NPR: в Латвии нет единого мнения насчёт запрета русского языка в школах

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NTD: космонавты проверили снаружи герметичность заделанного отверстия в корпусе «Союза» NTDTV
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Эксперт прокомментировал слова Трампа о победе над ИГ в Сирии
Вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин прокомментировал в разговоре с RT заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разгромили террористов «Исламского государства»* в Сирии.
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В Раде назвали дату обсуждения перемирия в Донбассе
Вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила, что обсуждение возможного перемирия в Донбассе состоится в ходе скайп-конференции 27 декабря.
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Агент сообщил, что Дацюк не планирует возвращаться в НХЛ
Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего санкт-петербургского СКА и сборной России Павла Дацюка, сообщил, что его клиент не планирует возвращаться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).
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США объявили о выводе войск из Сирии
Соединённые Штаты приступили к выводу своих войск с территории Сирии. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. По её словам, американская сторона переходит к «следующему этапу кампании».
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На Украине объяснили смерть россиянина в тюрьме падением с лестницы
Россиянин Валерий Иванов скончался в исправительной колонии Львовской колонии в результате «падения с лестницы», утверждается на сайте уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
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В Москве открылась выставка Оскара Рабина
В московском Мультимедиа Арт Музее для посещения открылась выставка советского и французского художника Оскара Рабина.
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Сливко финишировала четвёртой в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Швеции
Россиянка Виктория Сливко заняла четвёртое место в индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка IBU в шведском Обертиллиахе.
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В ДНР заявили о присутствии в Донбассе британских военнослужащих
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что на горловском направлении в Донбассе присутствуют военнослужащие британского спецназа SAS.
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Радимов вступился за Аршавина в свете информации СМИ о его неподобающем поведении в Санкт-Петербурге
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию СМИ о неподобающем поведении бывшего форварда команды Андрея Аршавина в Санкт-Петербурге.
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В Госдуме ответили на заявление Трампа о победе над ИГ в Сирии
Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разгромили террористов «Исламского государства»* в Сирии.
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Путин лично поздравил Галину Волчек с 85-летием
Президент России Владимир Путин приехал в театр «Современник» и лично поздравил с 85-летием его художественного руководителя Галину Волчек.
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Смородская считает, что РФС должен начать развиваться более динамично
Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская прокомментировала уход Виталия Мутко с поста президента Российского футбольного союза (РФС).
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Черчесов поблагодарил Мутко за поддержку сборной России по футболу
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черсечов прокомментировал уход Виталия Мутко с поста президента Российского футбольного союза (РФС).
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Bloomberg: Трамп отдал приказ о полном выводе войск из Сирии
Президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии.
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В Петербурге начал курсировать новогодний трамвай
В Санкт-Петербурге начал курсировать новогодний трамвай, сообщает kp.ru.
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В Калининградской области начали проверку из-за гибели ребёнка под металлической конструкцией
В Калининградской области начали доследственную проверку из-за гибели шестилетнего ребёнка под металлической конструкцией, сообщает интернет-издание «Невские новости» со ссылкой на СУ СК России по региону.
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В Кировской области проводят проверку из-за отравления 30 школьников
В Кировской области проводят проверку из-за массового отравления детей в школьной столовой, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
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Эксперт прокомментировал подготовку Украиной прохода кораблей через Керченский пролив
Экономист и политолог Александр Дудчак в разговоре с RT прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который анонсировал новый проход военных кораблей через Керченский пролив.
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Коронерское дознание признало смерть Перепиличного ненасильственной
Российский бизнесмен Александр Перепиличный скончался по естественным причинам. Об этом заявил британский коронер Николас Хилльяд.
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ВФЛА подала в IAAF заявку от Ласицкене и ещё четырёх легкоатлетов на получение нейтрального статуса
Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила, что организация отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки на получение нейтрального статуса на 2019 год от первых пяти спортсменов.
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«ВКонтакте» назвала самые упоминаемые игры в 2018 году
Социальная сеть «ВКонтакте» назвала самые упоминаемые игры для персональных компьютеров и консолей в 2018 году.
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Эксперт прокомментировал приезд Орсера на чемпионат России по фигурному катанию в Саранск
Призёр Олимпийских игр Олег Овсянников в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал приезд канадского тренера Брайана Орсера на чемпионат России по фигурному катанию в Саранск, где выступит его подопечная Евгения Медведева.
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Устюгов вошёл в состав сборной России на «Тур де Ски»
Пресс-служба Федерации лыжных гонок России огласила состав национальной команды на многодневную гонку «Тур де Ски».
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Эксперт прокомментировал решение МВФ одобрить кредит Украине на $3,9 млрд
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе НСН прокомментировал решение Международного валютного фонда (МВФ) одобрить кредит Украине на $3,9 млрд.
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В Госдуме оценили подготовку на Украине прохода военных кораблей через Керченский пролив
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в беседе с RT заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который анонсировал новый проход военных кораблей через Керченский пролив.
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Эксперт оценил позицию США по ДРСМД
Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Алексей Леонков в беседе с радио Sputnik оценил позицию США по ДРСМД.
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Эксперт прокомментировал предстоящее выступление Коляды на чемпионате России
Призёр Олимпийских игр Олег Овсянников в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал предстоящее выступление Михаила Коляды на чемпионате России по фигурному катанию.
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Кириленко подвёл итоги года в российском баскетболе
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в беседе с газетой «Известия» подвёл итоги года.
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Эксперт оценил перспективы футбольных клубов в РПЛ
Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в беседе с газетой «Известия» оценил перспективы команд в Российской премьер-лиге.
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Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии
Президент США Дональд Трамп объявил о разгроме террористов «Исламского государства»* в Сирии.
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Эксперт прокомментировал одобрение Госдепом продажи Турции систем ПРО Patriot
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с НСН прокомментировал заявление о том, что Госдеп одобрил возможную продажу Турции систем ПРО Patriot и оборудования на сумму $3,5 млрд.
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В Подмосковье предстанут перед судом 18 обвиняемых в краже иномарок из автосалонов
В Московской области предстанут перед судом 18 фигурантов дела о похищении иномарок из автосалонов, сообщает Пятый канал.
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Загитова до сих пор не прилетела на чемпионат России по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова до сих пор не прибыла в Саранск, где пройдёт чемпионат России по фигурному катанию.
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В РАН оценили вручение Нобелевской премии 2018 года
Президент РАН Александр Сергеев в беседе с «Российской газетой» оценил вручение Нобелевской премии 2018 года.
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В Оренбургской области проводят проверку по факту нападения тигра на сотрудника цирка-шапито
Следственное управление СК России по Оренбургской области проводит проверку по факту нападения тигра на сотрудника цирка-шапито, сообщает «Реальное время».
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«Херсонес» получит более четырёх тысяч предметов с раскопок на месте строительства трассы «Таврида»
Музей-заповедник «Херсонес Таврический» получит более четырёх тысяч предметов, найденных во время изыскательных работ в ходе строительства севастопольского участка трассы «Таврида». Об этом сообщает «Новый Севастополь».
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В Госдуме прокомментировали уход Мутко с поста президента РФС
Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв в беседе с Inforeactor прокомментировал уход Виталия Мутко с поста президента Российского футбольного союза (РФС).
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МИД раскритиковал планы ВМС Украины пройти через Керченский пролив
Анонсированный секретарём СНБО Украины Александром Турчиновым новый проход украинских военных кораблей через Керченский пролив станет очередной провокацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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В Москве отреставрируют корпус Хорошёвской конюшенной слободы
В Москве планируют отреставрировать служебный корпус Хорошёвской конюшенной слободы, сообщает портал мэра и правительства.
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Загитова пропустила тренировку перед стартом чемпионата России по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова пропустила официальную тренировку перед стартом чемпионата России по фигурному катанию.
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В Удмуртии заработал штаб по оказанию помощи пострадавшим при крупном пожаре
В Сарапуле начал работу штаб по оказанию помощи пострадавшим при крупном пожаре, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы городской администрации.
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Представители Подмосковья и Китая подписали меморандум о сотрудничестве хоккейных школ
Московская область подписала с Китаем меморандум о сотрудничестве хоккейных школ, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства физической культуры и спорта.
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Заксобрание Петербурга одобрило в первом чтении законопроект о штрафах для руферов
Заксобрание Санкт-Петербурга одобрило в первом чтении законопроект о наказании для организаторов нелегальных экскурсий по крышам домов, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу автора инициативы, депутата Дениса Четырбока.
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В Екатеринбурге расследуют кражу сбережений у ветеранов Великой Отечественной войны
В Екатеринбурге расследуют кражу сбережений у двух ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает Пятый канал.
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WSJ: США готовятся вывести силы из северо-восточной части Сирии
Вооружённые силы США проводят подготовку к полному выводу своих военнослужащих из северо-восточной части Сирии. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Названы города России с самыми высокими новогодними ёлками
Стали известны города России с самыми высокими новогодними ёлками, сообщает «Реальное время» со ссылкой на исследование аналитического агентства «Турстат».
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Орсер: Медведева понимает, что требуется сделать шаг назад, чтобы пойти вперёд
Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал, что его подопечная была разочарована тем, что не смогла пробиться в финал серии Гран-при по фигурному катанию, прошедший в канадском Ванкувере.
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МИД России обеспокоен обострением палестино-израильского конфликта
Москва выражает серьёзную обеспокоенность обострением палестино-израильского конфликта. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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В Москве приостановили работу клиники после инцидента с пациенткой во время ринопластики
В Москве приостановили работу частной клиники, пациентка которой пострадала во время ринопластики. Об этом сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.
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В ГИБДД рассказали о новом экзамене на права
В ГИБДД рассказали об изменениях в экзамене на получение водительских прав. Об этом информирует РИА Новости.