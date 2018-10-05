Christian Science Monitor: пить стали меньше — новый глобальный тренд

Всемирная организация здравоохранения обратила внимание на новую глобальную тенденцию, которая набирает силу: число пьющих в мире сокращается, пишет Christian Science Monitor, особенно среди молодёжи. Свою лепту внесла и Россия. Причём, как отмечает издание, во многом на отказ от спиртного среди россиян повлияла правительственная антиалкогольная кампания.

Почти трехсотлетняя традиция британских парламентариев, заключавшаяся в обсуждении политических вопросов в барах за выпивкой, постепенно уходит в прошлое, пишет Christian Science Monitor. То, что ещё в 70-е годы было нормой, чуждо молодому поколению политиков. Среди причин называется большая открытость современной жизни, и, соответственно, боязнь публично предстать в невыгодном свете, а также рост числа женщин в политике, менее склонных к употреблению спиртного, пишет издание.

Однако, пример с политиками — вовсе не исключение из правил, а часть глобального тренда. Издание приводит данные Всемирной организации здравоохранения, по которым общее количество пьющих в мире сократилось на 5 %, а в Европе — на 10 %. Примечательно, что основной вклад в это внесли страны Восточной Европы и Россия и преимущественно молодое поколение.

При этом Christian Science Monitor отмечает, ссылаясь на слова сотрудника Всемирной организации здравоохранения Владимира Позняка, что связано это не только с новыми веяниями в обществе, но и государственными мерами. В качестве примера приводится Россия, страна, как пишет Christian Science Monitor, имевшая давние проблемы с употреблением алкоголя. Правительство Владимира Путина усилило контроль за производством и распределением алкоголя, запретило продажу спиртного несовершеннолетним, ограничило количество точек реализации алкогольной продукции, усилило штрафы за езду в пьяном виде и запустило массовую общественную кампанию об опасностях употребления алкоголя.

По информации издания, эти меры дали ощутимые результаты — в России резко упало общее число потребления алкоголя, снизилась смертность от алкоголизма. Изданием также приводится мнение эксперта «Левада-Центра» Татьяны Лысовой, которая выделяет две социальные группы в России, снизившие потребление алкоголя, каждая по собственной причине. Первая — рабочий класс, ставший потреблять меньше алкоголя из-за экономического кризиса и последовавших за ним роста цен и снижения реальных доходов. Вторая группа — «люди высокого достатка с высшим образованием», которые изменили свой образ жизни благодаря государственной кампании по отказу от спиртного.

Еще один пример, приводимый Christian Science Monitor — Япония и ее давняя традиция рабочих корпоративов с обильным потреблением алкоголя. Как отмечает издание, ссылаясь на аналитика Наоко Кугу из исследовательского института NLI, эта традиция становится все менее и менее популярной. В качестве причин она называет экономический спад, старение населения и моду на здоровый образ жизни. В статье также отмечается, что свою роль может играть и построенное в Японии полноценное общество потребления, предоставляющее большое количество возможностей проведения досуга помимо выпивки. В общем и целом, по данным Национального налогового агентства Японии, потребление алкоголя в стране снизилось на 13 процентов в сравнении с пиковым значением 1996 года, причем снижение особенно заметно у молодых людей.

Подобная тенденция среди молодого поколения характерна не только для Японии, подчеркивает Christian Science Monitor. К примеру, согласно опросам, проводимым Национальной статистической службой Великобритании, доля лиц в возрасте от 16 до 24, вовсе не употребляющих алкоголь, с 2005 года выросла на 4 %. Издание также отмечает, что полный отказ от алкоголя более характерен не для этнических британцев, а для других этнических групп. Кроме того, тренд на трезвость становится все популярнее в студенческой среде: Christian Science Monitor приводит в пример инициативу Джеймса Кинга из Линакр-колледжа Оксфордского университета, призванную изменить представление о барах «как о пространстве для общения, а не исключительно месте, где нужно пить».

Одна из проблем, как пишет издание, может заключаться в том, что неосведомленные о последних тенденциях родители продолжат традицию домашнего приучения детей к алкоголю, исходя из логики, что те все равно когда-нибудь начнут его пить.