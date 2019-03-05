Fox News: в США возвращается расовая сегрегация под видом «безопасных пространств» для меньшинств

Несмотря на то что американский закон запрещает расовую дискриминацию, в стране появилось много организаций, открытых только для афроамериканцев и других меньшинств, сообщает Fox News. Жительница штата Мэриленд захотела привлечь внимание к этой проблеме, создав в интернете фейковую группу «Йога для белых женщин», за что её тут же обвинили в расизме.

Жительница штата Мэриленд Пэт Браун недавно вызвала волну возмущения, создав группу под названием «Йога для белых женщин» на сайте Meetup. По её словам, целью группы было «предоставить белым женщинам место, где они могли бы собираться во имя йоги в окружении дружественного сообщества белых людей, белых инструкторов по йоге, в белых безопасных пространствах».



Внесём полную ясность: Пэт Браун против расовой сегрегации для кого бы то ни было. Группа, которую она создала в сети, была фальшивкой. Таким образом она (Пэт Браун.— ИноТВ) выразила очень важную мысль, которую слишком редко озвучивают: сегрегация возвращается в эту страну, что ужасно, в виде расовых «безопасных пространств».



Эту мысль, похоже, намеренно проигнорировали и исказили её критики. Само собой, ведь это бесчестные люди.



Пэт Браун присоединяется к нам, чтобы высказать всё напрямую. Большое спасибо, что нашли для нас время, Пэт.



ПЭТ БРАУН, специалист по профилированию преступников: Спасибо, Такер.



Внесу ясность, уже в третий раз: вы против растущей расовой сегрегации в этой стране. Верно?



ПЭТ БРАУН: Совершенно верно. Знаете, я росла во времена Мартина Лютера Кинга, который говорил, что у него есть мечта о том, чтобы все были равны и все были вместе. Он хотел, чтобы о его детях судили по их характеру, а не по цвету кожи. Он хотел, чтобы белые и чёрные дети держались за руки и были как братья и сёстры. Всё к тому и шло…



Я помню.



ПЭТ БРАУН: … когда я росла. Потом в 1964 году был принят Закон о гражданских правах, согласно которому, тем, кто владеет бизнесом и обслуживает население, нельзя вывешивать знак: «Только для такой-то расы». В те времена имелось в виду: «Только для белых». И тогда ситуация стала улучшаться.



В 1979 году я вышла замуж за чернокожего мужчину, и я никогда не видела в этом проблемы. Потом я родила детей. У меня два ребёнка смешанной расы и один чернокожий, приёмный. И мы жили своей жизнью. Бывали проблемы? Конечно! Время шло, бывало и такое. Мой муж подал иск против компании, от дискриминационной политики которой он пострадал. В итоге компания приняла его на работу, и он проработал на них следующие 20 лет. Были небольшие инциденты то тут, то там. Но я растила своих детей так, чтобы они всех любили, уважали и оценивали человека по его характеру…



Да!



ПЭТ БРАУН: И ситуация становилась… Мои дети росли, и я испытывала такое облегчение. Потому что я говорила: «У них в жизни всё будет хорошо». И у них было всё хорошо!



Но потом, в последнее десятилетие, я заметила обратную тенденцию: теперь всё рассматривается через призму расы. И уже целые группы населения — сейчас белые — считаются «угнетателями». А если вы не белый, то вы «оттеснены на обочину». И всё это так огульно… У меня есть внучка, которую я называю «недостаточно цветной». Ей придётся со всем этим столкнуться, потому что она слишком белая и недостаточно чёрная.



Я наблюдаю это на протяжении некоторого времени. Появляется Meetup. Он постоянно шлёт мне объявления: «Вы можете присоединиться к этой группе, к той группе». Я иду туда, но все эти группы «только для чёрных», «только для цветных», «только для афроамериканцев». А потом я обнаружила в интернете сотни таких групп по всей стране!



А ведь это прямое нарушение Закона о гражданских правах от 1964 года! Потому что Meetup — это многомиллионный бизнес. В прошлом году они заработали 40 или 50 миллионов долларов. Если интернет — здание, то они, по сути, арендуют его фасад для своего магазина. Люди платят за созданные ими группы. Взамен, если у вас есть группа в Meetup, вы можете брать членские взносы, как фитнес-клуб, можете проводить специальные мероприятия, например, танцевальный клуб, можете проводить уроки, например, уроки сальсы…



Конечно. Но они практикуют сегрегацию…



ПЭТ БРАУН: Они вывесили знак, которого никогда не следовало вывешивать. Если вы делаете объявления для широкой общественности… А Meetup это не только разрешает, он сказал мне, что это совершенно в рамках дозволенного. Нельзя говорить, кого вы не пустите, но можно говорить, кого пустите…



Именно.



ПЭТ БРАУН: То есть опять-таки вы можете сказать: «Только для чёрных» или: «Только для белых»… Это немыслимо!



К сожалению, наше время подходит к концу, но я хочу внести полную ясность: вы делаете заявление, и ваша жизнь — сама по себе заявление: против сегрегации.



ПЭТ БРАУН: Совершенно верно.



И за это вы подвергаетесь нападкам, как какой-то мракобес. Я хочу, чтобы люди увидели в этом свидетельство безумия нашего времени.



ПЭТ БРАУН: Спасибо. Это правда. Но важнее всего то, что это противозаконно. И мы не хотим возвращаться к сегрегации и разделению…



Именно так!



ПЭТ БРАУН: Я буду бороться, я подам в суд на Meetup, чтобы прекратить этот абсурд.



Надеюсь, что вы так и сделаете.



ПЭТ БРАУН: Спасибо.



И очень надеюсь, что вы ещё вернётесь, чтобы рассказать нам о дальнейшем развитии событий.



ПЭТ БРАУН: Надеюсь, что так и будет.



Большое спасибо, Пэт Браун.



ПЭТ БРАУН: Спасибо, Такер.



Рад был вас видеть.



Дата выхода в эфир 01 марта 2019 года.