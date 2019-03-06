Fox News: поборники толерантности в США нашли расизм в детских книжках

Известный во всём мире детский писатель Доктор Сьюз при жизни был либералом, а теперь объявлен «мракобесом», сообщает Fox News. Как сообщает телеканал, современные исследователи недовольны тем, что у Сьюза мало цветных и женских персонажей. По мнению публициста Марка Стайна, «борцы за социальную справедливость» хотят оставить американцев без культурного наследия.

Сначала это были статуи конфедератов, потом отцы-основатели… Теперь кампания по уничтожению прошлого дошла до… Доктора Сьюза, заслуженного либерала. Его теперь называют мракобесом. Наш следующий гость — Марк Стайн.



Этого можно было ожидать. Доктор Сьюз — один из самых любимых в мире детских писателей. Он американец. Но его книги были написаны до 2008 года, так что кто-нибудь в академических кругах неизбежно назвал бы его расистом. Конечно же, именно это и произошло.



В новом академическом «исследовании» говорится, цитирую: «Расизм охватывает всё собрание сочинений Сьюза». Исследование называет мифом идею о том, что такие книги, как «Хортон слышит ктошек» и «Сничи», — направленные, кстати, против расизма! — продвигают толерантность.



Главный аргумент: у Сьюза слишком много персонажей мужского пола, и цвета кожа у них неправильные. Что бы это ни значило.



Сегодня с нами публицист и обозреватель Марк Стайн. Что?! Неправильные цвета кожи?! Каких цветов была кожа Доктора Сьюза?



МАРК СТАЙН, консервативный публицист: Да, они провели исследование и установили, что только два процента персонажей Доктора Сьюза — цветные. И это они считают проблематичным. Я, кстати, считаю проблематичным слово «проблематичный». Потому что для борцов за социальную справедливость оно стало ярлыком, который они навешивают на всё, что им не нравится, без всякой связной дискуссии на эту тему.



Могут быть самые разные причины того, что лишь два процента персонажей Доктора Сьюза — цветные. В книгах Джейн Остин не так уж много однополых браков, у П.Г. Вудхауса маловато мусульман. Авторы вообще имеют право писать о ком хотят.



Если поговорить с ныне живущим романистом… Например, американская романистка Лайонел Шрайвер, автор бестселлеров, в прошлом году сказала мне, что её обвиняют в культурной апроприации за то, что её персонажи, в отличие от неё, не белые женщины средних лет. Итак, если белая женщина пишет от лица чёрного мужчины, это с её стороны культурная апроприация. Если худой пишет от лица человека, страдающего ожирением, это тоже культурная апроприация. То есть и в том, и в другом случае ты проиграл.



Эти вандалы, вандалы от культуры, сейчас, по сути, пытаются заставить нас жить в вечном «нулевом году», как это называли в Камбодже. Когда у нас нет никакого культурного наследия и нас просто кидает из стороны в сторону среди плавающих обломков гипернастоящего времени. Так жить нельзя.



Сейчас не создают никакого искусства. Одно дерьмо, в буквальном смысле слова. Потому что это невозможно.



Дата выхода в эфир 04 марта 2019 года.