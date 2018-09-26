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Guardian: у британских и ирландских подростков проблема с алкоголем

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Согласно исследованию ВОЗ, у 15-летних подростков Великобритании и Ирландии оказался один из худших в Европе показателей по употреблению алкоголя, сообщает The Guardian. Между тем в статье также указывается, что в целом за последние годы в обеих странах употребление алкогольных напитков среди молодёжи значительно снизилось.
Guardian: у британских и ирландских подростков проблема с алкоголем
Reuters
Британские и ирландские подростки оказались в числе тех, у кого хуже всего обстоят дела с алкоголем, пишет The Guardian со ссылкой на исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), проведённое среди 15-летних.
 
И хотя за последнее время в целом по Европе употребление алкоголя в этом возрасте значительно сократилось, однако британская и ирландская молодёжь показала один из худших результатов.
 
Так, например, в Великобритании и Ирландии процент 15-летних девушек, которые за свою жизнь уже как минимум два раза находились в состоянии алкогольного опьянения, выше, чем в любом другом европейском регионе. А юноши по этому показателю уступают лишь своим «сверстникам из Восточно-Центральной Европы».
 
Между тем в целом в Британии и Ирландии по этому показателю наблюдается самое значительное снижение: на 22% среди девушек и на 25% среди юношей. При этом по количеству 15-летних, выпивающих как минимум раз в неделю, обе страны имеют один из самых низких показателей.
 
Данные, охватывающие период с 2002-го по 2014 год, демонстрируют, что во всех европейских регионах в плане потребления алкоголя среди подростков наблюдается долгосрочная тенденция к понижению.
 
Тем не менее ВОЗ предупреждает, что в целом на континенте уровень потребления алкоголя остаётся на опасно высоком уровне. Как поясняют эксперты, несмотря на наблюдающийся в этой сфере спад, доля подростков, которые к 15 годам как минимум два раза пили алкогольные напитки, всё ещё высока. Так, по Британии и Ирландии среди девочек этот показатель равен 28%, среди мальчиков — 27%.
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Guardian Великобритания Европа
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