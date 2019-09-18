Independent: США подали в суд на Сноудена и требуют всех доходов с его мемуаров

Минюст США будет судиться с Эдвардом Сноуденом из-за его новой книги, сообщает The Independent. Американские власти настаивают, что своими мемуарами экс-сотрудник АНБ и ЦРУ нарушил соглашение о неразглашении, и теперь правительство претендует на все доходы от публикации. Для самого же Сноудена иск стал способом ещё раз прорекламировать книгу, ведь власти, как напомнил «доносчик», не хотят, чтобы её читали.

Американские власти подали в суд на бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и ЦРУ Эдварда Сноудена, который в 2013 году рассекретил документы о массовой слежке спецслужб за гражданами США, сообщает The Independent. Американская сторона считает, что новая автобиографичная книга Сноудена нарушает подписанное им соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации.

В своей книге, получившей название Permanent Record («Личное дело»), экс-агент рассказал, почему он решил передать журналистам секретные документы правительства США и как ему удалось это сделать. Правда, американский Минюст настаивает, что мемуары были опубликованы без предварительного одобрения разведывательных ведомств — условия, на которое Сноуден согласился в ранее подписанных им договорах.

Кроме того, министерство отмечает, что и все прошлые выступления Сноудена нарушали соглашения о неразглашении. И теперь США претендуют на все доходы от книги бывшего агента, но при этом не собираются препятствовать распространению копий этих мемуаров.

«Данные разведки должны защищать нашу страну, а не становиться источником чьих-то доходов. Цель этого иска — удостовериться, что Эдвард Сноуден не получит никакой денежной выгоды за то, что злоупотребил оказанным ему доверием», — приводит издание слова федерального прокурора Восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера.

Сам же Сноуден, судя по всему, решил использовать новости об иске американских властей в качестве рекламы для своей книги, написав в Twitter: «Правительство США объявило о том, что оно будет судиться из-за моей книги, которая сегодня как раз появилась в продаже по всему миру. Власти не хотят, чтобы вы прочитали эту книгу».

Исполнительный директор фонда Freedom of the Press Foundation (Фонд поддержки свободы прессы) Тревор Тимм также прокомментировал ситуацию в соцсетях: «Ах если бы Министерство юстиции так же пеклось о систематических нарушениях закона, которые происходят из-за программ американского правительства по массовой слежке, как оно печётся о том, чтобы нивелировать влияние одной автобиографичной книги».

Как добавляет издание, Сноуден, бежавший в Россию в 2013 году, сегодня заявляет, что не прочь вернуться в США и предстать перед судом, но только при условии, что ему дадут возможность выстроить защиту на основе того, что он действовал в интересах общественности. Как объясняет The Independent, это значит, что присяжные смогут вынести вердикт не только относительно того, нарушил ли экс-агент спецслужб закон или нет, но и относительно того, были ли оправданы эти действия.