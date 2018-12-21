ERR: учителя не разделяют опасений министра, что реформа образования превратит эстонских детей в русских

Мнение министра госуправления Янека Мягги о том, что объединение ряда существующих учебных заведений может привести к утрате гимназического образования на эстонском языке и превратить эстонских детей в русских, не нашло понимания среди школьного руководства. Как рассказали в интервью ERR директора разных гимназий, школьники обоих языковых направлений часто общаются и учатся вместе, но никаких проблем это не создаёт.

Министр госуправления Янек Мягги после посещения Ида-Вирумаа в интервью порталу ERR отметил, что у него осталось впечатление, что школьная реформа в регионе способствует превращению эстонских детей в русскоязычных.В теме разбирался наш корреспондент.

Реформа образования в Ида-Вирумаа может привести к утрате гимназического образования на эстонском языке и «превратит эстонцев в русских» — с таким заявлением министр государственного управления Янек Мягги отозвался о ситуации с Ярвеской гимназией Кохтла-Ярве. Со следующего года гимназисты будут учиться в государственной гимназии, её строительство идёт полным ходом.

Учеников из Ярвеской гимназии объединят с ребятами из Ярвеской русской гимназии. Министр выразил опасение, что таким образом в городе чисто эстонская среда обучения будет упразднена. В пример приводится Йыхвиская госгимназия, где вместе учатся эстонская и русская молодёжь.

ТАТЬЯНА АЙТ, директор Йыхвиской госгимназии: Здесь мы — школа. Мы создаём такую учебную среду, которая позволяет человеку закончить гимназию: соответственно, сто процентов на эстонском языке — или шестьдесят на сорок. Поэтому для меня это настолько непонятная тема… И вообще, как можно говорить о том, чтобы «из эстонцев сделать русских»? Или наоборот.

В Йыхвиской гимназии учится почти 450 человек, из них более трети — на эстонском. Школьники обоих направлений часто учатся вместе, но проблем это не создаёт.

ТАТЬЯНА АЙТ: В том-то и дело, что дети не делают из этого проблемы! Для них в этом возрасте самое важное — общение, и здесь они не выбирают по языку. Здесь они выбирают по интересам.

КОРРЕСПОНДЕНТ ERR: На каком языке они общаются?

ТАТЬЯНА АЙТ: На эстонском, на русском и на английском. Человеку очень удобно. И ученик тоже выбирает тот язык, на котором ему легче.

Образование на эстонском языке в регионе остаётся в небольших школах — например, в гимназиях в Тойла или Ийзаку. И в них тоже учатся русские дети.

СИГНЕ ИЛЬМЪЯРВ, директор Тойлаской гимназии: Родители хотят, чтобы дети учились бы по-эстонски. Чтобы они знали эстонскую культуру и язык.

КОРРЕСПОНДЕНТ ERR: Много у вас таких учеников?

СИГНЕ ИЛЬМЪЯРВ: Ну, довольно много. Да.

Министр образования Майлис Репс, комментируя сложившуюся ситуацию, отметила, что в своё время, анализируя положение дел, было решено, что в гимназии Кохтла-Ярве будут учиться русские и эстонские дети. Чтобы их знание государственного языка позволяло успешно поступать в университеты.

Дата выхода в эфир 20 декабря 2018 года.