CNBC: Европарламент одобрил реформу закона о защите авторских прав в интернете

Европейский парламент одобрил реформу законодательства ЕС о защите авторских прав, призванную обеспечить правообладателей доходом от распространения их интеллектуальной собственности в интернете, передаёт CNBC. При этом новые правила вызвали неоднозначную реакцию. В частности, технологические гиганты указывают на угрозу цензуры и ограничения распространения информации.

Европейский парламент одобрил поправки к закону о защите авторских прав, которые накладывают ограничения на использование оригинальных материалов в интернете. Принятая реформа может иметь «далеко идущие последствия» для таких технологических гигантов как Google и Facebook, передаёт CNBC.

Директива была принята во вторник большинством членов Европарламента, однако теперь должна пройти ратификацию Совета Европы.

Как отмечает телеканал, поправки к закону направлены на приведение правил ЕС по авторскому праву в соответствие с нормами XXI века и призваны помочь музыкантам, исполнителям, журналистам и авторам.

Вместе с тем сообщается, что ограничения на авторское право могут коснуться мемов и интернет-картинок. Кроме того, по новым правилам, новостным агрегаторам придётся в обязательном порядке договариваться о получении лицензийс издателями для размещения фрагментов их статей или ссылок на них.

CNBC отмечает, что при подготовке этой директивы столкнулись несколько точек зрения. Так, крупные интернет-компании, владельцы популярных порталов и администраторы крупных сайтовговорят об угрозе цензуры и ограничения распространения информации. В свою очередь, сторонники реформы настаивают на необходимости обеспечить доходы создателей музыки, кино и текстов от распространения их творчества и интеллектуальной собственности.

«Основная проблема, которую я вижу, заключается в том, что совсем не понятно, как технологические компании должны выполнять эти обязательства», — приводит CNBC слова юриста по вопросам защиты интеллектуальной собственности Кэти Берри.

При этом в Европарламенте подчеркнули, что от авторского права освободят тексты, выкладываемые на некоммерческих сайтах и энциклопедиях, таких как Wikipedia. Кроме того, от выплат в целях поддержания стартапов будут освобождены небольшие интернет-платформы.