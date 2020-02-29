FAZ: американские концерны мешают Европе обрести цифровой суверенитет

Европа отстаёт в сфере цифровых технологий, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Между тем, отсутствие суверенитета в этой области приведёт к тому, что всю экономику, политику и общественную жизнь европейских стран будут определять немногие влиятельные международные концерны — в первую очередь, из Силиконовой долины. Поэтому Европа должна бороться за свою цифровую независимость, призывает журналист издания.

Европа должна бороться за свой суверенитет от Америки и Китая в сфере цифровых технологий, уверен корреспондент Frankfurter Allgemeine Карстен Кноп.

Эксперты и Еврокомиссия сходятся во мнении: в том, что касается цифровых технологий, Европа находится в числе отстающих. Эта проблема до сих пор слишком мало обсуждается в обществе, несмотря на всю её значимость. К примеру, председатель правления бременской компании по производству программного обеспечения считает, что «без цифрового суверенитета не может работать инновационная и конкурентоспособная экономика страны», невозможно обеспечить проведение свободных исследований, не может функционировать зрелое, политически активное общество и современное государство.

«Без цифрового суверенитета нам грозит мир, где отдельные избранные компании или государства определяют технологии и тем самым задают параметры, по которым мы ведём торговлю и организуем преобразования, обсуждаем политические вопросы, принимаем решения и определяем сами себя как индивиды», — пишет немецкая газета. Автор статьи предостерегает: мы рискуем обнаружить себя в таком мире, если своевременно не развернуть широкие общественные дискуссии об этой проблеме и связанных с ней последствиях.

Следует также обратить внимание на то, что сосредоточение власти над рынком в руках немногих избранных подрывает основы конкуренции. Обладающие властью на рынке цифровые платформы, обеспечивающие доступ к товарам, услугам, контенту и данным, постепенно набирают силу. Даже в Брюсселе антимонопольные службы, несмотря на все усилия, пока мало что могут предпринять против этого.

Несколько доминирующих на рынке концернов, в первую очередь, из Силиконовой долины, задают в европейской экономике параметры, по которым могут производиться, сохраняться и обрабатываться данные — ценнейший ресурс современной экономики. Доминирование таких платформ создаёт всё больше препятствий, которые конкуренты и, в особенности, новые компании не в состоянии преодолеть. Это «вредит компаниям в долгосрочной перспективе, потому что каждый новый файл данных, который оседает в крупном хранилище данных, помогает тем платформам в последовательном улучшении их алгоритмов и дальнейшем развитии их конкурентных преимуществ», — объясняют эксперты.

Кроме того, дискуссии вокруг Facebook показывают, что власть онлайн-платформ подрывает и структуру политических дискуссий. Частные провайдеры могут незаметно влиять на мнения и политический дискурс. Когда граждане и политики уже не могут понять, как действуют алгоритмы, влияющие на ход дискуссий и принятие решений пользователей, общий политический дискурс, на котором основывается демократия, оказывается на грани банкротства, предостерегает издание.

В Америке сейчас в очередной раз ведутся дискуссии по поводу «мнимого или настоящего влияния России» на предварительные выборы в Демократической партии. Facebook оценивает ситуацию по-своему, подчёркивает наличие свободы мнений и предлагает мягкое урегулирование, которое, в конечном счёте, освобождает его от ответственности за данные, распространяемые через платформу. В Брюсселе это не приветствуется. «Речь не о том, чтобы мы приспосабливались к этим компаниям, а о том, что они должны приспосабливаться к нам», — подчеркнул ответственный еврокомиссар Тьерри Бреттон после недавнего визита главы Facebook Марка Цукерберга в Брюссель.

Кроме того, технологическая зависимость таит в себе большие риски с точки зрения политики безопасности, отмечает немецкая газета. Когда хакеры из Китая, России, Северной Кореи или Ирана совершают атаки на определённые системы и временно их парализуют, за этим активно наблюдают. Однако многие эксперты полагают, что это оживление имеет слишком малый масштаб. Долгосрочная опасность для цифрового суверенитета Европы намного более банальна: её представляют те немногие платформы, на которых базируются сервера электронной почты, мессенджеров, а также обработки текстовых данных.

Для Европы и Германии трудности появляются уже в связи с тем, что разные политические партии придерживаются разных определений понятия цифрового суверенитета, пишет Frankfurter Allgemeiene. Помимо этого, государство должно ориентироваться на социальную экономику и средний класс, а не полагаться исключительно на крупные международные корпорации.

Противостоять опасностям, которые монополия крупных компаний несёт рыночной экономике и демократии, можно, опираясь на принципы открытости и прозрачности в сфере программного обеспечения и компьютерных услуг, утверждает издание. Это касается не только дискуссий вокруг китайского концерна Huawei, но и программного обеспечения, используемого в общественных киберструктурах и зачастую не подлежащего проверке и контролю.

Предприятия и отдельные пользователи, которые производят те или иные данные, должны иметь возможность решать, где эти данные будут автоматически сохранены. Также, по мнению экспертов, необходимо разделить провайдеров, занимающихся физической инфраструктурой, и тех, кто поддерживает различные сервисы на их основе. Кроме того, возможно создание ведомства, которое будет следить за соблюдением этого разделения, отмечает Frankfurter Allgemeine.