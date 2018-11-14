ERR: на водителей Таллина пожаловались за русскоязычное радио в автобусах

В Языковую инспекцию поступила жалоба на водителей таллинских автобусов, которые якобы «раздражают пассажиров» тем, что включают русскоязычные радиостанции при работе на маршрутах, сообщает ERR. Однако Закон о языке не предусматривает особых норм для такой ситуации, поэтому пассажиры вправе лишь попросить водителя немного убавить громкость, пояснил глава муниципальной фирмы «Таллинский городской транспорт» Денис Бородич.

На прошлой неделе в Языковую инспекцию поступила жалоба, согласно которой водители таллинских автобусов маршрутов №67 и №68 часто громко слушают русскоязычные радиостанции. Утверждается, что это раздражает пассажиров.

О факте жалобы сообщили руководству муниципальной фирмы «Таллинский городской транспорт» (TLT). «Поскольку Закон о языке не регулирует слушание водителями автобусов радио, то мы бы хотели узнать вашу позицию по данному вопросу», — говорится в письме, отправленном одним из чиновников инспекции в TLT.

Председатель правления TLT Денис Бородич рассказал корреспонденту портала ERR, что Языковая инспекция в действительности не вправе решать, на каком языке водители могут слушать радио. «На нашем предприятии есть свой свод правил. Водители во время работы, естественно, могут включать радио. Единственное — это не должно мешать пассажирам. Поэтому в такой ситуации можно лишь попросить их сделать звук потише», — пояснил Бородич.

Дата публикации 13 ноября 2018 года.