Hill: провал «рашагейта» — главная история уходящего года

Доклад спецпрокурора Мюллера и его показания в конгрессе США, положившие конец теории о «сговоре» Трампа с Россией, стали самой крупной историей 2019 года, полагает ведущий The Hill Саагар Энджети. Три года элита Демократической партии и системные СМИ обещали разоблачить Трампа как агента Кремля, однако доказательств американская общественность так и не дождалась.

КРИСТАЛ БОЛЛ, ведущая The Hill: А как по-вашему, что стало крупнейшей историей 2019 года?



СААГАР ЭНДЖЕТИ, ведущий The Hill: Вне всякого сомнения, провал «рашагейта» — и мы поговорим об этом подробнее в другой рубрике. Три года нам обещали видео с «золотым дождём», три года говорили о досье Стила, о Сторми Дэниэлс, Майкле Коэне, Майкле Авенатти. Снова и снова: «Мы его уличили! Мы его уличили!» Но сколько раз можно бессовестно лгать людям?



И просто видеть, как всё это рассыпается в докладе Мюллера… Я никогда не забуду, как читал его. Видеть основные заключения и выводы, а потом увидеть самого Роберта Мюллера, который пришёл в конгресс, пустая оболочка наших ожиданий, и, по сути, подтвердил, что многие статьи и утечки информации в The New York Times и The Washington Post исходили от его команды убийц (политической карьеры Трампа. — ИноТВ).



Мэтт Тайбби сравнил это с журналистским провалом времён Иракской войны, и я совершенно с ним согласен. Эта история — один из величайших провалов системных СМИ в этой стране, который мы будем помнить десятки лет. И я считаю, это однозначно крупнейшая история 2019 года.



КРИСТАЛ БОЛЛ: По-моему, хорошо сказано. И особенно тот момент, когда Мюллер, совсем как в кино, является для дачи показаний… А пресса создала ему такой героический образ…



СААГАР ЭНДЖЕТИ: Титанический!



КРИСТАЛ БОЛЛ: Элита Демократической партии и её союзники…



СААГАР ЭНДЖЕТИ: Были даже графические романы!



КРИСТАЛ БОЛЛ: Он был белым рыцарем. «Пришло время Мюллера!» Он был спасителем… А потом он приходит — и оказывается, что он настолько до этого не дотягивает… И чего они ждали? Он же бывший республиканец! Он не тот человек, который… Он хороший человек, он служил стране, я не пытаюсь его очернить. Но какой образ ему создали — и что мы увидели на самом деле… В тот момент, я думаю, до всех по-настоящему дошло, как их обманывали.



Послушайте, я не считаю, что поведение президента с Россией было, по его выражению, «идеальным»…



СААГАР ЭНДЖЕТИ: Да!



КРИСТАЛ БОЛЛ: Они явно были не прочь получить компромат на Хиллари Клинтон, они путались с WikiLeaks. Когда началось расследование, его поведение тоже было неидеальным. Определённо, было какое-то препятствование… Мне не нравится этот термин, потому что у него есть юридический потенциал… Но то, как это подавали СМИ: мол, вы получите видеозапись с «золотым дождём»…



СААГАР ЭНДЖЕТИ: Да.



КРИСТАЛ БОЛЛ: … и телефонные разговоры Путина с Трампом...



СААГАР ЭНДЖЕТИ: Препятствование правосудию.



КРИСТАЛ БОЛЛ: … и он агент России, получающий зарплату от Кремля с тысяча девятьсот восемьдесят какого-то года… Между всем этим и реальностью огромная пропасть. Крупный провал!



Дата выхода в эфир 29 декабря 2019 года.