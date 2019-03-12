Euronews: тридцатилетие интернета омрачают «фейковые новости»

Британский учёный Тим Бернерс-Ли из Европейской организации по ядерным исследованиям, который 30 лет назад изобрёл «всемирную паутину», с самого начала планировал, что эта компьютерная сеть будет носить глобальный характер и поможет людям общаться на расстоянии. Однако эксперты предупреждают, что сейчас интернет нуждается в «лучшем регулировании» для защиты пользователей, передаёт Euronews.

Двенадцатого марта в мире отмечают важную дату — 30 лет создания «всемирной паутины». Её изобретателем считается британский учёный Тим Бернерс-Ли, работавший в то время в ЦЕРНе (Европейской организации по ядерным исследованиям).

«Всемирная паутина» стала настоящей революцией для своего времени в сфере обмена данными и послужила мощным толчком для развития информационных технологий.

ФРАНСУА ФЛЮКИГЕР, учёный: С самого начала он спроектировал систему так, чтобы она не была ограничена исключительно потребностями ЦЕРНа, его научной сферой деятельности, а могла носить общий характер. Он нашёл название «всемирная паутина» — именно в 1987-1988 он придумал его, и тем самым ещё у истоков обозначил глобальный характер сети.

Благодаря «всемирной паутине» люди получили возможность общаться в реальном времени вне зависимости от разделяющих их расстояний, получать информацию и доступ к базам данных. Эксперты предупреждают, что в настоящее время система нуждается в лучшем регулировании.

БЕН СИГАЛ, учёный: Мы мечтали о том, что интернет будет неким демократическим инструментом, каким он и был в первое время. Мы не ожидали, что политические силы смогут его контролировать. Поэтому я думаю, что, получив новые технологии, общество должно очень осторожно с ними обращаться.

В числе проблем, с которыми необходимо бороться, эксперты называют «фейковые новости», нарушение прав на неприкосновенность персональной информации, злоупотребления в сфере политической рекламы и неправомерное использование личных данных.

Дата выхода в эфир 11 марта 2019 года.