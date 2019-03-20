NY Times: Европа в очередной раз оштрафовала Google за монополистские замашки

Европейские власти уже в третий раз штрафуют Google за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает The New York Times. В этот раз американской компании предстоит заплатить €1,5 млрд. И если раньше Европу критиковали за столь строгое отношение к гигантам Кремниевой долины, то сегодня такая позиция может стать новой моделью в регуляции IT-сферы.

В попытке в очередной раз «обуздать» крупнейшую в мире IT-компанию европейские власти оштрафовали Google на €1,5 млрд за нарушения антимонопольного законодательства на рынке интернет-поиска, пишет The New York Times.

Как отмечает издание, Европа уже в третий раз штрафует Google с 2017 года, такими темпами закрепляя свою репутацию региона, в котором наиболее строго контролируется сфера интернета. Европейские власти считают, что корпорация навязывает несправедливые условия местным компаниям, устанавливающим её строку поиска на своих сайтах, и требует, чтобы те в первую очередь выводили рекламные предложения партнёров Google и только затем — конкурентов.

Некогда Европу критиковали за предвзятое отношение к американским компаниям, но сегодня, когда правительства разных стран всё чаще задумываются о чрезмерном влиянии Кремниевой долины, такой строгий подход рассматривается как возможная глобальная модель. Европа оказалась первой, кто привлёк внимание к тому, что влиятельные американские платформы вроде Apple, Amazon, Facebook и Google могут ограничивать здоровую конкуренцию. Также европейские регуляторы более пристально изучают налоговое поведение IT-гигантов и их исследования в области применения искусственного интеллекта.

«Google закрепляет своё господство в сфере интернет-поиска и ограждает себя от давления конкурентов с помощью антиконкурентных договорных ограничений в отношении сторонних сайтов. Это противоречит антимонопольному законодательству ЕС», — прокомментировала еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Google пошёл навстречу. Так, вице-президент компании по вопросам глобальных коммуникаций Кент Уолкер отметил, что «здоровые, процветающие рынки выгодны всем», и заверил, что Google уже вносит изменения в свою европейскую продукцию, чтобы развеять опасения Еврокомиссии.

Как напоминает газета, компанию штрафовали в 2017-м и 2018 году — опять-таки за монополистские действия. Впрочем, Google оспаривает обе претензии.

The New York Times обращает внимание, что штрафы не слишком пошатнули финансовое положение дел гиганта. В прошлом году доходы владеющей Google компании Alphabet составили $137 млрд. Но тем не менее постановления европейских властей вынудили компанию вносить изменения в свою политику. Теперь, к примеру, европейские пользователи Android смогут использовать на своих телефонах другие поисковые программы.

В США политики пока обходят стороной деятельность гигантов Кремниевой долины. Но в рамках подготовки к предстоящим президентским выборам некоторые кандидаты, например, сенатор-демократ Элизабет Уоррен, уже упоминают подобные задачи в своих программах.