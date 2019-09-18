Independent: США подали в суд на Сноудена и требуют всех доходов с его мемуаров
Американские власти подали в суд на бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и ЦРУ Эдварда Сноудена, который в 2013 году рассекретил документы о массовой слежке спецслужб за гражданами США, сообщает The Independent. Американская сторона считает, что новая автобиографичная книга Сноудена нарушает подписанное им соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации.
В своей книге, получившей название Permanent Record («Личное дело»), экс-агент рассказал, почему он решил передать журналистам секретные документы правительства США и как ему удалось это сделать. Правда, американский Минюст настаивает, что мемуары были опубликованы без предварительного одобрения разведывательных ведомств — условия, на которое Сноуден согласился в ранее подписанных им договорах.
Кроме того, министерство отмечает, что и все прошлые выступления Сноудена нарушали соглашения о неразглашении. И теперь США претендуют на все доходы от книги бывшего агента, но при этом не собираются препятствовать распространению копий этих мемуаров.
«Данные разведки должны защищать нашу страну, а не становиться источником чьих-то доходов. Цель этого иска — удостовериться, что Эдвард Сноуден не получит никакой денежной выгоды за то, что злоупотребил оказанным ему доверием», — приводит издание слова федерального прокурора Восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера.
Сам же Сноуден, судя по всему, решил использовать новости об иске американских властей в качестве рекламы для своей книги, написав в Twitter: «Правительство США объявило о том, что оно будет судиться из-за моей книги, которая сегодня как раз появилась в продаже по всему миру. Власти не хотят, чтобы вы прочитали эту книгу».
Исполнительный директор фонда Freedom of the Press Foundation (Фонд поддержки свободы прессы) Тревор Тимм также прокомментировал ситуацию в соцсетях: «Ах если бы Министерство юстиции так же пеклось о систематических нарушениях закона, которые происходят из-за программ американского правительства по массовой слежке, как оно печётся о том, чтобы нивелировать влияние одной автобиографичной книги».
Как добавляет издание, Сноуден, бежавший в Россию в 2013 году, сегодня заявляет, что не прочь вернуться в США и предстать перед судом, но только при условии, что ему дадут возможность выстроить защиту на основе того, что он действовал в интересах общественности. Как объясняет The Independent, это значит, что присяжные смогут вынести вердикт не только относительно того, нарушил ли экс-агент спецслужб закон или нет, но и относительно того, были ли оправданы эти действия.