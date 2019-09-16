Independent: Сноуден признался, что хотел бы получить убежище во Франции

В интервью французской радиостанции Эдвард Сноуден рассказал, что он был бы не против, если бы президент Эммануэль Макрон предложил ему убежище во Франции. В то же время он подчеркнул, что ему бы хотелось, чтобы разоблачителям в целом давали большую защиту, передаёт The Independent.

Разоблачитель Эдвард Сноуден заявил, что ему бы хотелось, чтобы президент Эммануэль Макрон предложил ему убежище во Франции, пишет The Independent.

Сноуден работал субподрядчиком в Агентстве национальной безопасности (АНБ) США. Но с тех пор, как он раскрыл детали программ слежки американской разведки, разоблачитель «живёт в изгнании в России», напоминает издание.

В интервью радиостанции France Inter Сноуден признался, что он «с радостью бы увидел», как Макрон принял меры, чтобы позволить ему жить во Франции. В то же время он добавил, что хочет, чтобы разоблачителям в целом предоставляли большую защиту.

«Единственное место, где американский разоблачитель может высказываться, находится не в Европе, а в России», — заявил Сноуден. И это, по его словам, один из «самых печальных моментов» в его истории.

Обратив внимание на то, что в 2013 году он уже подавал заявку на убежище во Франции при Франсуа Олланде, Сноуден добавил: «Дело не во Франции. Дело в Европе, дело в мире, в этой системе. Защита разоблачителей — это не акт агрессии. Приём кого-то вроде меня —это не атака на США».

Публикация Сноуденом засекреченной информации была одной из крупнейших утечек в истории США. Презентация Power Point из 41 слайда рассказывала о том, как АНБ использовало сбор данных для массовой слежки за населением.

В 2013 Сноуден бежал в Гонконг, чтобы «слить» документы. После этого он отправился в Россию, где, в конце концов, получил убежище. Многие правозащитники считают Сноудена героем. Но американские власти хотят, чтобы он предстал перед судом.

При Бараке Обаме Минюст США отозвало паспорт Сноудена. Его обвинили в нарушении Закона о

шпионаже и краже государственного имущества. Действующий президент Дональд Трамп перед вступлением в должность призывал казнить разоблачителя и до сих пор сохраняет жёсткую позицию в этом вопросе, отмечает The Independent.