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Голос: более половины украинцев против запрета российских каналов и фильмов

Материал представлен в переводе ИноТВ
Больше половины украинцев считают, что запрет российских телеканалов на Украине — ошибка и приводит только к ограничению прав граждан. Как пишет портал «Голос», около 46% граждан негативно относятся к запрету российских соцсетей, однако почти каждый третий уверен, что российское телевидение и социальные сети представляют угрозу для государства.
Голос: более половины украинцев против запрета российских каналов и фильмов
Reuters

57% украинцев считают, что запрет отдельных артистов и российских фильмов на Украине является ошибкой и ограничивает права граждан, только 27% убеждены, что это является необходимым шагом для защиты государства. Как пишет издание «Голос», об этом свидетельствуют данные соцопроса Киевского международного института социологии.

Ещё около 17% респондентов затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

Как напоминает издание, в феврале 2018 года людей, которые считали запрет отдельных артистов и российских фильмов ошибкой, было 53%, тех, которые отмечали, что это необходимо для защиты государства — 29,2%.

Около половины опрошенных считают, что запрет российских телеканалов на Украине является ошибкой и приводит только к ограничению прав граждан (в феврале таких было 44%), тогда как примерно каждый третий (33%) придерживается противоположного мнения и считает, что запрет российских телеканалов на Украине является необходимым для защиты государства.

Около 18% респондентов затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

Также в настоящее время около 46% граждан считают ошибкой и ограничением прав граждан запрет российских соцсетей. В то же время примерно 28% украинцев сходятся во мнении, что запрет российских соцсетей необходим для защиты государства.

Примерно 26% затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос. Опрос проводился с 8 по 23 сентября. Методом личного интервью было опрошено 2026 респондентов, проживающих в 109 населенных пунктах Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

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