ABC News: от 100 лет тюрьмы американца спасло селфи его матери

Американца Кристофера Прекопиа обвиняли в нападении на бывшую девушку, и ему грозило пожизненное тюремное заключение. Однако, как сообщает ABC News, его мать вспомнила, что в тот вечер опубликовала в социальной сети селфи с сыном, и именно эта фотография доказала, что на месте преступления он быть физически не мог.

ЭВА ПИЛГРИМ, ведущая: Этому мужчине грозило почти 100 лет тюрьмы по обвинению в жестоком нападении на его бывшую девушку, и он отчаянно искал доказательства, которые могли бы очистить его имя.

В сентябре 2017 года Кристофер Прекопиа был арестован в пиломастерской, где он работал.

КРИСТОФЕР ПРЕКОПИА, обвиняемый в нападении: Я вообще не понимал, почему всё это происходит. Я был в растерянности.

Его обвиняли в том, что он вломился в дом своей бывшей девушки и сильно порезал её канцелярским ножом. Полиция, которая отрабатывала показания якобы потерпевшей, быстро поместила Прекопиа под стражу. Его родители заплатили за него залог в 150 тысяч долларов и ещё много тысяч долларов потратили на судебные расходы, ведь их сыну вдруг грозило пожизненное заключение.

КРИСТОФЕР ПРЕКОПИА: Больше всего меня пугало то, что я попаду в тюрьму безо всякой причины.

Все девять ужасных месяцев они отчаянно пытались очистить имя своего сына. И именно его мать Эрин поняла, что время предполагаемого нападения не сходилось: в тот вечер их сын был с семьёй в 65 милях от места преступления. Она тут же вспомнила фотографию с той поездки, которую она опубликовала на своей странице в Facebook.

ЭРИН ПРЕКОПИА, мать Кристофера: Это потрясающе, ведь, слава Богу, она сказала, что всё это произошло именно в тот день, когда я могу сказать на сто процентов, где он находился.

Это селфи с временем и геолокацией окончательно доказывает его алиби. Через девять месяцев после его задержания прокурор снял с него все обвинения «в интересах правосудия».

РИК ФЛОРЕС, адвокат Прекопиа: Это было одно из тех дел, в которых я могу точно доказать, что он преступления не совершал.

Прекопиа благодарен, что кошмар его закончился.

КРИСТОФЕР ПРЕКОПИА: Я могу теперь жить своей жизнью, не беспокоясь, что всё может вернуться и ударить по мне.

ЭВА ПИЛГРИМ: Прокурор округа Белл получил документы в пятницу. И, как ожидается, на следующей неделе должны быть предъявлены обвинения самой бывшей обвинительнице. Адвокат округа Джеймс Николз говорит, что ей может грозить до 180 дней тюрьмы, если её вина будет признана.

ДЭН ХАРРИС, ведущий: Так что, получается, возможно, она сама это всё подстроила.

ЭВА ПИЛГРИМ: Нужно подождать и увидим, как всё выйдет.

УИТ ДЖОНСОН, ведущий: Потрясающая история.

Дата выхода в эфир 17 ноября 2018 года.