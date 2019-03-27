Bild: Сноуден пошёл в «лобовую атаку» на немецкие партии за поддержку реформы авторского права

Принятая Европарламентом реформа авторского права угрожает свободе в интернете, заявил экс-сотрудник АНБ и разоблачитель Эдвард Сноуден. Он выступил с прямой критикой в адрес правящих партий Германии ХДС и ХСС за то, что они поддержали спорную инициативу. Сноуден призвал немецкоязычных пользователей сети больше никогда не голосовать за эти политические объединения.

Реформа авторского права в ЕС «получила зелёный свет» от Европарламента, сообщает Bild. Многие на улицах европейских городов и в интернете протестовали против этой инициативы. Решение депутатов критики назвали «плохим днём для свободы в интернете», а сторонники — «позитивным сигналом для культурной и творческой индустрии».



Теперь же в конфликт вмешался бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США и разоблачитель Эдвард Сноуден. Он «пошёл в лобовую атаку» на Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). Дело в том, что депутаты Европарламента от этих немецких партий проголосовали за реформу.



Сноуден подчеркнул, что инициатива угрожает свободе в интернете. Он обратился с призывом к немецкоязычным пользователям в сети на их родном языке. «Не забудьте, что они сейчас сделали. Так как ХДС, ХСС и Европарламент проголосовали за отмену свободы в интернете, интернет больше никогда не должен голосовать за ХДС, ХСС и Европарламент. #ХДСбольшеникогда», — написал он у себя в Twitter.



Немцы отметили «шероховатости и ошибки» в его твите на немецком, на что Сноуден ответил по-английски: «Мой немецкий был бы лучше, если бы я жил в Германии». Видимо, намекая на то, что Берлин отказал ему в убежище после публикации данных АНБ, потому что немецкие власти не хотели портить отношения с Белым домом. В Америке же Сноудена хотят судить за шпионаж и кражу государственной собственности.



Разоблачитель уже многие годы живёт в России, где вообще хотят полностью отключить интернет, отмечает издание. Однако эти планы он критикует очень сдержанно.



Европарламент проголосовал за реформу авторского права без внесения поправок, продолжает Bild. Большинство депутатов также поддержало спорную 13-ю статью, касающуюся платформы YouTube. Цель реформы — адаптировать устаревшее авторское право к эпохе цифровых технологий, чтобы создателям контента было проще зарабатывать в интернете. Окончательно реформа будет утверждена 9 апреля, после чего у стран ЕС останется два года на то, чтобы новые законы начали действовать на уровне национального права.