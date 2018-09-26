Guardian: у британских и ирландских подростков проблема с алкоголем

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Британский политик: Лондон близок к новой холодной войне с Москвой и уже проигрывает Guardian
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Express: Рогозин пригрозил отказом от совместного с США проекта окололунной станции Express
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Билялетдинов прокомментировал поражение «Ак Барса» в матче против «Куньлуня»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение команды в матче против «Куньлуня», сообщает «Реальное время».
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Эксперт оценил намерение США не позволить ЕС обходить антииранские санкции
Заведующий кафедрой регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС Владимир Штоль в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил слова советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона о том, что американская сторона не позволит странам Евросоюза или кому-то ещё обходить санкции, введённые Вашингтоном против Ирана.
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Эксперт прокомментировал заявление Пекина о способности совместно с Москвой противостоять санкциям США
Заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Сергей Луконин в беседе с НСН прокомментировал заявление заместителя министра коммерции КНР Фу Цзыина о том, что Пекин и Москва способны объединёнными усилиями преодолеть негативные последствия санкционного давления и торговых войн, которые развязали США.
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В Новгородской области одобрили ограничение курения кальянов
На заседании Новгородской областной думы одобрили ограничение курения кальянов на табачных и не табачных смесях, сообщает Nation News со ссылкой на сайт регионального парламента.
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В Подмосковье ликвидировали 12 тысяч незаконных мусорных свалок за лето
В Московской области ликвидировали 12 тыс. незаконных мусорных свалок за лето, сообщает телеканал «360».
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Украина и Белоруссия приступили к демаркации границы в чернобыльской зоне
Власти Белоруссии и Украины начинают демаркацию границы в чернобыльской зоне, где планируется провести эксперимент и закрыть его за счёт технических средств, сообщил председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо.
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Площадь природных пожаров в Подмосковье сократилась в 2,3 раза в 2018 году
Площадь природных пожаров в Московской области сократилась в 2,3 раза за время пожароопасного сезона 2018 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на вице-губернатора Дмитрия Пестова.
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В Липецкой области проверяют сообщения о том, что инспектор ГИБДД запугал ребёнка
В Липецкой области следователи проверяют сообщения о том, что инспектор ГИБДД якобы запугал ребёнка, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
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Новый министр культуры Подмосковья рассказала о планах работы
Новый министр культуры Московской области Нармин Ширалиева рассказала о планах работы, сообщает телеканал «360».
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«Барселона» потерпела первое поражение в сезоне, уступив «Леганесу»
Каталонская «Барселона» потерпела поражение от «Леганеса» в матче шестого тура испанской Примеры.
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Названы самые распространённые дизельные автомобили в России
Стали известны самые распространённые дизельные автомобили в России, сообщает Newinform со ссылкой на сайт аналитического агентства «Автостат».
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В Твери начали проверку сообщений о нападении собаки на детей
В Твери начали доследственную проверку информации о нападении бродячей собаки на детей, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
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В ЦБ заподозрили группу «Кэшбери» в создании финансовой пирамиды
Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях заявил, что регулятор заподозрил группу «Кэшбери» в создании финансовой пирамиды.
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Гол Маркова с пенальти принёс «Динамо» победу над «Торпедо» в матче Кубка России
Московское «Динамо» одержало победу над столичным «Торпедо» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
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Иран намерен сохранить присутствие в Сирии, пока этого желает Дамаск
Иран будет сохранять военное присутствие в Сирии до тех пор, пока этого желают сирийские власти, заявил иранский лидер Хасан Рухани.
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Табарес высказался против установки статуи в его честь в центре столицы Уругвая
Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес прокомментировал намерение властей Монтевидео установить ему статую в центре города.
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Почти 30 детей госпитализированы после распыления газа в украинской школе
После распыления раздражающего вещества из газового баллона в одной из школ в Запорожской области на Украине госпитализированы 28 школьников, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.
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Шляпников назвал причины поражения сборной России от Бразилии на ЧМ по волейболу
Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников прокомментировал поражение своих подопечных от национальной команды Бразилии в матче третьего группового этапа чемпионата мира, который проходит в Болгарии и Италии.
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Записную книжку Цоя продали на аукционе за 3 млн рублей
В московском аукционном доме «Литфонд» в ходе торгов проданы личные вещи музыканта, лидера группы «Кино» Виктора Цоя: его записная книжка, а также черновые рукописи нескольких песен.
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«Уфа» по пенальти проиграла «Нижнему Новгороду» в 1/16 финала Кубка России по футболу
«Нижний Новгород» одержал победу над «Уфой» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
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В Британии объяснили «угрозой суверенитету» отказ сотрудничать с Россией по делу Скрипалей
Великобритания отвечает отказом на запросы Генеральной прокуратуры России о правовой помощи в расследовании инцидента в Солсбери из-за опасений «ущерба суверенитету, безопасности, общественному порядку» британской стороны. Об этом говорится в письме МВД Великобритании, которое было направлено в российское посольство в Лондоне.
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Паспорт Цоя продали на аукционе за 9 млн рублей
В московском аукционном доме «Литфонд» состоялись торги, на которых был продан паспорт лидера группы «Кино» Виктора Цоя.
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Порошенко передал Генсеку ООН ноту о непродлении договора о дружбе с Россией
Украинский лидер Пётр Порошенко передал Генсеку ООН Антониу Гутеррешу ноту о решении Киева не продлевать договор о дружбе с Россией.
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«Сибирь» установила антирекорд по числу поражений на старте сезона в КХЛ
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» установил антирекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по числу поражений подряд на старте сезона регулярного чемпионата.
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МГУ стал лучшим российским вузом по версии THE
Согласно рейтингу, составленному Times Higher Education, Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим среди российских вузов.
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Каррера о матче с «Черноморцем»: я играл и на худших полях
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Черноморцем» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
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СКА разгромил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Санкт-петербургский СКА одержал разгромную победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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НАТО намерено сохранить присутствие в Афганистане
НАТО не планирует выводить свой контингент из Афганистана, так как это может привести к усилению позиций террористических организаций в регионе.
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«Ак Барс» проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ
Казанский «Ак Барс» потерпел поражение от китайского «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Кокорин поделился впечатлениями от своего первого гола после травмы
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от своего гола в матче 1/16 финала Кубка России по футболу с астраханским «Волгарём».
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На Украине в школе произошло обрушение во время уроков
В Киевской области Украины в городе Бровары в общеобразовательной школе во время занятий произошло обрушение трёх бетонных плит, пострадавших нет.
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«Анжи» победил «Чайку» и стал соперником «Спартака» в 1/8 финала Кубка России по футболу
Махачкалинский «Анжи» одержал победу над песчанокопской «Чайкой» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
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Москва заключила договор о сотрудничестве с итальянским регионом Апулия
Глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черёмин и губернатор итальянского региона Апулия Микеле Эмилиано подписали протокол о сотрудничестве. Об этом сообщает m24 со ссылкой на сайт департамента.
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Эксперт прокомментировал требование ЕС к Киеву о возобновлении трансляции украинского телеканала
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН оценил требование Евросоюза к Киеву о возобновлении трансляции украинского телеканала «UA:Перший».
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В Ростовской области вынесли приговор водителю, укусившему сотрудника ДПС за руку
В Ростовской области вынесли приговор в отношении водителя, укусившего сотрудника ДПС за руку. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на региональное управление СК России.
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Эксперт оценил союз России и Китая на фоне санкций США
Политолог Александр Асафов в беседе с НСН оценил союз России и Китая на фоне санкций США.
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Исторический проход к парку Горького в Москве украсят навесом из вьющихся растений
Исторический проход к парку Горького в Москве планируют украсить навесом из вьющихся растений — перголой, сообщает kp.ru.
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Галина Польских отреагировала на сообщения о своей срочной госпитализации
Актриса Галина Польских отреагировала на сообщения о своей срочной госпитализации.
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Вечер камерной музыки пройдёт 28 октября в Московской консерватории
Вечер камерной музыки пройдёт 28 октября в Малом зале Московской консерватории, сообщает «Утро.ру».
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СМИ: Главный тренер сборной Англии по футболу Саутгейт согласился продлить контракт FA
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт согласился подписать новое соглашение с Футбольной ассоциацией Англии (FA).
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ФРС США повысила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз в 2018 году повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 2—2,25% годовых.
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Фанаты «Торпедо» и «Динамо» устроили драку перед матчем Кубка России по футболу
Болельщики московских футбольных клубов «Торпедо» и «Динамо» подрались перед матчем 1/16 финала Кубка России.
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Лавров назвал высокомерными заявления Мэй в адрес России по делу Скрипалей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал высокомерными заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России по делу об инциденте в Солсбери.
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Женская сборная России одержала свою вторую победу на шахматной Олимпиаде в Батуми
Женская сборная России обыграла национальную команду Малайзии в третьем туре шахматной Олимпиады в грузинском Батуми.
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Мужская сборная России победила Грузию на шахматной Олимпиаде в Батуми
Мужская сборная России обыграла национальную команду Грузии в третьем туре шахматной Олимпиады в грузинском Батуми.
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Россия подала жалобу в ВТО по спору с ЕС по третьему энергопакету
Россия подала во Всемирную торговую организацию контрапелляционную жалобу по спору с Европейским союзом по третьему энергопакету.
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Мужская сборная России по волейболу проиграла Бразилии на ЧМ, выигрывая 2:0 по сетам
Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Бразилии в матче третьего группового этапа чемпионата мира, который проходит в Болгарии и Италии.
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Путин прокомментировал ситуацию с выборами в Приморье
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко назвал нормальной ситуацию с выборами в Приморском крае.
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«Спартак» вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу, обыграв «Черноморец»
Московский «Спартак» одержал победу над новороссийским футбольным клубом «Черноморец» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
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Прославленные российские биатлонисты написали коллективное письмо Тихонову
Прославленные российские биатлонисты написали коллективное письмо, в котором выразили своё отношение к критическим высказываниям четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.