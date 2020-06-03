Wall Street Journal: «развод» с Китаем дорого обойдётся Америке

Холодная война с Китаем дорого обойдётся Соединённым Штатам, пишет The Wall Street Journal.

Разводы зачастую дело путанное и недешёвое. Они влекут за собой финансовые жертвы в обмен на независимость и спокойствие духа. Разрыв отношений между США и Китаем будет таким же.

После пандемии и агрессивных действий Пекина в Гонконге на Западе стали всё громче звучать призывы к экономическому отделению от Китая. Президент Трамп в мае подумывал о разрыве всех отношений с Поднебесной, тогда как политики во Франции и Австралии выражали глубокую озабоченность.

Вашингтон продолжает наращивать кампанию против китайского технологического гиганта Huawei. Кроме того, американские власти уже взялись за студентов и специалистов из КНР, которые надеялись поучиться в университетах США или получить работу в технологических компаниях: им был ограничен въезд на территорию Соединённых Штатов.

Огромный рынок Китая трудно игнорировать, отмечает издание. По данным исследовательской компании Rhodium Group, прямые инвестиции США в Китай стабильны, и с 2012-го составляют около $15 млрд в год.

Но в настоящее время определённый разрыв связей между двумя странами кажется неизбежным, поскольку геополитическая, технологическая и идеологическая конкуренция нарастает сама собой.

Затраты будут существенными с обеих сторон. Зависимость США от Китая не сводится просто к закупке масок или смартфонов iPhone. Китайские компании — основные потребителями американских высоких технологий, а их студенты помогают финансировать американские университеты и в течение десятилетий компенсировали недостаточную инвестицию Вашингтона в фундаментальную науку и математическое образование.

Например, в 2017 году китайские студенты потратили на образование и связанные с ним расходы в США $13,9 млрд, что, по данным Pew Charitable Trusts, в том году составило примерно половину от общего федерального финансирования научных исследований в американских университетах.

Между тем ястребам из сферы безопасности США следует помнить, что широкомасштабная попытка разорвать цепочки поставок и связи между двумя странами приведёт к значительным потерям для собственной конкурентоспособности Америки.

Если «разрыв» между Вашингтоном и Пекином продолжится, то для восполнения этого пробела может потребоваться гораздо больше федерального финансирования не только фундаментальных исследований, но также науки и математики в США.

Это, вероятно, будет означать более высокие налоги и более гостеприимную иммиграционную политику для иностранных талантов из Индии и других стран, чтобы компенсировать потенциальную утечку мозгов в Китай. Наконец, американские потребители должны быть готовы платить больше за роскошь безопасной и диверсифицированной цепочки поставок.

«США давно являются технологическим и экономическим локомотивом всего мира. Возможно, Америка сможет удержать эту позицию даже при более слабых связях между ней и её новым противником, но только если американцы и их правительство будут готовы заплатить за это и принять более глубокую экономическую интеграцию с друзьями и союзниками США», — подытоживает The Wall Street Journal.