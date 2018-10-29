NPR: в Латвии нет единого мнения насчёт запрета русского языка в школах

Со следующего года в школах Латвии вводится ограничение на обучение на русском языке, сообщает NRP. Сами жители страны — как этнические латвийцы, так и этнические русские, — расходятся во мнении относительно новых мер. По мнению одних, в школах должно вестись обучение на русском языке, потому что в Латвии он используется уже на протяжении многих лет, к тому же этнические русские платят налоги и имеют право на то, чтобы их дети обучались на их родном языке. Другие же опасаются культурной и политической ассимиляции и считают язык главной особенностью национальной идентичности.

В историческом центре Риги слышна «какофония языков», которую создают туристы, разгуливающие по мощёным улицам столицы. Но если подслушать разговоры местных, русский язык можно встретить так же часто, как и национальный, пишет NPR.

Широкое распространение русского языка в общественной жизни является одной из причин, почему правительство Латвии приняло закон, который ограничит обучение русскому языку в школах со следующего года. Эта мера не понравилась не только этническим русским, проживающим в Латвии, но также и Москве. Министерство иностранных дел Росси назвало это решение «гнусным».

«В нашей Конституции написано, что государственным языком является латвийский, в то время как дома все могут свободно говорить на своих языках, против этого нет никаких возражений, — заявил представитель Национального объединения Рихардс Колс, выступающий за ограничение русского языка в школах. — Мы, по сути, являемся национальным государством, которое создано на основе языка, традиций и культуры».

Многие латвийцы, как отмечает издание, считают, что им необходимо защищаться против «культурной и политической ассимиляции своим гигантским соседом». «Это чудо, что латвийский язык выжил. Это что-то уникальное, — глава Центра политических исследований Восточной Европы Андис Кудорс. — Латвийцы чувствительны, потому что язык — это главная особенность нашей национальной идентичности».

Согласно новому закону, к 2021 году обучение в последних трёх классах старшей школы будут осуществляться полностью на национальном языке, утверждает NPR.

«Латвийский проиграет в естественной конкуренции с английским или русским, — отметил Кудорс. — Наша обязанность заключается в том, чтобы сохранить его как часть культурного наследия всего мира».

Противники закона, преимущественно члены русскоговорящего сообщества, утверждают, что новые меры их дискриминируют, поскольку обучение на других языках Евросоюза — например, на немецком и французском, — останется.

«Русский де-факто не иностранный язык в Латвии, он использовался здесь на протяжении многих лет, — заявил активист Деги Караев, организатор протестов против нового закона. — Проблема в этом новом образовательном законе заключается в том, что русский язык стирается из нашего общества».

Караев опасается, что двое его сыновей окажутся в невыгодном положении, поскольку качество образования, которое они получат, будет ниже, чем если бы оно велось на русском языке, так как не все русскоговорящие учителя знают латвийский.

Как пишет издание, в рижском районе Иманта, состоящем из однотипных многоквартирных домов советской эпохи, сложно найти кого-либо, кто поддерживает новые ограничения.

В повседневной жизни «язык не представляет собой проблему», считает Эрик Дарзниекс, водитель.

«Это чистая политика. Если бы не было таких запретов, было бы намного меньше проблем в нашем обществе, — отметил он. — Эти этнические русские, проживающие здесь, платят налоги, так почему же их детям нельзя обучаться на их родном языке?»

Дарзниекс — этнический латвиец, но при этом ему комфортнее говорить по-русски. Основная угроза для латвийского языка заключается в том, что говорящие на нём уезжают работать в Восточную Европу. Сотни тысяч латвийских граждан уехали после того, как Латвия присоединилась к Евросоюзу в 2004 году.

Дарзниекса смешат обвинения в том, что противники нового закона помогают президенту России Владимиру Путину, который часто говорил о том, что Латвия нарушает права российского меньшинства.

«Я никогда не считал себя помощником Путина или частью какой-либо «пятой колонны», — заявил он. — Меня не волнует то, что думают обо мне некоторые политики».

По словам аналитика Андиса Кудорса, у Кремля есть два инструмента, при помощи которых он оказывает влияние на сердца и умы живущих в Латвии — это российские государственные СМИ, а также взаимодействие с так называемыми «соотечественниками», которые остались жить за пределами России после того, как произошёл распад СССР.

Антиукраинская пропаганда и поддержка местных пророссийских групп предшествовали «оккупации Путиным Крыма в 2014 году». Как отмечает Кудорс, в Латвии закон о языке является единственным способом дать «асимметричный ответ» на пропаганду кремлёвских СМИ путём воспитания нового поколения русскоговорящих жителей, которые получают новости не только от российских государственных телеканалов и сильнее идентифицируют себя с Латвией.

В последнем отчёте полиции безопасности Латвии говорится о том, что «гибридные методы Кремля» являются «одной из основных угроз для Латвии», отмечает издание.

В отчёте также значится имя Елизаветы Кривцовой, пророссийской активистки. Кривцова утверждает, что навешивание на противников закона ярлыка «агента Кремля» — это лёгкий способ избежать серьёзных дискуссий. Она настаивает на том, что в борьбе против нового закона она действует из собственных убеждений.

Кривцова — этническая русская, которая родилась и выросла в Риге, — признаёт, что сейчас чувствует себя неуютно в собственной стране. Она участвует в судебном процессе, чтобы помешать правительству Латвии принять новый закон о языке.

Министр образования Латвии Карлис Шадурскис заявляет, что новый закон нацелен на то, чтобы остановить поляризацию двух крупнейших этнических групп страны.

«Если наши дети не учатся вместе, сложно представить наше общество интегрированным, следующим тем же ценностям, празднующим те же праздники и имеющим одно и то же отношение к нашей стране», — утверждает латвийский министр.

По словам Шадурскиса, цель нового закона заключается в том, чтобы укрепить гражданское чувство всех граждан Латвии, несмотря на то, кто на каком языке говорит дома, пишет NPR.