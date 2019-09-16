Independent: Сноуден признался, что хотел бы получить убежище во Франции
Разоблачитель Эдвард Сноуден заявил, что ему бы хотелось, чтобы президент Эммануэль Макрон предложил ему убежище во Франции, пишет The Independent.
Разоблачитель Эдвард Сноуден заявил, что ему бы хотелось, чтобы президент Эммануэль Макрон предложил ему убежище во Франции, пишет The Independent.
Американский лидер Дональд Трамп оценил заявление о готовности США к встрече с Ираном без предварительных условий, назвав его «лживой новостью».
По меньшей мере семь человек погибли в результате падения самолёта на западе Колумбии. На его борту находились девять человек.
Стала известна предполагаемая сумма трансферного бюджета мадридского «Реала» на два ближайшие межсезонья.
Президент США Дональд Трамп намерен использовать при необходимости нефтяные резервы страны для стабилизации цен на нефть после атаки на предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
По итогам потасовки в поединке Южного федерального округа между юношескими командами Дагестана («УОР-Дагестан») и Владикавказа («Юность») шестеро людей были доставлены в районный отдел полиции.
Лесные пожары в Индонезии могут стать причиной отмены этапа Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре.
В Калининградской области в ходе плановых учений расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер» Балтийского флота выполнили электронные пуски.
Женская сборная России по водному поло среди игроков не старше 20-ти лет победила в финале команду Нидерландов и одержала победу на чемпионате мира, который проходил в португальском Фуншале.
Следственный комитет России арестовал трёх человек по делу о незаконном лишении свободы людей, которые находились в реабилитационных центрах в Ленинградской области.
Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят посетил матч пятого тура Лиги 1 «Монако» — «Марсель» (3:4).
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство российской зенитной ракетной системы (ЗРС) нового поколения С-500 «Прометей» начнётся во второй половине 2020 года.
Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что в московском ЦСКА была более семейная атмосфера внутри команды.
Краевое управление МВД сообщило о начале проверки по факту гибели восьми человек в результате пожара в жилом доме в Красноярске.
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что траты его команды соответствуют расходам среднестатистического участника Лиги чемпионов.
В краевом управлении МЧС сообщили о восьми погибших при пожаре в жилом доме в Октябрьском районе Красноярска. По информации спасателей, открытое пламя было обнаружено на третьем этаже жилого дома на улице Гусарова.
Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что во французской Лиге 1 защитники быстрее, чем в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики 34 раза за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии.
Главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович считает, что осуждённый футболист Павел Мамаев смог бы усилить игру его команды.
Форвард клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов пока не считает себя игроком стартового состава команды.
В Министерстве труда и социальной защиты России сообщили, что вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности является самой высокооплачиваемой в стране.
В рамках пятого тура чемпионата Франции по футболу среди команд Лиги 1 футболисты «Монако» на своём поле проиграли «Марселю».
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о том, что сербам стоит смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».
В матче третьего тура чемпионата Италии среди команд Серии А между «Вероной» и «Миланом» был забит всего один гол.
Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов считает горы лучшим местом для отдыха от будничной суеты.
В сирийской провинции Хама ребёнок получил ранения в результате обстрела деревни Аль-Расиф боевиками.
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров получил повреждение в тренировочном лагере команды.
Временный президент Алжира Абделькадер Бенсалах заявил, что выборы президента страны пройдут 12 декабря.
Ведущие испанские футбольные клубы заинтересованы в приглашении немецкого тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
Министерство финансов Украины рассчитывает получить 5 млрд гривен от приватизации в 2020 году.
Стала известна дата поединка между представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым и бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
Кинооператор и продюсер Михаил Мукасей, супруг двукратной чемпионки мира и серебряной призёрки Олимпийских игр Екатерины Гамовой, прокомментировал рождение ребёнка.
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о намерении запретить электронные сигареты с вкусовыми добавками.
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как восстанавливался после Открытого чемпионата США.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал атаку на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Саудовской Аравии с применением беспилотников.
Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.
Примож Роглич из команды Jumbo-Visma стал победителем многодневной шоссейной велогонки «Вуэльта».
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём прогрессе и возросшей уверенности в себе.
Саудовская Аравия собирается к 16 сентября на треть восстановить нефтедобычу, потерянную из-за атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру страны.
Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи считает, что имеет шанс в бою с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ополченцы сбили два беспилотника ВСУ.
Испанский баскетболист Рики Рубио, признанный самым ценным игроком чемпионата мира 2019 года в Китае, назвал свою мать человеком, который верил в него больше всех.
Власти Кувейта решили усилить меры безопасности на стратегически важных государственных объектах после атаки на предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
На матче чемпионата Голландии между «Фейеноордом» и «Ден Хаагом» болельщики гостей осыпали детей плюшевыми медведями.
В Казахстане возбудили уголовное дело по факту столкновения поезда и автобуса на станции Шамалган в Алма-Атинской области.
Экс-чемпион UFC в полусредней и средней весовых категориях Жорж Сен-Пьер рассказал, кого считает тремя лучшими бойцами планеты на данный момент.
«Краснодар» на своём поле взял верх над самарскими «Крыльями Советов» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.
«Рома» на своём поле одержала победу над «Сассуоло» в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу сезона-2019/20.
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что не согласился бы на работу в московском «Спартаке».
В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» было назначено три 11-метровых удара.
В сирийском городе Чобанбей, который располагается около границы с Турцией, произошёл взрыв.