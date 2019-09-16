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Independent: Сноуден признался, что хотел бы получить убежище во Франции

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В интервью французской радиостанции Эдвард Сноуден рассказал, что он был бы не против, если бы президент Эммануэль Макрон предложил ему убежище во Франции. В то же время он подчеркнул, что ему бы хотелось, чтобы разоблачителям в целом давали большую защиту, передаёт The Independent.
Independent: Сноуден признался, что хотел бы получить убежище во Франции
Reuters

Разоблачитель Эдвард Сноуден заявил, что ему бы хотелось, чтобы президент Эммануэль Макрон предложил ему убежище во Франции, пишет The Independent. 

Сноуден работал субподрядчиком в Агентстве национальной безопасности (АНБ) США. Но с тех пор, как он раскрыл детали программ слежки американской разведки, разоблачитель «живёт в изгнании в России», напоминает издание.
 
В интервью радиостанции France Inter Сноуден признался, что он «с радостью бы увидел», как Макрон принял меры, чтобы позволить ему жить во Франции. В то же время он добавил, что хочет, чтобы разоблачителям в целом предоставляли большую защиту.  
 
«Единственное место, где американский разоблачитель может высказываться, находится не в Европе, а в России», — заявил Сноуден. И это, по его словам, один из «самых печальных моментов» в его истории.
 
Обратив внимание на то, что в 2013 году он уже подавал заявку на убежище во Франции при Франсуа Олланде,  Сноуден добавил: «Дело не во Франции. Дело в Европе, дело в мире, в этой системе. Защита разоблачителей  это не акт агрессии. Приём кого-то вроде меня это не атака на США».
 
Публикация Сноуденом засекреченной информации была одной из крупнейших утечек в истории США. Презентация Power Point из 41 слайда рассказывала о том, как АНБ использовало сбор данных для массовой слежки за населением.
 
В 2013 Сноуден бежал в Гонконг, чтобы «слить» документы. После этого он отправился в Россию, где, в конце концов, получил убежище. Многие правозащитники считают Сноудена героем.  Но американские власти хотят, чтобы он предстал перед судом.
 
При Бараке Обаме Минюст США отозвало паспорт Сноудена. Его обвинили в нарушении Закона о
шпионаже и краже государственного имущества. Действующий президент Дональд Трамп перед вступлением в должность призывал казнить разоблачителя и до сих пор сохраняет жёсткую позицию в этом вопросе, отмечает The Independent.
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источник
Independent Великобритания Европа
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АНБ Барак Обама Гонконг Дональд Трамп Европа Россия США Франсуа Олланд Франция Эдвард Сноуден Эммануэль Макрон
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