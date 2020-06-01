SCMP: в Пекине раскусили план Трампа создать антикитайский альянс, расширив G7

Президент США Дональд Трамп намерен пригласить на саммит G7 Австралию, Индию, Южную Корею и Россию в надежде создать альянс, направленный на изолирование и сдерживание Китая, пишет South China Morning Post. Тем не менее эксперты полагают, что у каждой из этих стран есть деловые и коммерческие интересы в Китае. Прежде всего на это не пойдёт Россия, заинтересованная в экономическом и стратегическом партнёрстве с Поднебесной.

Президент США Дональд Трамп планирует пригласить Австралию, Индию, Южную Корею и Россию присоединиться к предстоящему саммиту G7, что позволило экспертам предположить, что он пытается создать альянс, направленный на сдерживание Китая, пишет South China Morning Post.



Несмотря на то что Трамп не отметил, хочет ли он, чтобы группа постоянно существовала в формате G11, «Большую семёрку» американский лидер счёл «очень устаревшей». По словам пресс-секретаря Белого дома Алиссы Фарах, Трамп хочет, чтобы участники саммита обсудили Китай.



Южная Корея и Австралия являются давними союзниками США. Канберра поддержала призывы к проведению независимого расследования происхождения коронавируса, а также выразила обеспокоенность относительно введения закона о национальной безопасности Гонконга. Кроме того, ряд разногласий есть и между Индией и Китаем, включая противостояние из-за приграничной области Ладакх.



Однако Россия заинтересована в экономическом и стратегическом партнёрстве с Поднебесной и была исключена из G8 после «аннексии Крыма»* в 2014 году. В связи с этим издание сомневается в готовности Москвы присоединиться к любому возглавляемому США альянсу. Тем не менее Трамп неоднократно предлагал пригласить Россию обратно в связи с её глобальным стратегическим значением.



По словам директора Института американских исследований при Китайской академии общественных наук Ни Фэна, Трамп пытается заручиться поддержкой союзников в сдерживании Китая.



«Намерение простое — изолировать Китай. Это только начало — и за ним последует больше мер по сдерживанию», — приводит South China Morning Post слова эксперта.



Старший научный сотрудник Гудзонского института Джон Ли предположил, что США будут стремиться рассмотреть вопрос о возложении ответственности на Китай за распространение коронавируса. При этом он полагает, что появление новой группы заставит Пекин беспокоиться, так как китайское правительство недовольно, когда «его исключают из развивающихся институтов».



На протяжении последнего десятилетия Китай стремился усилить своё влияние в многосторонних институтах, что в сочетании с растущей экономической мощью вызывало всё большую озабоченность в Белом доме, отмечает издание.



Тем не менее исполнительный декан Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Ван Вэнь заявил, что США не удастся создать антикитайский альянс.



«Одно совершенно точно: «мягкой силе» и лидерству США нанесён большой урон и её влияние в глобальных вопросах будет и дальше ослабевать в глобальных вопросах. Другие страны не хотят выбирать между Китаем и США», — отметил Ван Вэнь.



Кроме того, у стран, которых Трамп задумал пригласить присоединиться к «Большой семёрке», есть деловые и коммерческие интересы в Китае, что может затруднить достижение консенсуса по вопросу об изоляции и сдерживании страны.



«Трамп откровенно стремится мобилизовать группировку против Китая, крупнейшего торгового партнёра Австралии, и вовлечь в этот процесс Россию, страну, которую Австралия открыто критиковала ранее», — приводит South China Morning Post слова профессора Сиднейского технологического университета Джеймса Лоуренсона.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).