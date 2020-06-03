Guardian: «мы бы не доверили СССР строить наши подлодки» — американский сенатор предостерёг Лондон от сотрудничества с Huawei

На слушаниях в британском парламенте американский сенатор Том Коттон попытался отговорить власти страны от использования технологий Huawei при создании сетей 5G. По мнению политика, ситуация выглядит так, как если бы в годы холодной войны западные державы заказывали танки и подводные лодки у противника, сообщает The Guardian

Использовать оборудование китайской компании Huawei в сетях 5G – это всё равно, как если бы в годы холодной войны России позволяли строить подводные лодки для западных стран. Такое мнение на заседании британского парламента высказал американский сенатор, чем вызвал недовольство среди депутатов, сообщает The Guardian.

Том Коттон, представляющий Арканзас, заявил, что у него имеются геополитические и технические возражения против Huawei. По его словам, в случае взлома её оборудования хакеры Народно-освободительной армии Китая смогут отслеживать перемещение ключевых элементов истребителей F-35.

«[Привлекать Huawei к созданию сетей 5G] было бы подобному тому, что в годы холодной войны мы бы полагались на противника при строительстве наших субмарин или танков. Это то, что мы бы никогда не стали рассматривать», — заявил политик.

Сенатор выступал перед подкомитетом по обороне палаты общин, которая изучает предложения об использовании 35% комплектующих Huawei при создании телекоммуникационных систем пятого поколения в Соединённом Королевстве. Эта инициатива жёстко критикуется Белым домом и правыми консерваторами, поясняет издание.

Десять дней назад «всё более нервничающее» британское правительство сообщило, что пересматривает первоначальный план. Оно дало понять, что может полностью прекратить участие Huawei в проекте к 2023 году. Но Коттон посоветовал отказаться от услуг китайской компании «даже раньше».

Сенатор недавно внёс на рассмотрение поправку, которая запретит развёртывание самолётов F-35 ВВС США в странах, где используется оборудование Huawei. «Мы считаем, что нашим пилотам может грозить опасность», — сказал он британским законодателям.

Но ему бросил вызов член Лейбористской парти Кеван Джонс, заседающий в комитете по разведке и безопасности. Он напомнил: Центр правительственной связи Великобритании пришёл к выводу, что использование оборудования Huawei не угрожает безопасности англо-американских операций.

«Нет никаких доказательств того, что таким образом сотрудничество между нашими странами будет скомпрометировано», — заявил Джонс. При этом он обвинил Коттона в том, что сенатор с помощью «угроз пытается изменить политику в Великобритании».

Американский не согласился. Он заявил, что Национальный совет безопасности США пересматривал вопрос об обмене разведанными с Британией в свете её изначального решения по Huawei. Но Джонс поспешил его прервать: «Оборудование Huawei ни при каких обстоятельствах даже близко не окажется рядом с нашими средствами радиоразведки».

В ответ Коттон поинтересовался у Джонса: «Почему вам так не терпится пустить криминальную организацию в ваши сети?». После это он обвинил Huawei в том, что она предоставляла Пекину технологии для «подавления уйгурского меньшинства».

Huawei настаивает, что не зависит от государства. Руководство компании говорит, что не помогало «коммунистическому режиму» организовывать наблюдение за гражданами, а её технология была проверена на соответствие британскими шпионскими агентствами.

Депутат Шотландской национальной партии Стюарт Макдональд также оспорил точку зрения Коттона. Он заявил, что поведение Дональда Трампа, особенно во время кризиса, вызванного убийством Джорджа Флойда, отрицательно сказалось на способности Соединённых Штатов выступать в качестве лидера в этом вопросе.

Вице-президент Huawei Виктор Чжан предположил, что слушания показали, что главное беспокойство у сенатора вызывает то, что китайская компания стала слишком успешной в той сфере, где традиционно доминировали США. Очевидно, что в этом вопросе главным для американцев является позиция на рынке, а не опасения о безопасности, добавил он.