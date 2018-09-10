Independent: пьяных британских моряков американская полиция усмиряла электрошокером

Несколько моряков с авианосца ВМС Великобритании «Королева Елизавета» были арестованы в американском штате Флорида, причём против одного из британских военных полицейским даже пришлось применить электрошокер, сообщает The Independent.

Шестеро британских моряков были задержаны в городе Джексонвилл-Бич во время увольнения на берег. Всем им, за исключением одного, были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка в нетрезвом состоянии.

По данным полиции, трое моряков в ходе задержания оказали сопротивление, вследствие чего один из правоохранителей воспользовался элетрошокером.

Официальный представитель Королевских Военно-морских сил прокомментировал ситуацию следующим образом: «Мы можем подтвердить, что несколько представителей личного состава ВМС содействуют полиции США по направленным ею запросам на предоставление информации, — в настоящее время было бы неуместно давать дальнейшие комментарии. Военно-морское ведомство всегда придаёт огромное значение поддержанию самых, насколько это возможно, высоких стандартов поведения среди своего личного состава».

Сотрудник полиции Джексонвилл-Бич сержант Ларри Смит заявил, что после того, как правоохранители пообщались с командованием авианосца, никаких новых инцидентов с участием британских военнослужащих не было.

«Эти ребята периодически наведываются в город, — заявил полицейский в интервью одной из местных газет. — Они чаще всего дерутся между собой, мутузят друг друга, а потом соберут с земли свои зубы, и вот они — лучшие друзья».

«Королева Елизавета» — новейший авианосец стоимостью ₤3 млрд, который является самым крупным судном, когда-либо построенным британскими ВМС, отмечает The Independent. Как ожидается, в США британские моряки примут участие в серии учений вместе со своими американскими коллегами. В Британию авианосец должен вернуться в декабре этого года.