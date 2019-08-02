Times: в своих мемуарах Сноуден раскажет всё о «величайшем в истории разоблачении»

Совсем скоро в свет выйдут мемуары Эдварда Сноудена, сообщает The Times. С бывшим агентом АНБ, который «пожертвовал будущим ради блага своей страны», британское издательство Macmillan заключило договор на публикацию его собственной версии «величайшего в истории разоблачения».

Совсем скоро в свет выйдет книга бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдварда Сноудена, сообщает The Times.

Британское издательство Macmillan заключило договор со Сноуденом на публикацию его собственной версии «величайшего в истории разоблачения», поясняет издание.

Если бывший сотрудник АНБ вернётся в Соединённые Штаты, то его сразу обвинят в государственной измене и ему придётся предстать перед судом, напоминает The Times.

Как рассказали в британском издательстве, мемуары Эдварда Сноудена Permanent Record («Личное дело») поступят в продажу 17 сентября в более чем 20 странах мира.

«В свои 29 Эдвард Сноуден пожертвовал будущим ради блага своей страны, — заявил директор Macmillan Джон Сарджент. — Он проявил небывалую смелость. Как бы вы к нему ни относились, но его история невероятна и очень американская. Благодаря ему мир, безусловно, стал лучше, а частная информация теперь лучше защищена».

История бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США уже описана в нескольких книгах и экранизирована, отмечает The Times.

«В этот раз Сноуден, однако, впервые расскажет всё о личных причинах и мотивации, которые стояли за решением раскрыть секретные данные», — подчёркивает британская газета.