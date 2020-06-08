Обозреватель WSJ: новая холодная война — это реальность, и США стоит поучиться на ошибках прошлой

Сколько бы политики и эксперты ни спорили о терминологии, новая холодная война с Китаем происходит здесь и сейчас, пишет в The Wall Street Journal республиканец Майк Галлахер. По мнению политика, США должны признать эту реальность, поскольку это поможет извлечь уроки из прошлого и не упустить угрозу набирающего силу Пекина.

Между США и Китаем набирает обороты новая холодная война, но американские умы, кажется, больше волнует вопрос, можно ли вообще так называть текущее противостояние между Вашингтоном и Пекином, пишет в своей статье для The Wall Street Journal республиканец и член палаты представителей конгресса США Майк Галлахер.

Понятие «новой холодной войны» уже довольно прочно вошло в лексикон американских политиков и экспертов, включая историка Уолтера Рассела Мида и одного из крупнейших экспертов по международным отношениям Генри Киссинджера. Китайские дипломаты и пропекинские интеллектуалы не отстают, то и дело обвиняя США в том, что они толкают мир к новой холодной войне.

Впрочем, как отмечает Галлахер, есть и те, кто подобные сильные сравнения не приемлет. К примеру, среди прочих бывший президент Всемирного банка Роберт Зеллик и экс-глава Совета по международным отношениям Ричард Хаасс указывают на то, что подобные громкие выражения могут подарить Коммунистической партии Китая рычаги для пропаганды или же провоцируют дальнейшее усиление напряжённости.

«Тем не менее, нравится вам это или нет, новая холодная война — это реальность, — настаивает автор статьи. — И лучше это признать, чем надеяться на призрачный шанс нормальных отношений сотрудничества». По мнению Галлахера, очевидно, что новая холодная война не слишком похожа на свою оригинальную версию. Современный Китай не СССР. КНР сегодня — «куда более могущественный экономический противник США, чем Советский Союз был когда-либо». Кроме того, сегодня Америка и Китай куда сильнее зависят друг от друга в экономическом отношении, чем Москва и Вашингтон во второй половине XX века. Чтобы не дать конфликту выйти на новый уровень напряжённости, СССР и Соединённые Штаты, напротив, пытались выходить на экономическое сотрудничество, в то время как сейчас Вашингтон стремится приобрести полную независимость от КНР, по крайней мере, в определённых сферах.

Несмотря на то, что две холодные войны кардинально отличаются друг от друга, некоторые уроки прошлого вполне применимы и к современности, считает американский политик. Так, хотя сейчас особо воинственные стороны призывают к усиленным инвестициям в такие инновационные направления, как искусственный интеллект и квантовые компьютеры, чтобы не дать Китаю себя перегнать, сама идея об усиленном развитии технологий и укреплении позиций в космосе выглядит весьма логичной. Кроме того, как и в годы холодной войны, сейчас, по всей видимости, представители обеих партий сходятся во мнении об угрозе со стороны одного внешнего противника. Потенциальный кандидат от Демократической партии Джо Байден и президент Дональд Трамп не устают обвинять друг друга в излишней мягкости по отношению к Китаю. Прогрессивные политики присоединяются к республиканским коллегам в критике Коммунистической партии за нарушения прав человека в КНР.

Как утверждает Майк Галлахер, понятие «новой холодной войны» важно ещё и потому, что служит напоминанием о необходимости любой ценой избегать вооружённого конфликта. Как и с прошлой версией, «новая холодная война должна оставаться холодной». Ни Китай, ни США не хотят полноценной, а уж тем более ядерной войны. А значит, «свободный мир» должен придерживаться оборонной стратегии и сдерживать рост влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

При этом, вкладывая средства в военную мощь, которая потребуется для устрашения Пекина, Америка не должна забывать и об идеологической стороне вопроса — использовать союзников и либеральное ценности, чтобы не дать другим странам перейти на сторону авторитарного Китая. Цитируя бывшего президента США Дуайта Эйзенхауэра, задача Вашингтона — «вести холодную войну агрессивным, но взвешенным манером и тем временем показать себя миру как более хорошая компания, чем коммунисты».

Конечно, слишком воинственная риторика тоже имеет свою опасность. Но пример маккартизма времён первой холодной войны лишь говорит о том, что схожая ментальность сегодня даёт возможность учиться на ошибках прошлого.

«США слишком долго смотрели в другую сторону, пока Коммунистическая партия Китая развязывал новую холодную войну против американского порядка. Мы можем отвергнуть эти сложные реалии и проиграть или принять их и выиграть», — уверен автор.