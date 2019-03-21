СТРАНА.ua: на Украине запретили доступ к российским книжным интернет-магазинам

Украинский Совет национальной безопасности и обороны добавил в санкционный список три российских книжных интернет-магазина: «ЛитРес», «Лабиринт.Ру» и «Рексофт». Как пишет «СТРАНА», провайдерам запретили на три года предоставлять услуги по доступу пользователей к их сайтам.
В Совете национальной безопасности и обороны Украины добавили в список юридических лиц, к которым применяются дополнительные санкции, три российских книжных интернет-магазина: «ЛитРес», «Лабиринт.Ру» и «Рексофт». Как пишет «СТРАНА», интернет-провайдерам запретили на три года предоставлять услуги по доступу пользователей к их сайтам.
Также этим трём книжным интернет-магазинам ограничили торговые операции.
Помимо этого, в санкционный список внесены восемь российских издательств, в том числе «Эксмо», «АСТ», ЗАО «Книжный мир», «Вече», «Центрполиграф», «ЯУЗА» и «Яуза-Пресс», а также ООО «Издательский дом «Питер».
В списке ограничений, которые вводятся на три года, — ограничение торговых операций, препятствование выведению капитала за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств и другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленных законом.
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