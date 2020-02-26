Канадский публицист: разговоры об опасности русских мемов — признак «тоталитаризма»

Называя интернет-юмор орудием российской пропаганды, CNN уподобляется тоталитарным режимам, преследующим людей за неугодные шутки, заявил в эфире Fox News канадский публицист Марк Стайн. Как отмечает телеведущий Такер Карсон, последние три года CNN опошляет американскую политику и отупляет американцев своими нелепыми статьями и программами.

Вчера CNN написал целую статью, в которой предсказал, что президент (Трамп. — ИноТВ) будет в шоке от того, что во время визита в Индию не сможет есть стейки и бургеры. Как это нелепо! И не только нелепо, со временем это ещё и вредит стране. У CNN есть десятки ведущих, высокооплачиваемые «эксперты-аналитики», да и некоторые умные люди там тоже работают — и вот о чём они болтают три года подряд!



О чём это вам говорит? О том, что им нельзя доверять работу, связанную с доверием общественности. Во время кризиса это действительно важно. Эти люди должны уволиться. Сегодня же. Потому что в результате наши общественные дискуссии деградируют, мы тупеем и становимся слепыми по отношению к настоящим угрозам.



Всему остальному миру это очевидно, нам — нет. Отчасти потому, что наши СМИ настолько тупы и самовлюблённы, что не видят, как меняется мир.



За оценкой положения дел обратимся к публицисту и обозревателю Марку Стайну, он сегодня с нами. Итак, Марк, охватывая взглядом весь мир в поисках нависших над нами угроз, какое место в списке этих угроз вы отведёте русским мемам*?



МАРК СТАЙН, консервативный публицист: Я бы отвёл им место в самом низу, рядом с угрозой того, что Трамп отдаст Аляску Путину**. Задолго до этого он отдаст Вермонт Джастину Трюдо, и от этого обе стороны только выиграют.



(Смех.)



МАРК СТАЙН: Но я немного не согласен с вашим утверждением, Такер, о том, что это демонстрирует пошлость CNN. На самом деле, имеет место некий глубинный процесс. Как вы знаете, одержимость «опасными шутками» раньше считалась признаком тоталитарных обществ.



Да.



МАРК СТАЙН: Милан Кундера написал об этом отличный роман под названием «Шутка» — про студента, который пошутил так, что это не понравилось коммунистической партии, и это поломало ему всю жизнь. Вот что здесь происходит. Если послушать весь этот вздор о мемах, использующих юмор для продвижения «проблематичных» идей, и о том, что за этим, должно быть, стоят русские, понимаете ли вы, что они говорят? CNN продвигает утверждение о том, что, если вам нравится посмеяться, это значит, что вами манипулирует Кремль! Это полнейший идиотизм!



И ещё это совершенное вредительство по отношению к стране.



Дата выхода в эфир 24 февраля 2020 года.



* В феврале 2020 года CNN посвятил целый сегмент рассуждениям о том, что интернет-мемы — орудие пропаганды, нацеленное на внесение раскола в общество, подавление явки избирателей и так далее (прим. ИноТВ).



** Бывший председатель национального комитета Демократической партии США Говард Дин в эфире CNN заявил, что Путин может попросить у Трампа вернуть Аляску России и Трамп согласится (прим. ИноТВ).