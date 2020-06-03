Wall Street Journal: «развод» с Китаем дорого обойдётся Америке

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Forbes: «катастрофически глупая идея» — эксперты о возможности возобновления ядерных испытаний США Forbes
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В Мексике число выявленных случаев коронавируса превысило 97 тысяч
В Мексике число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 97 326. Об этом заявил главный эпидемиолог Министерства здравоохранения страны Хосе Луис Аломия.
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Мантуров оценил объём заказов на автомобили Aurus
Количество заказов на автомобили премиального бренда Aurus в России не уменьшается из-за ослабления курса рубля. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
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В Магаданской области выявили два очага заболевания коронавирусом
В Магаданской области выявили два очага заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в детских учреждениях. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов.
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Из Испании в Россию вывозным рейсом вылетели 150 человек
Из Испании в Россию вывозным рейсом компании «Аэрофлот» вылетели 150 человек. Об этом сообщили в российском посольстве.
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Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 31 тысячу
В Бразилии за сутки зафиксировано 1262 случая смерти среди пациентов с коронавирусом, общее число жертв достигло 31 199. Об этом сообщает телеканал С5N со ссылкой на данные Минздрава страны.
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Трамп назвал Байдена «политически слабым»
Президент США Дональд Трамп назвал бывшего американского вице-президента Джо Байдена «политически слабым» человеком, не способным решить проблему беспорядков в стране.
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В Абхазии выписали всех госпитализированных с коронавирусом
В Абхазии выписаны все пациенты, ранее госпитализированные с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб республики по борьбе с вирусом.
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Токаев заявил, что строительство базы США в Казахстане не обсуждается
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что строительство американской военной базы на территории республики не стоит в повестке дня и не обсуждается.
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В Черногории объявили о завершении эпидемии коронавируса
В Черногории окончилась эпидемия коронавирусной инфекции, сообщило правительство страны.
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Похороны Джорджа Флойда состоятся 9 июня
Похороны афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании сотрудниками полиции, состоятся в городе Хьюстон в американском штате Техас во вторник, 9 июня.
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Из больницы в Коммунарке выписали 85% пациентов с COVID-19
Из инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка за три месяца выписали 85% поступивших пациентов с коронавирусом, сообщил главврач Денис Проценко.
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Создаваемую в России вакцину от коронавируса испытали на животных
Доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции провели на обезьянах и хомяках, исследования показали безопасность препарата. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России Сергей Борисевич.
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ВВС Британии заявили о «перехвате» Ил-20 над Балтийским морем
Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании заявили о перехвате российского самолёта Ил-20 над Балтийским морем.
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В Гидрометцентре назвали дату наступления «настоящего лета» в Москве
По-летнему тёплая погода придёт в Москву в четверг, 4 июня. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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В МВД попросили установить надзор за Варварой Карауловой
Правоохранительные органы обратились в суд с просьбой установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осуждённой за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство»*.
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Сангаджи Тарбаев прокомментировал участие в ролике о поправках к Конституции
Постпред Калмыкии при президенте России Сангаджи Тарбаев прокомментировал своё участие в ролике RT о поправках к Конституции России.
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Источник: с сайта СБР удалили заявление о Драчёве по просьбе Матыцина
Заявление членов правления Союза биатлонистов России (СБР) о президенте организации Владимире Драчёве было удалено с сайта по просьбе министра спорта России Олега Матыцина.
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«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с PGNiG о ценах на газ
«Газпром» 29 мая обжаловал в суде округа Свеа (Швеция) окончательное решение арбитражного трибунала по спору с польской PGNiG по ценам на газ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской компании.
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Харитонов считает, что за формой боксёра Тайсона стоит допинг
Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов убеждён, что бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе 53-летний Майк Тайсон не смог бы себя привести в форму в подобном возрасте без специальных препаратов.
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Глава ДИТ Москвы объяснил свои слова о начале эпидемии коронавируса
Глава Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко объяснил свои слова о начале эпидемии коронавирусной инфекции в столице.
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В Москве скончался ещё 61 пациент с коронавирусом
В Москве умер ещё 61 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число умерших в столице составило 2685. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
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СМИ: ЦСКА интересуется канадским нападающим
Московский ЦСКА заинтересован в приобретении форварда турецкого «Бешикташа» Кайла Ларина.
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Владелец русского ресторана в США защищал своё заведение с оружием
Айк Газарян, владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего с оружием охранял своё заведение во время беспорядков, которые происходят в США. Он рассказал подробности, а также отметил, что имеет право защищаться от мародёров.
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Источник: Алонсо вернётся в «Формулу-1» и подпишет контракт с Renault
Двукратный чемпион мира по автогонкам класса «Формулы-1» испанец Фернандо Алонсо подпишет контракт с Renault, по окончании которого возглавит команду.
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Дубов обыграл Накамуру во втором финальном матче шахматного онлайн-турнира
Российянин Даниил Дубов обыграл американца Хикару Накамуру во втором матче финальной серии онлайн-турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge.
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В Турции рассказали о работе с Россией по вакцине от коронавируса
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что по итогам разговора с главой Минздрава России Михаилом Мурашко страны решили вместе работать над созданием вакцины и производством лекарства от коронавирусной инфекции COVID-19.
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У сервиса с графиком отключения горячей воды в Москве произошёл сбой
В работе сервиса ПАО «МОЭК», в котором можно узнать сроки отключения горячей воды в Москве, произошёл сбой. Запущен дополнительный ресурс.
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Кабмин поручил сохранить фонд коек на случай новой волны коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.
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В УЕФА отреагировали на гибель афроамериканца Флойда
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте.
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В Госдуме оценили предложенный в США законопроект о продлении ДСНВ
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT предложение американского сенатора Роберта Менендеса законодательно обязать власти США к «немедленному продлению ДСНВ» и ограничить президента страны в действиях, наносящих ущерб договору.
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Внук снявшегося в ролике о Конституции ветерана прокомментировал слова Навального
Внук ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, снявшегося в ролике RT о поправках к Конституции России, прокомментировал слова Алексея Навального о людях, которые приняли участие в видео.
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Минобрнауки обновит требования к общежитиям вузов к 1 сентября
Министерство науки и высшего образования России к 1 сентября представит новые требования к университетским общежитиям в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
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Чемпион Bellator Бэйдер предложил реванш лучшему бойцу UFC
Чемпион Bellator в двух дивизионах Райан Бэйдер предложил лидеру рейтинга бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джону Джонсу провести матч-реванш.
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В Калужской области с 3 июня ослабят ограничительные меры
В Калужской области с 3 июня отменят часть ограничительных мер, жителям разрешат прогулки и занятия спортом, откроются парикмахерские и салоны красоты. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
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Александр Емельяненко считает, что в России нет альтернативы Путину
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мыслями о политической ситуации в России.
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Большинство вузов в России решили не повышать стоимость обучения
Большинство российских вузов решили не повышать стоимость обучения в новом учебном году, сообщил глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков.
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Врач дала рекомендации метеозависимым людям
Врач-терапевт Альбина Стрельченко дала рекомендации метеозависимым людям.
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СМИ: «Газпром» может стать титульным спонсором баскетбольной Евролиги
Руководство баскетбольной Евролиги в поисках титульного спонсора турнира ведёт переговоры с российской компанией «Газпром».
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Ещё 171 российский военный вылечился от коронавируса за сутки
Ещё 171 военнослужащий ВС России вылечился от коронавирусной инфекции за сутки, общее число выздоровевших достигло 3881. Об этом заявили в Минобороны России.
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Николич рассказал, когда начал переговоры с «Локомотивом»
Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о переговорном процессе с московским клубом.
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МИД России: ситуация с правами СМИ в США ухудшается с каждым днём
Москва призывает власти США принять меры для недопущения «полицейского произвола» в отношении представителей СМИ, освещающих протесты в американских штатах после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
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Журова считает намеренным перенос слушания дела WADA против РУСАДА в CAS
Депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне рассмотреть спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с 2 по 5 ноября.
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В США представили законопроект о «немедленном продлении» ДСНВ
В конгрессе США предложили законодательно обязать власти к «немедленному продлению ДСНВ» и ограничить президента страны в действиях, наносящих ущерб договору.
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Плющенко рассказал о результатах теста на коронавирус в своей группе
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о результатах тестов на COVID-19 среди спортсменов своей группы.
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Сыровар Олег Сирота прокомментировал слова Навального о ролике про поправки к Конституции
Сыровар Олег Сирота, снявшийся в ролике RT о поправках к Конституции, прокомментировал заявление Алексея Навального.
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Итоговое заседание коллегии Минспорта России пройдёт 5 июня в режиме онлайн
5 июня на площадке МИА «Россия сегодня» в режиме онлайн пройдёт итоговое заседание коллегии Министерства спорта России.
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Эколог прокомментировал ситуацию с разливом дизтоплива в Норильске
Эколог Андрей Фролов прокомментировал ситуацию с разливом дизтоплива в Норильске.
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Трамп поделился с Моди идеей о расширенном саммите G7
Американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с индийским премьер-министром Нарендрой Моди рассказал ему о своей идее провести расширенный саммит G7 при участии лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
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Более 55 тысяч предпринимателей из Подмосковья обратились за субсидиями
Более 55 тыс. предпринимателей из Московской области обратились за субсидиями в размере 12 130 рублей. Во время пандемии её может получить малый и средний бизнес из пострадавших отраслей. Выплата предусмотрена для каждого сотрудника компании.
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Последний звонок в школах Адыгеи пройдёт 5 июня
Последний звонок в школах Адыгеи состоится 5 июня. Он впервые пройдёт дистанционно.