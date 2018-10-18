Голос: более половины украинцев против запрета российских каналов и фильмов

01:13 На участке дороги Тымовское – Александровск — Сахалинский открыли движение В Сахалине на участке дороги Тымовское – Александровск — Сахалинский восстановлено движение. Об этом сообщили в МЧС региона.

00:54 Меркель в разговоре с Путиным приветствовала договорённости о перемирии в Донбассе Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным приветствовала договорённости о перемирии в Донбассе. Об этом сообщила в Twitter представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

00:35 Число погибших при взрыве автобуса в Египте увеличилось до четырёх Число жертв взрыва туристического автобуса в районе Эль-Гиза в пригороде Каира увеличилось до четырёх.

00:14 ЦСКА проиграл «Панатинаикосу» в матче баскетбольной Евролиги Московский ЦСКА потерпел поражение от греческого «Панатинаикоса» в матче 15-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

00:05 Прихожане РПЦ смогут причащаться в Пантелеимоновом монастыре на Афоне Прихожане Русской православной церкви (РПЦ) в виде исключения могут причащаться в Пантелеимоновом монастыре на Афоне. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

00:02 Глава оргкомитета Универсиады рассказал о планах по использованию наследия Игр Генеральный директор оргкомитета Универсиады-2019 Максим Уразов рассказал о планах по использованию наследия Игр после завершения соревнований.

23:58 Бьорндален заявил, что Рождественская гонка станет для него настоящим прощанием с биатлоном Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, почему принял приглашение организаторов традиционной Рождественской гонки 2018 года.

23:50 РПЦ объединила свои приходы в Западной Европе и в Юго-Восточной Азии в экзархаты Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение образовать патриаршие экзархаты в Западной Европе и в Юго-Восточной Азии.

23:49 Стало известно количество проданных билетов на Универсиаду в Красноярске На Всемирные студенческие игры, которые стартуют в Красноярске 2 марта, продано свыше 70 тысяч билетов. Об этом RT сообщил генеральный директор оргкомитета Универсиады Максим Уразов.

23:45 Адвокат объяснила, почему Кокорин не сможет сыграть в футбол с сотрудниками СИЗО Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова объяснила, почему её подзащитный не сможет участвовать в матче между заключенными и сотрудниками СИЗО «Бутырка».

23:39 Эксперт оценил ожидания Украины получить патрульные катера США в июле 2019 года Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян прокомментировал RT заявление командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко о том, что украинская сторона получит американские патрульные катера класса Island в июле 2019 года.

23:35 Антонов призвал обратить внимание на дискриминацию россиян в тюрьмах США Посол России в США Анатолий Антонов призвал международные правозащитные организации обратить внимание на дискриминацию российских граждан в американских тюрьмах.

23:27 Гендиректор БК «Зенит» рассказал, кто был инициатором ухода Дженнингса Генеральный директор санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный рассказал, кто был инициатором досрочного расторжения контракта с разыгрывающим защитником Брендоном Дженнингсом.

23:27 Число погибших при взрыве в автобусе в Египте возросло до трёх Число жертв взрыва туристического автобуса в районе Эль-Гиза в пригороде Каира возросло до трёх.

23:16 Агент Ригони сообщил, что футболист не вернётся в «Зенит» Агент Хуан Круc Олер, представляющий интересы аргентинского полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, сообщил, что его клиент, выступающий на правах аренды за итальянскую «Аталанту», покинет российский клуб.

23:16 В ДНР заявили о попытке ВСУ продвинуться в «серой зоне» в Донбассе В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что военные Вооружённых сил Украины пытались продвинуться в нейтральной зоне в Донбассе.

23:06 Коалиция США прокомментировала сообщения о переходе Манбиджа под контроль Дамаска В коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* прокомментировали сообщения о том, что сирийские правительственные войска заняли город Манбидж после того, как оттуда ушли курдские Отряды народной самообороны (YPG).

23:03 Эксперт назвал вынужденной мерой выдачу виз дипломатам России и Британии Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что дипломаты России и Великобритании впервые с марта 2018 года получили визы, что частично восполнит численный состав дипломатических миссий двух стран.

22:58 На Украине ожидают получить патрульные катера США в июле 2019 года Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в интервью Deutsche Welle заявил, что украинская сторона получит американские патрульные катера класса Island в июле 2019 года.

22:52 Бё надеется увидеть дуэль Бьорндалена и Шипулина на Рождественской гонке Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился ожиданиями от традиционной Рождественской гонки 2019 года.

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22:44 Руководство «Милана» не намерено увольнять Гаттузо Спортивный директор итальянского «Милана» Леонардо заявил, что клуб не рассматривает вариант увольнения Дженнаро Гаттузо с должности главного тренера команды.

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22:13 В Хабаровском крае отложили запуск новой системы утилизации мусора В Хабаровском крае отложили запуск новой системы сбора, накопления, транспортировки, утилизации, обезвреживания и захоронения мусора, которая должна была начать работу с 1 января 2019 года.

22:13 На борту терпящего бедствие у берегов Шпицбергена судна не было россиян В генконсульстве России на Шпицбергене сообщили, что на борту норвежского траулера, терпящего бедствие у берегов архипелага, российских граждан не было.

22:10 Выставка «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени» открылась в Подмосковье Выставка «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени» открылась в Московской области, сообщает kp.ru.

22:05 Дубль Капризова помог ЦСКА победить «Ак Барс» в матче КХЛ Московский ЦСКА одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

22:01 Посол России рассказал о «зашкаливающей шпиономании» в США Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российским дипломатам приходится работать в условиях «зашкаливающей шпиономании» в Соединённых Штатах.

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21:56 Дипломаты России и Британии впервые с марта получили визы Дипломаты России и Великобритании в декабре, впервые с марта 2018 года, получили визы, что частично восполнит численный состав дипломатических миссий двух стран после высылки сотрудников из-за инцидента в Солсбери. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Лондоне.

21:52 На ВДНХ восстановили исторические уличные часы На ВДНХ в Москве восстановили исторические уличные часы, сообщает kp.ru.

21:45 Посольство: россиян во взорванном туристическом автобусе в Египте не было В посольстве России в Египте сообщили RT об отсутствии российских граждан в туристическом автобусе, который взорвался в районе пирамид Гизы к югу от Каира.

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21:25 Посол Украины ответил на заявления австрийского журналиста об угрозах Украинский посол в Австрии Александр Щерба заявил, что австрийскому журналисту Кристиану Вершутцу на Украине ничего не угрожает.

21:18 Хачанов проиграл Джоковичу в полуфинале теннисного турнира в Абу-Даби Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от серба Новака Джоковича в полуфинале выставочного теннисного турнира в Абу-Даби.

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