоятся в ноябре этого года. Однако он призывает не забывать, что у истории тоже есть память и приходит время, когда история призывает к ответу.