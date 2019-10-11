Кириаку: СМИ и спецслужбы США не терпят настощих разоблачителей

Сотрудника ЦРУ, сообщившего о якобы неподобающем телефонном разговоре Трампа и Зеленского, американские СМИ называют отважным героем-разоблачителем. Однако обычно СМИ и спецслужбы очень дурно обходятся с теми, кто вскрывает злоупотребления, отмечает Fox News. Пример тому — Джон Кириаку, который отсидел почти два года, после того как разоблачил программу пыток ЦРУ.

Нет ничего, что СМИ не стали бы повторять, бездумно кивая головами. Вот в чём ещё согласны CNN, демократы и все остальные в Вашингтоне: тот, кто сообщил об украинской истории, — герой! Отважный герой, оказавший неоценимую услугу этой стране! Он — разоблачитель!



Но вот что забавно — и если вы живёте в Вашингтоне, вы это знаете — разоблачители у нас действительно есть, и практически всегда власть имущие игнорируют их или дурно с ними обходятся. На настоящих разоблачителей все крутые ребята смотрят свысока! Это поразительно. О существовании большинства (разоблачителей. — ИноТВ) вы даже не знаете, их имён вы никогда не слышите.



Одно исключение из правила — Джон Кириаку, разоблачитель ЦРУ. Он сообщил о тайных пыточных программах своего ведомства, за что его сурово наказали. И сегодня мы решили пригласить его, чтобы узнать, что он думает об этом новом разоблачителе. Большое спасибо, что пришли, Джон!



ДЖОН КИРИАКУ, бывший сотрудник ЦРУ: Всегда рад. Спасибо, что пригласили.



Как вы оцениваете этого всеми любимого разоблачителя?



ДЖОН КИРИАКУ: Я не считаю его разоблачителем. Совсем не считаю. По-моему, это анонимный источник для демократов в палате представителей.



Звучит совсем по-другому! Что же такое разоблачитель? И в чём отличие разоблачителя от этого человека, кем бы он ни был?



ДЖОН КИРИАКУ: Разоблачитель — тот, кто раскрывает какие-либо доказательства растрат, мошенничества, злоупотреблений, преступлений или угроз здоровью или безопасности населения. И почти всегда это действие сопряжено с большими личными неприятностями.



Да.



ДЖОН КИРИАКУ: Этот так называемый разоблачитель в ЦРУ действует анонимно. Напомню, этот человек не агент ЦРУ под прикрытием. По всему видно, что это аналитик, не работающий под прикрытием. Нельзя скрывать имя этого человека, его личность, просто чтобы избавить его от неловкого положения или чтобы люди не тревожили его, узнавая его в лицо. Это просто неуместно. Если это разоблачитель, ему нужно выступить публично, дать показания на открытых слушаниях и забить тревогу.



Интересно, что он делает свои заявления — и Белый дом сразу же публикует стенограмму…



ДЖОН КИРИАКУ: Да.



Вроде как на этом всё должно кончиться. В вашем случае вы выступили с заявлениями, которые, как оказалось, были правдивы…



ДЖОН КИРИАКУ: Да.



И всё равно за то, что вы высказали это вслух, вас посадили в тюрьму.



ДЖОН КИРИАКУ: Так и есть. Я сел в тюрьму на 23 месяца. И, знаете, те же люди, которые нападали на меня, сейчас нападают на президента. Роберт Мюллер создал в ФБР «рабочую группу по Джону Кириаку». Джон Бреннан просил генпрокурора Холдера предъявить мне пять тяжких уголовных обвинений, в том числе три обвинения в шпионаже — все они были отвергнуты. По иронии судьбы, в 2012 году наручники на меня надел Питер Стржок!



Секундочку! Вы рассказали правду о том, что делала федеральная структура без ведома и согласия конгресса…



ДЖОН КИРИАКУ: Да.



… вне демократических каналов, так?





ДЖОН КИРИАКУ: Да.



Сейчас бы сказали, что речь шла о «подрыве демократии». А MSNBC и CNN не встали на вашу защиту!



ДЖОН КИРИАКУ: На самом деле, на мою защиту встал только Fox. Мы с вами никогда этого не обсуждали…



Я этого даже не знал.



ДЖОН КИРИАКУ: Но MSNBC никогда не называл меня разоблачителем. Они называли меня «источник утечки информации из ЦРУ Джон Кириаку». А CNN только год спустя… Сначала надвигался суд, потом был разбор дела… И только год спустя они решили называть меня разоблачителем!



Разоблачителям приходится несладко. Политические границы обозначены. К этому обычно и сводятся такие истории. Мы видим, как демократы сейчас пытаются сделать то же самое в случае с этим сотрудником ЦРУ. Они говорят нам, навязывают нам мысль, что этот человек — разоблачитель, тогда как это попросту неправда.



Не думаю, что существует какая-то вероятность того, что этот человек отсидит около двух лет в тюрьме.



ДЖОН КИРИАКУ: Ха! Исключено! Знаете, даже его адвокат, Марк Зейд, для ЦРУ свой человек. Он неразрывно связан с ЦРУ, представлял интересы десятков людей из ЦРУ, у него есть допуск к секретной информации ЦРУ. Если ваши интересы представляет Марк Зейд и вы называете себя разоблачителем, вы никакой не разоблачитель.



Вы один из очень немногих известных мне людей, способных раскрыть историю с разоблачителем с такой стороны. И я очень признателен вам…



ДЖОН КИРИАКУ, бывший сотрудник ЦРУ: Всегда рад. Спасибо, что пригласили.



Вам спасибо, Джон.



Дата выхода в эфир 09 октября 2019 года.