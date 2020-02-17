WP: Трамп пытается переписать историю «российского вмешательства» — с оглядкой на потомков

Несмотря на то что американские спецслужбы «представили доказательства вмешательства» России в выборы 2016 года, а Роберт Мюллер провёл по этому поводу скрупулёзное расследование, Дональд Трамп изо всех сил пытается переписать историю этих событий, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, на подобные шаги американский лидер идёт не только ради политической выгоды и повышения шансов на выборах, но и чтобы предложить потомкам альтернативную версию истории.

Американское разведывательное сообщество уже давно «представило доказательства незаконного вмешательства» России в президентские выборы 2016 года с целью увеличить шансы Дональда Трампа на победу. Затем спецпрокурор США Роберт Мюллер начал расследование по делу о том бесчисленном множестве попыток, которые предпринял американский лидер, чтобы спустить этот скандал на тормозах. А затем Мюллер дал показания в конгрессе о поведении Трампа — и предупредил, что Россия по-прежнему заинтересована во «вмешательстве» в американские выборы. «Однако Трамп пытается сделать так, чтобы последнее слово осталось именно за ним», — пишет The Washington Post.

Спустя семь месяцев после завершения «мюллерского марафона», который наконец поставил точку в «российском расследовании», Трамп активно пытается переписать это дело, которое было скрупулёзно задокументировано федеральными чиновниками, ради получения политического капитала — а также чтобы подправить тот след, который он оставит в истории.

Вдохновлённый тем обстоятельством, что сенат не стал объявлять ему импичмент, Трамп пытается оправдаться и снять с себя вину не только в рамках украинского скандала — из-за которого палата представителей проголосовала за его отстранение от должности, — но и в рамках других расследований, на которые оказался богат его президентский срок.

Сюда относится, например, иск штата Нью-Йорк к Трампу по делу о нецелевом использовании средств его благотворительной организации. Тем не менее больше всего американского лидера беспокоит именно Россия. Ещё до официального вступления в должность Трамп видел в «российском расследовании» грозовую тучу, нависшую над его администрацией и способную делигимитизировать его правление. Несмотря на то что с тех пор прошло уже три года, по словам советников Трампа, тема России по-прежнему следует за ним по пятам, вызывая «неконтролируемое чувство преследования».

По мере роста накала предвыборной кампании Трамп использует всё, что есть у него под рукой, чтобы манипулировать фактами и сводить счёты со своими недругами. По словам советников президента, тот намерен защитить своих помощников, оказавшихся фигурантами «российского расследования», покарать тех прокуроров и следователей, которые якобы его предали, а также убедить широкую публику, что суть всего дела кроется в «незаконной охоте на ведьм».

«Расследование Мюллера от начала и до конца — это шантаж и позор. Возможно, его следует вычеркнуть из истории», — заявил по этому поводу сам американский лидер. Говоря о Мюллере, Трамп добавил следующее: «Я не называю его специальным прокурором, потому что спецпрокурор — это неточный термин. Это специальный преследователь, потому что он и его 13 злобных демократов — все ужасные, просто ужасные люди — всё то, что они сделали, чтобы растоптать жизни других людей… никогда нельзя забывать».

Только на прошлой неделе Трамп назвал «российское расследование» «поганым», «грязным», «гнилым», «незаконным», «дурацким», «позорным», а также «шантажом», «аферой» и «крупнейшим политическим преступлением в американской истории».

По его мнению, расследование «российского вмешательства» зиждется на ложных предпосылках — и это несмотря на недавний доклад генерального инспектора Минюста США, в котором содержится прямо противоположная оценка. Кроме того, Трамп, не предъявив никаких доказательств своих слов, сообщил, что Мюллер — известный своим трепетным отношением к фактам — врал конгрессу.

Однако среди многочисленных заявлений американского лидера о «российском расследовании» не нашлось одного: предупреждения в адрес России или хотя бы согласия с мнением разведслужб США, которые уверены, что Владимир Путин вновь попытается вмешаться в американские выборы.

«Как и сказал Боб Мюллер — с чем согласно также и всё разведсообщество — на нас надвигается Россия, — полагает бывший сотрудник команды Мюллера Чак Розенберг. — Президент не только дезинформирует американский народ об этой угрозе, но и не руководит борьбой с этой невероятно важной проблемой… Это как если бы русские вторглись на Аляску, а президент либо говорил, что их там на самом деле нет, либо что они там есть, но это вообще-то неважно, потому что у нас есть ещё 49 других прекрасных штатов».

Профессор истории Нью-Йоркского университета Рут Бен-Гиат, который занимается изучением проблемы авторитаризма, считает, что Трамп руководствуется ещё более зловещими мотивами. «Всё дело в манипулировании информацией и переделывании истории под необходимый шаблон, — заявил учёный. — Куда больше, чем цензурой — а это старая школа, — правители вроде Трампа — а Путин в этом мастер — манипулируют общественным мнением, манипулируя информацией».

Вместе с тем сторонники Трампа отмечают, что президент действует мудро, пытаясь установить контроль над дискурсом в этой области в начале выборного года, так как его заявления найдут отклик в народных массах.

«Историю пишут победители. Президент Трамп это понимает и осознаёт, что если он не даст определение трём годам охоты на ведьм, то его наследство будут определять застрельщики этой безуспешной затеи», — считает бывший советник в предвыборном штабе Трампа Джейсон Миллер.

«Хотя Трамп импульсивен и вопрос всегда состоит в том, играет ли он как гроссмейстер или же просто действует наобум под влиянием эмоций, эта стратегия манипуляции информацией и дезинформация — это действия человека, который думает на перспективу и о своём наследии, — подытожил Бен-Гиат. — Он строитель. Он думает о будущем. И это история человека, который оставляет будущему альтернативную историю».